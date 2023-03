Théâtre: les angles morts de l’inclusion

Ce texte fait partie du cahier spécial Leadership au féminin

Alors que plus de 13 % de la population québécoise ferait partie des minorités visibles, soit environ un million de personnes dans la province, aucun théâtre, parmi un échantillon de 17 établissements situés à Montréal et à Québec, n’est dirigé par une femme racisée ou issue de l’immigration. Pourquoi ? Lors du chantier La sentinelle #2 : Pour l’avenir, tenu du 1er au 3 février dernier à l’Espace Go, des professionnels du milieu des arts vivants se sont penchés sur la question.

Deuxième rencontre d’une série de trois pensées sous le large thème « Comment déployer les leaderships des femmes en théâtre ? ». L’évènement souhaitait ouvrir un espace de réflexion basé sur les résultats d’entrevues réalisées par un comité de recherche auprès de praticiennes en théâtre, de metteuses en scène racisées ainsi que de 17 principaux lieux de diffusion du théâtre à Montréal et à Québec.

« Qu’est-ce qu’il faut faire bouger pour que nos théâtres portent des récits qui concernent l’ensemble de la population montréalaise ? » demande d’entrée de jeu Ginette Noiseux, codirectrice générale et directrice artistique de l’Espace Go et membre du comité de pilotage de La sentinelle #2. Rencontrée en tandem avec Ligia Borges, artiste et travailleuse culturelle, Mme Noiseux lève le voile sur un décalage important. Car il est là, le problème de fond : pour accéder à la direction des théâtres, les femmes racisées et issues de l’immigration doivent d’abord se faire connaître d’un milieu qui les exclut à la diffusion. « Comment une personne dont le travail n’est jamais vu ou diffusé peut même imaginer postuler à un poste de direction artistique ? » souligne Mme Noiseux.

Mme Borges, arrivée au Québec de son Brésil natal en 2013, est lucide face à ce dur constat. « Il y a une logique de réseau extrêmement fermé dans le théâtre québécois, déclare-t-elle sans équivoque. Ce sont des gens qui ont étudié ensemble, travaillent ensemble, habitent dans le même quartier… Nous, quand on va présenter un projet à un diffuseur, au moment où on ouvre la bouche, c’est déjà perdu parce que la personne n’écoute que notre accent », raconte Mme Borges.

L’artiste raconte l’exode des metteuses en scène racisées ou issues de l’immigration vers le Canada anglais, qui leur offre un accès plus grand à la diffusion qu’au Québec. « Les diffuseurs se plaignent que leurs salles se vident, mais ils constatent aussi que lorsqu’ils intègrent des gens de communautés culturelles à leur programmation, un nouveau public est au rendez-vous. Peut-être qu’il y a un lien à faire », poursuit Mme Borges.

La question de la prise de risques par les diffuseurs est abordée de front dans les documents préliminaires de faits saillants du comité de recherche de La sentinelle #2. Le théâtre diffusé en salle suit une tangente assez linéaire, inscrite dans la mouvance du théâtre post-dramatique européen, canadien ou américain, souligne le comité de pilotage du chantier.

Dans ce cadre aux contours faussement larges et flexibles, comment les propositions d’artistes d’Amérique du Sud, par exemple, peuvent-elles trouver écho ? Pour Mme Borges, elle est peut-être là, la vraie prise de risques. Plutôt que d’offrir une carte blanche à un artiste déjà connu des planches, il faudrait ouvrir les murs des salles à des personnes qui travaillent le théâtre dans une perspective dite non coloniale, propose l’artiste brésilienne.

Des pistes de solutions

Dans un rapport touffu qui paraîtra, nous promet-on, au printemps prochain, les comités de La sentinelle #2 proposent différentes pistes de solutions pour retirer les trop nombreux freins à l’accession des directions artistiques de théâtres, mais également au milieu des arts vivants tout court, pour les femmes racisées et issues de l’immigration.

La question de la représentativité dans les sphères décisionnelles, comme les conseils d’administration, y apparaît comme essentielle. « Il faut que ça ruisselle du haut vers le bas. Le leadership au féminin doit absolument se développer en ayant à l’esprit la diversification des points de vue », déclare Ginette Noiseux.

Les études l’ont souvent démontré : une représentativité accrue en Diversité et Inclusion (DI) dans les postes décisionnels favorise généralement une meilleure représentativité à l’embauche. La sensibilisation des comités de sélection aux questions de DI est également soulevée. Alors que certains diffuseurs en font un enjeu prioritaire, d’autres se disent ouverts à inclure des personnes issues de la diversité dans leur établissement, mais ne mettent en place aucun effort pour y arriver. Et parmi les autres pistes de solutions abordées, on note l’importance de la transparence de l’affichage des postes… Et les fameux quotas. « La société ne bougera pas assez vite. Il faut des mesures concrètes », croit Mme Noiseux.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.