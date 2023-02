Les flâneurs

Bluey apprend la vie

Avec ses trois saisons déjà disponibles sur Disney+, la série d’animation pour enfants Bluey se hisse parmi les productions les plus écoutées en matière de minutes de diffusion, toutes plateformes confondues. Et on peut le comprendre. À la maison, cette récente découverte qui met en scène une famille de chiens connaît un vif succès auprès de l’enfant de 7 ans, mais pourrait plaire aux petits de 3 à 9 ans. C’est drôle, touchant, réaliste et parfait pour la coécoute. En outre, les épisodes sont courts, donc ce n’est pas douloureux de céder aux demandes pour « un de plus ». Ou deux.