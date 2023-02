Œuvres pillées, patrimoine détruit: la culture au front en Ukraine

À Kherson, dans le sud de l’Ukraine, les bombardements n’ont pas cessé depuis le retrait de l’armée russe, en novembre dernier. Et, avant de partir, les Russes ont pris bien soin de vider complètement le musée de la ville de ses pièces précieuses : de l’or des Scythes, des médailles impériales russes et des pièces de monnaie, des tableaux, des meubles ou encore des uniformes militaires datant de l’époque soviétique.

Ces objets auraient été relocalisés en Crimée occupée par l’armée russe, où les Ukrainiens ont peu d’espoir de les récupérer, du moins à court terme, selon les différents intervenants ayant pris part à une récente table ronde sur le sujet.

Un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, la guerre a pris un tournant culturel. Le 15 février dernier, l’UNESCO recensait 241 sites culturels ayant été endommagés en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, le 24 février 2022.

Le ministère de la Culture ukrainien en comptait pour sa part autour de 500, estimait l’Ukrainien Dmytro Koval, expert en droit international relatif au patrimoine culturel, le 2 février dernier, lors de la table ronde organisée par le think tank Public International Law&Policy Group (PILPG), basé à Washington. Tous ont réfléchi à la notion de destruction et de pillage de biens culturels comme des violations importantes du droit humanitaire pouvant constituer des crimes de guerre.

241 C’est le nombre de sites culturels ayant été endommagés en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, le 24 février 2022, selon l’UNESCO.

La liste des biens culturels détruits élaborée par l’UNESCO compte des sites religieux, des musées, des monuments et des lieux où se trouve la vie culturelle, comme des bibliothèques. Ils ont notamment été identifiés par satellite, avec l’expertise d’UNOSAT.

D’ailleurs, l’UNESCO a accepté, le 25 janvier dernier, la requête du gouvernement de l’Ukraine de nommer la ville d’Odessa, où beaucoup de dommages ont été enregistrés, comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Inscrite comme site en péril, la ville bénéficiera ainsi de la « plus haute protection », « ce qui permettra de déclencher des fonds plus rapidement », ont indiqué les porte-parole de l’UNESCO.

L’avenir culturel

Du côté du patrimoine immatériel, le bortsch ukrainien, au centre de plusieurs festivals et événements culturels au pays, a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Car, au-delà des édifices et des objets culturels, la culture immatérielle fait également partie du patrimoine protégé par le droit international, comme l’a mentionné Kristin Hausler, directrice du Centre for International Law, au cours de la table ronde organisée par le PILPG. Le patrimoine culturel immatériel, dit-elle, constitue ce qu’on veut préserver pour l’avenir, « ce qu’on veut transmettre à nos enfants ».

La langue est le véhicule de la culture intangible.

« La langue est le véhicule de la culture intangible », a poursuivi Dmytro Koval. « Depuis le début de l’invasion russe, en 2014, et ça a été en s’intensifiant depuis 2022, des médias et des journaux et des institutions similaires sont russifiés. Il y a des pratiques de changer les noms des sites et des institutions pour les associer à la culture russe. Ce phénomène s’observe aussi dans les établissements scolaires », dit-il, où des programmes sont modifiés pour servir la langue et la culture russe.

Le rôle de l’UNESCO n’est pas, cependant, d’établir à qui revient la responsabilité de ces saccages, explique un porte-parole de l’UNESCO. « Ça n’est pas notre rôle d’établir qui a fait les dommages ni comment ils ont été faits », poursuit-il, ajoutant que la « reconstruction » et les « mesures d’urgence » sont la priorité de l’UNESCO. Ce sera à la « justice internationale », dit-il, d’entamer des procès, pouvant aller jusqu’aux procès pour crimes de guerre. Le droit international protège en effet les civils, les écoles et les endroits de culture, mentionnait Audrey Azoulay, la directrice générale de l’UNESCO dans son rapport rendu en février.

Pour Dmytro Koval, par ailleurs, le processus de restitution d’oeuvres ukrainiennes pillées pendant la guerre sera différent de celui observé en Syrie ou Irak, où des antiquités volées par des combattants étaient vendues immédiatement, notamment pour acheter des armes. Présentement, dit-il, les oeuvres sont prises par l’État russe pour être relocalisées dans des musées russes. Il faudra attendre qu’un gouvernement russe reconnaisse ses torts et qu’il les restitue, ce qui ne se fera vraisemblablement pas sous le régime actuel de Vladimir Poutine.

L’Ukraine dérussifie

Parallèlement, des observateurs ont relevé les opérations de « dérussification de l’Ukraine », dans la foulée de la résistance ukrainienne à l’invasion russe. « Le sentiment grandissant de nationalité et d’identité ukrainiennes, exalté par ce qui leur arrive, risque de devenir moins inclusif et plus haineux envers les Russes. Comment pourrait-il en être autrement ? » écrivait en août dernier l’éditorialiste Jamie Dettmer dans POLITICO Europe. Déjà, en décembre dernier, la statue de l’impératrice Catherine Il, « impératrice de toutes les Russies », a été déboulonnée à Odessa.

« La décommunisation a commencé dans les années 1990 par le fait de renommer certaines rues, disait la semaine dernière à France 24 Iryna Biriukova, directrice de la bibliothèque nationale scientifique d’Odessa. Nous sommes une ville qui a un passé multiculturel, mais qui est recouverte de marqueurs idéologiques liés à la Russie. Odessa a été construite par des Français, des Allemands, des Juifs, des Grecs, des Italiens, des Moldaves et par des dizaines d’autres nationalités, et cette mémoire est sous-représentée. La culture impériale russe est, elle, largement surreprésentée. Il faut trouver un équilibre, c’est ça qui doit changer.