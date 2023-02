Fred Pellerin, conteur de son temps

Fred Pellerin remplit les salles des plus grands théâtres québécois avec ses histoires et sa musique, seul sur ces immenses scènes, sans rien d’autre que sa guitare et un pied de micro. Avant, il avait aussi une chaise, mais depuis la pandémie, elle a pris sa retraite de la tournée. « Elle prenait de la place dans le char », nous lance-t-il, le regard rieur. Le Devoir l’a rencontré alors qu’il s’apprêtait à relancer sa tournée québécoise de La descente aux affaires, spectacle de contes dans lequel il nous invite sous l’épée de Damoclès du temps.

Voilà 20 ans qu’il attise les braises de ses contes. Bien au chaud dans une pizzeria de La Petite-Patrie, il n’en revient pas : « Tantôt, on est passé devant la Maison de la culture où mon agente m’a vu en spectacle pour la première fois. En 2001, ou quelque chose comme ça. J’étais à l’université en même temps, je faisais ça pour le fun. Je ne pensais jamais que ça me mènerait là où je suis aujourd’hui. »

Aujourd’hui, la voix pleine et le regard vif, il est comblé de félicité. D’avoir échappé à ces parcours artistiques éphémères, d’avoir pu vivre des projets enivrants et d’être encore là, nouveau spectacle en bouche, avec un public qui répond présent : « À un moment donné, je me dis… ils vont s’écoeurer de Saint-Élie-de-Caxton… » Au contraire, on se réjouit de le retrouver, de retour au pays après une virée en France avec sa nouvelle fournée de contes, dans laquelle le désormais bien connu Toussaint Brodeur, tenancier du magasin général de Saint-Élie, est le protagoniste de La descente aux affaires.

Célébrer le Toussaint

Fred Pellerin repousse toute relation ésotérique avec ses personnages, mais il admet que ceux-ci lui donnent parfois l’impression de s’imposer à lui : « Je me rends compte de ça à chaque fois. C’est comme si le personnage principal d’un nouveau spectacle avait commencé à m’intéresser au spectacle précédent. »

Signe que les charmes de Toussaint opéraient sur le conteur, celui-ci était au coeur de son premier album jeunesse, La course de petits bateaux, paru en novembre 2021. Fred Pellerin souligne aussi l’apport d’Émile Proulx-Cloutier, interprète de Toussaint dans L’arracheuse de temps, long métrage aussi sorti en novembre 2021, qui a propulsé le personnage en lui injectant encore plus de relief et de caractère.

Mais si Toussaint est au coeur de La descente aux affaires, c’est aussi le fruit d’une décision concertée : « J’ai une obsession grandissante pour le temps, et je trouvais qu’avec Toussaint, il y avait un beau choc à créer entre le temps et son rapport à l’argent. »

Le plaisir et la folie de la création m’ont pris longtemps. Y a eu une époque où je faisais 125 showspar année. Mais là, je fais plus ça. J’en fais 75. Ça m’a pris du temps d’arriver à cet équilibre-là.

Comme d’habitude, Fred Pellerin s’inspire des figures de Saint-Élie-de-Caxton pour alimenter ses contes, mais sous les traits du commerçant se glisse aussi le souvenir de son père. Habile compteur et infatigable conteur, son père prenait plaisir à manier les chiffres pour les subjuguer à sa création : « Mon père n’était pas assoiffé d’argent, mais il ressemble à Toussaint par sa façon de jouer avec le système. Son jeu, c’était de démancher les chiffres. »

Dans un monde capitaliste où la colonne des chiffres pèse lourd dans la balance de nos préoccupations, Fred Pellerin prend bien soin de mettre de la chair et un coeur à son Toussaint, nous invitant notamment autour du four à pain, où Brodeur a rencontré l’amour. Il assure d’ailleurs qu’il est d’abord un joueur de tours qui s’amuse à prendre les chiffres en otage : « Toussaint n’est pas méchant. C’est un ratoureux. Il aime l’argent, mais il aime surtout le jeu que lui permet l’argent. On pense parfois qu’il est coincé, mais Toussaint s’en sort tout le temps… sauf devant l’éternité. »

