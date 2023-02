Gestionnaires de culture, de chiffres et d’états d’âme

Ils passent inaperçus, ou presque. Ils sont pourtant des acteurs essentiels du milieu culturel. Le Devoir propose une série de portraits de métiers de l’ombre, à travers les confidences de professionnels qui les pratiquent ou les ont déjà pratiqués. Aujourd’hui : les gestionnaires culturels.

Rarement font-ils la une des journaux, sont-ils traînés sur scène au moment de l’ovation ou voient-ils leur nom briller en haut d’une affiche. Et ils ou elles s’en portent en général très bien. Or, les gestionnaires culturels évoluent dans un milieu qui, plus que beaucoup d’autres, carbure à la reconnaissance et, ultimement, à la gloire. Ils en récoltent rarement la plus grande part. Qu’est-ce qui les motive ? Tant de choses, à commencer par l’amour de l’art — et des artistes.

Certains les assimilent à des comptables qui font du rêve une réalité ou encore à des médiateurs chargés de gérer des ego parfois démesurés. Ils font tout cela et bien plus encore, et certains diront que c’est le lot de tout bon gestionnaire, quel que soit le milieu de travail.

Danilo Dantas, professeur à HEC Montréal, n’est pas de cet avis. « Tous les gestionnaires doivent vivre avec un niveau d’incertitude, mais il est encore plus grand chez les gestionnaires culturels. La différence se situe dans la nature du produit. L’art n’est pas là pour satisfaire un besoin identifié par l’artiste ; c’est l’expression d’une nécessité intérieure », explique le responsable pédagogique du DESS en gestion d’organismes culturels offert par l’établissement.

On sait qu’une création réussit parfois à trouver écho chez le plus grand nombre. Ou sombre dans une cruelle indifférence. Mais peu importe : un projet artistique ne se construit pas seul.

« Créer des ponts »

Coordonner, planifier, financer, convaincre et (parfois) se mêler de politique : les tâches d’un gestionnaire culturel sont infinies, et il leur faut entrer dans la danse à leur façon. Tout ça, Nathalie Maillé le fait déjà depuis un bon moment.

La directrice générale du Conseil des arts de Montréal est diplômée de l’UQAM en danse. Elle est rapidement devenue enseignante et, riche d’une solide expérience de terrain, finalement gestionnaire. Elle est aussi une diplômée de HEC Montréal. S’ennuie-t-elle de l’époque où elle montait sur scène ? « Je ne me suis jamais définie comme une artiste, répond-elle sans hésiter. Je voyais le bonheur de mes camarades, mais ce qui m’animait, et m’anime encore, c’est cet environnement de travail. Tout au long de ma carrière, mon leitmotiv n’a pas changé : mieux servir les artistes pour qu’ils puissent offrir le meilleur d’eux-mêmes. »

Au fil du temps, Nathalie Maillé a compris que le gestionnaire culturel partage de nombreux points communs avec ses collègues d’autres secteurs — « Être capable de gérer les ressources humaines et financières, et surtout asseoir tout le monde à la même table pour la réussite d’un projet, ce qui demande de l’écoute » — et qu’il doit multiplier les contacts hors de son milieu.

La galerie d’art, la compagnie de théâtre et le musée ne fonctionnent jamais en vase clos, souligne celle qui fut présidente du conseil d’administration de l’UQAM.

« Je ne peux pas seulement discuter avec ceux et celles qui me confortent dans mes idées. J’agis comme mentore, et j’en ai toujours eu, car il faut être entouré de gens ayant des compétences différentes, d’âges différents, dont des jeunes… pour vieillir moins vite ! Et ils ne doivent pas tous être issus du milieu culturel, car il faut créer des ponts. »

« Reconnaître le talent des autres »

Lynda Beaulieu travaille avec Robert Lepage depuis près de 30 ans et a ciselé un nouveau joyau dans le paysage culturel de Québec. Faire avancer la carrière de son célèbre frère ici et à l’étranger, construire et animer le complexe Le Diamant, au coeur de la place d’Youville : ce ne sont que quelques-unes des missions et réalisations de celle qui se dit surprise que LeDevoir ait pensé à elle dans le cadre de cette série sur les métiers de l’ombre.

