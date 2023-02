Les galas québécois devraient-ils s’inspirer des César?

L’Académie des César du cinéma a récemment annoncé qu’elle interdirait les personnes accusées de « faits de violences, notamment à caractère sexuel ou sexiste », de participer à sa prochaine cérémonie. Tandis que ladite cérémonie aura lieu jeudi, Le Devoir s’est demandé si les galas d’ici devraient emboîter le pas aux César, ou si des règlements similaires étaient déjà en vigueur au Québec.

Rappelons, tout d’abord, que cette annonce des César a été faite dans la foulée de ce que les médias français ont appelé « l’affaire Sofiane Bennacer ». Acteur principal du film Les amandiers, il a été accusé de viol et de « violences » par quatre ex-conjointes l’automne dernier. Encensé par la critique, le film est toujours en nomination dans plusieurs catégories, dont « meilleur film ». Bennacer a toutefois été retiré des « révélations » de l’Académie dans le but d’empêcher sa nomination pour le prix du « meilleur espoir masculin ».

Comment les galas québécois auraient-ils réagi face à une telle situation ? Ève Paré, directrice générale de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), derrière le gala du même nom, raconte que son association se penche sur la question « depuis plusieurs mois, voire des années ».

Or, l’ADISQ n’a toujours pas élaboré de règlements qui encadrent ce genre de cas de figure, bien que Mme Paré affirme qu’elle y travaille. Quoi qu’il en soit, le gala de musique n’est pas seul. Toutes les organisations contactées par Le Devoir n’ont aucun protocole, sauf les prix Gémeaux.

En effet, l’équipe québécoise de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, qui chapeaute les prix Gémeaux, s’est dotée d’un règlement en vertu duquel elle « se réserve le droit de retirer une candidature ou une mise en nomination qui ne respecte pas le code de conduite de l’Académie ». Le code, qui prévaut aussi pour les prix Écrans canadiens, oblige ses organismes membres de « réaffirmer la tolérance zéro en matière de harcèlement, de discrimination, d’intimidation et de violence ».

« Pas de recette miracle »

Mme Paré explique que l’ADISQ n’a pas instauré de règlements pour l’instant « parce que c’est très difficile de cadrer chaque situation. Chaque organisation trouve ses propres moyens. […] Il n’y a pas de recette miracle, puisque les réactions vont être différentes en fonction du nombre de dossiers, de la nature des allégations et de la gravité des gestes ».

C’est pourquoi l’organisme a récemment formé un « comité conseil », qui devrait permettre à l’organisme « d’élaborer des lignes directrices » et de « formuler des recommandations pour des cas en particulier », raconte Mme Paré. Elle précise que le groupe, qui est « entre autres composé d’expertes en victimologie et en droit criminel », devrait « adopter un code d’éthique dans les prochains mois ».

L'intolérance envers la violence devrait être automatiquement inscrite parmi les conditions d'admission aux galas

Joanne Pouliot, directrice générale de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH), qui dirige le Gala Les Olivier, indique quant à elle que la réglementation de son gala ne renferme pas de clauses à cet égard. Elle précise néanmoins que l’APIH a déjà « entrepris des actions pour contrer toute forme de comportement inapproprié », dont suspendre l’adhésion d’un de ses membres « pour lequel des allégations avaient été déposées », sans préciser son nom.

« Au sujet du gala, jusqu’à ce jour, nous n’avons pas reçu de candidatures de membres ayant fait l’objet d’allégations, ajoute Mme Pouliot. Nous prévoyons toutefois nous pencher sur le sujet pour nous préparer à cette éventualité. »

De son côté, Carla Beauvais, directrice générale de la Fondation Dynastie, qui pilote le gala du même nom, répond par courriel que des politiques « sont en développement par un comité » et qu’elles « seront implantées sous peu ». Par ailleurs, Québec Cinéma tente toujours d’organiser le prochain Gala Québec Cinéma depuis que Radio-Canada a annoncé, l’automne dernier, qu’il serait retiré des ondes du diffuseur public. L’organisme n’a cependant pas répondu aux demandes du Devoir.

Les César, un cas à part ?

Ainsi, plus de cinq ans après l’émergence du mouvement #MoiAussi, certains observateurs pourraient reprocher aux galas d’ici d’avoir tardé à établir des politiques pour gérer d’éventuelles situations de violence. Mais ils pourraient aussi se demander si les César ont véritablement pris une décision avant-gardiste, ou s’ils ont plutôt été tenus d’annoncer leur nouvelle politique en raison de controverses précises.

Bernard Motulsky, professeur au Département de communication de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et expert en relations publiques, souligne justement le caractère « exceptionnel » de leur démarche. « Les organisations de la sorte ne devraient pas avoir à annoncer ce genre de choses, dit-il. L’intolérance envers la violence devrait être automatiquement inscrite parmi les conditions d’admission aux galas. »

Le professeur compare leur annonce à celle des Gémeaux lorsqu’ils ont instauré des catégories non genrées en décembre dernier : « C’est normal que cela fasse polémique. Ils ont été les premiers à bouleverser des normes établies. Ça ne devrait pas être le cas des César. » Il s’explique donc leur déclaration en raison des « nombreuses controverses » qui les ont secoués ces dernières années, songeant entre autres aux nominations de Roman Polanski pour J’accuse en 2020.

« Ils ont dû réagir à [l’affaire Bennacer] à l’automne dernier, mais ça fait aussi une dizaine d’années que toutes sortes d’allégations sortent dans le milieu du cinéma, dit-il. J’ajouterais que le climat social en France, où on permettait jusqu’à tout récemment des nominations d’artistes comme Polanski, exige peut-être plus [qu’au Québec] qu’on exprime plus fermement un refus de la violence comme ce qu’on fait les César. »

De son côté, Mme Paré affirme ne pas être en mesure de commenter la stratégie de l’Académie, mais indique que l’ADISQ « annoncera prochainement son processus » sur ces questions. Annonce ou pas, selon M. Motulsky, certaines mesures s’imposent puisqu’« avec des situations comme celles d’Éric Lapointe ou de Gilbert Rozon, le Québec n’est pas à l’abri des polémiques ».