Un processus créatif fildefériste

À baigner dans l’univers de ses contes, célébrant ses tournures de langage, ses épatants revirements narratifs ou ses envolées nourries d’exagérations qui font gonfler notre rire jusqu’à nous prendre les côtes, on croirait que Fred Pellerin travaille ses textes au quart de tour. Il n’en est rien. « Moi, je travaille en improvisation », admet-il, soulevant la feuille posée devant nous, enchaînant : « Mon spectacle tient sur ta feuille, là, pas plus volumineux que ton plan d’entrevue. »

Le conteur est-il en train d’exagérer ? Il assure que non : « La première fois, faut que je fasse 1 h 15. Je veux que les gens s’amusent. Je rentre sur scène avec une pile d’assiettes sur la tête. J’avance tranquillement. Mais après une trentaine de représentations, je ne suis plus en train de chercher les poutres, j’ai trouvé un équilibre et je sais où je peux sauter et où il vaut mieux ne pas aller. »

À l’exploration des débuts, parsemée de l’ivresse des découvertes, succède alors un autre plaisir, plus libre : « Quand je connais les forces du show, je peux m’amuser à ouvrir les petites portes, les fioritures de langue, les délires où me laisser aller. Je m’amuse avec ça et le show s’étire, et à un moment donné, il faut que je fasse des coupures. Ça fait ça chaque fois. Je suis parti à 1 h 15, là, je suis à 1 h 40. »

Gardien du feu

Tandis que Fred Pellerin se donne la liberté d’ajouter ou de retrancher du temps à ses spectacles, il prend de plus en plus conscience que cette liberté est circonscrite. Le temps fuit. Et s’il connaît la mort suffisamment pour l’avoir mise en scène, il sait qu’on ne peut la contrôler au point d’en tirer les ficelles.

Depuis quelques années, il admet avoir recentré ses énergies et balisé ses priorités : « Le plaisir et la folie de la création m’ont pris longtemps. Y a eu une époque où je faisais 125 shows par année. Mais là, je fais plus ça. J’en fais 75. Ça m’a pris du temps d’arriver à cet équilibre-là. »

Il cite en exemple le temps des sucres, qu’il avait coutume de faire avec son père : « Quand il est mort, en 2007, je m’étais dit que je sauterais pas une saison. Mais ma productrice m’a appelé pour un show à Paris. Quatre jours. Bah, j’ai dit oui. Mais les sucres, si tu sautes quatre jours dans le mois que ça dure, ça marche pas. L’année d’après, ça a été un documentaire sur Gilles Vigneault [Le goût d’un pays]. Pis finalement, ça a pris onze ans. Mais là ça fait cinq ans, et maintenant, le mois des sucres, c’est sacré. »

Il en parle d’ailleurs avec passion, les mots sucrés et généreux comme un bon sirop, admettant que le rythme des sucres le rappelle à une humilité qui fait du bien : « Tu te mets à la merci de la chose. Tu te poses avec elle. C’est méditatif. » Loin de vivre au ralenti, au contraire animé par une urgence d’habiter l’existence, il fait fi du temps et s’inscrit dans un quotidien de feu furieux, où il apprend à vivre dans une forêt qu’il habite depuis quelques années : « Pour moi qui suis plus gentleman que bûcheron, c’est vraiment intéressant de côtoyer la nature de cette façon-là. J’ai un projet de truffière, de cabane à sucre, je bûche du bois, j’ai mes enfants, je rêve d’un voyage… »

Sur scène comme dans le canevas ouvert de son existence, il s’amuse à ouvrir des portes, s’emballant de ce qu’elles dissimulent. Peut-être lui faudra-t-il couper bientôt, pour arrimer ses désirs au calendrier, mais en attendant, la vie est un sacré beau spectacle.

La descente aux affaires De Fred Pellerin. Au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 1er au 5 mars, et en tournée au Québec dès le 25 avril.