Une fois l’étonnement passé, elle n’a aucune difficulté à exprimer sa passion pour son travail, une affaire de coeur et de famille. « Le plus grand talent d’un gestionnaire est de reconnaître celui des autres, affirme sans ambages Lynda Beaulieu. Au fond, c’est surtout une question de valeurs humaines, valoriser les collègues, mais aussi admettre ses erreurs : le boss n’est pas nécessairement plus intelligent que toi, ce qui est bon à savoir ! »

Mais il doit être tenace et « prêt à recevoir des briques », reconnaît celle qui en a reçu quelques-unes lors de la planification et de la construction du Diamant, inauguré en 2019.

Pas question, par contre, de cultiver des regrets. « Je ne regarde jamais en arrière, sauf pour apprendre quelque chose. Je me vois d’abord et avant tout comme une facilitatrice — une fille de solutions, pas de problèmes. Ce qui m’anime plus que tout, c’est de laisser une trace indélébile du passage de Robert [Lepage]. Je crois en son talent depuis que je suis toute petite, et j’irais à la guerre pour lui ! »

« Donner l’heure juste »

Cette dévotion sans faille apparaît pour plusieurs comme la pierre angulaire d’une carrière de gestionnaire culturel. Liée au Festival de théâtre des Amériques (devenu en 2007 le Festival TransAmériques) pendant 18 ans, dont 10 à titre de directrice administrative et bras droit de Marie-Hélène Falcon, à l’époque directrice générale et artistique, Jacinthe St-Pierre se reconnaît parfaitement dans les propos de la présidente du Diamant.

« Il faut admirer l’artiste pour lequel on travaille et posséder une grande volonté de le propulser dans ses projets », précise celle qui collabore maintenant avec des créateurs aussi différents que Rhodnie Désir, Émilie Monnet et Marie Brassard. Ce n’est pas non plus un acte d’abnégation, même si les créateurs sont forcément à l’avant-plan : « Ce que ces trois-là accomplissent me valorise, me nourrit, et c’est gratifiant ; ce qu’elles font est important, et j’y joue un rôle important. »

Or, il arrive parfois que cette importance monte à la tête de certaines personnes, comme enivrées par la gloire. En bonne gestionnaire, Jacinthe St-Pierre estime devoir les ramener à l’ordre, voire sur terre ! « Demander à un artiste de s’excuser parce qu’il est allé trop loin et n’a pas respecté ses collègues, je l’ai fait plus d’une fois par le passé. De toute façon, avec moi, ils ont l’heure juste : je ne dirai pas que leur projet est intéressant si je ne le pense pas. »

Et ce n’est pas parce qu’elle ne porte pas l’étiquette d’artiste qu’elle va se priver de donner son avis, elle qui voit aussi son rôle comme celui d’un guide.

Je ne regarde jamais en arrière, sauf pour apprendre quelque chose. Je me vois d’abord et avant tout comme une facilitatrice — une fille de solutions, pas de problèmes. Ce qui m’anime plus que tout, c’est de laisser une trace indélébile du passage de Robert [Lepage]. Je crois en son talent depuis que je suis toute petite, et j’irais à la guerre pour lui !

Tout comme Nathalie Maillé et Lynda Beaulieu, pas question pour Jacinthe St-Pierre de revendiquer une quelconque « âme d’artiste » — surtout dans un milieu qui en compte déjà beaucoup. Elles mettent tout leur coeur, toute leur âme dans une cause qui nécessite « une grande créativité dans un environnement souvent limité par ses ressources financières », souligne à grands traits le professeur Dantas.

Les artistes y sont d’ailleurs très sensibles. « Après avoir été secrétaire de ministre, j’ai commencé ma carrière dans le monde culturel avec [la danseuse et chorégraphe] Marie Chouinard à titre de coordonnatrice, raconte Jacinthe St-Pierre. Elle m’avait dit à quel point j’étais créative. J’ai été flattée parce que c’était la première fois que quelqu’un qualifiait mon travail de cette façon. Je ne l’oublierai jamais. »