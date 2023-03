«La fin du néolibéralisme»: après le néolibéralisme, l’aube du monde

« Dans les dernières années, la pleine réalité du réchauffement climatique et de ses effets catastrophiques » devient « la charge la plus puissante qu’on puisse trouver contre l’idéologie néolibérale », soutient Claude Vaillancourt, essayiste et militant québécois altermondialiste, dans La fin du néolibéralisme. Il y jette un « regard sur un virage discret » et sur l’idée de la désuétude de la guerre, surtout celle que subit l’Ukraine.

Très lucide, l’auteur explique : « La Grande Récession de 2007-2008, le réchauffement climatique et la COVID-19 ont modifié en profondeur notre monde. Mais le virage effectué depuis est plus discret. » Ce dernier se caractérise, entre autres, par « le partage du pouvoir entre le centre droit et le centre gauche » et par « la recherche du consensus ». Il s’agit d’« une ère de confusion » avec, précise Vaillancourt, « des gouvernements qui détachent clairement la parole des actes ».

Une des critiques les plus virulentes du néolibéralisme provient, souligne l’essayiste, de celui qui en était, hier encore, l’un des plus ardents défenseurs : l’économiste allemand Klaus Schwab, président fondateur en 1971 d’un symposium européen, devenu en 1987 le Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Avec un collègue, il a publié, en 2020, COVID-19 : The Great Reset (en français, COVID-19, La grande réinitialisation), qui rejette l’« hypermondialisation ».

Le virage discret provoqué par l’agonie du néolibéralisme s’exprime par la domination de la langue anglaise autour du globe. Vaillancourt note, avec raison, que « l’arme culturelle dépasse aujourd’hui de loin en efficacité la force militaire ». Il s’appuie sur l’économiste américain James K. Galbraith, né en 1952, pour qui « la chose est claire : avec la guerre, “dans le monde moderne, il n’y a rien à gagner” ».

« Le virage n’est pas celui tant attendu par les militants progressistes : trop discret, justement, encore trop hésitant, il nous mène ailleurs, tout en donnant l’impression de rester sur place. »

Vaillancourt estime que l’invasion de l’Ukraine, sur l’ordre du président russe, Vladimir Poutine, est « anachronique », menée par « un gouvernement d’extrême droite », nostalgique de « la perte d’un empire » et dont « l’échec » militaire « semble patent ». Pour l’auteur, sont aussi d’extrême droite des alliés plus ou moins avoués de Poutine, parfois chassés du pouvoir : Donald Trump (États-Unis), Jair Bolsonaro (Brésil), Viktor Orbán (Hongrie), Recep Tayyip Erdoğan (Turquie), etc.

Devant l’avenir, qui reste embrouillé, de notre planète, Vaillancourt revient, en conclusion, sur la lutte environnementale, pour lui une question de vie ou de mort. Il l’appelle « la mère de toutes les luttes ». Il reprend le cri du coeur de la militante écologiste Naomi Klein : « Seuls des mouvements sociaux d’envergure pourront sauver l’humanité. »

En mourant pour laisser place à la promesse d’une aube sociale, le néolibéralisme emportera-t-il le fantôme de son vrai nom, celui que lui donnent ses plus éclairés, mais plus féroces détracteurs : néoconservatisme ?

La fin du néolibéralisme. Regard sur un virage discret ★★★ 1/2 Claude Vaillancourt, Écosociété, Montréal, 2023, 200 pages