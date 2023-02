L’esprit révolutionnaire de 1775

Les Canadiens du XVIIIe siècle ont souvent été dépeints comme des spectateurs des conflits auxquels ils ont été exposés. On les imagine volontiers reclus dans leur chaumière à discuter des labours, indifférents au passage des armées sur leur sol.

Gaston Deschênes bouscule ce mythe dans son plus récent ouvrage qui met en lumière l’élan révolutionnaire de la Côte-du-Sud lors de l’occupation du Canada par les Américains en 1775-1776. « La population était très sympathique aux rebelles », explique le spécialiste de la région située entre Beaumont et Kamouraska, en aval de Québec.

L’historien de la Côte-du-Sud a profité de la numérisation des archives américaines pour reconstituer en détail le profil des insurgés de ce pays de légendes. À commencer par le fameux Clément Gosselin, qui se fera soldat, puis espion, dans l’espoir de libérer le Canada de la tutelle britannique.

Reines de Hongrie

Les colonies américaines n’ont pas encore déclaré leur indépendance en 1775 lorsque le Congrès de Philadelphie, qui les représente, envoie deux armées à la conquête du Canada. La première s’empare de Montréal en passant par le lac Champlain tandis que la seconde patauge dans les forêts du Maine avant de descendre la rivière Chaudière. « Il ne restait aux Britanniques que la vieille ville de Québec, observe Gaston Deschênes, ce n’est pas anodin ! »

Le curé de Montmagny dira que les femmes étaient quasiment plus rebelles que les hommes.

Le blocus de la capitale commence en décembre 1775. Les forces américaines campées aux abords des plaines d’Abraham y sont ravitaillées par les habitants de la grande région de Québec. Ceux de la Côte-du-Sud prêtent également leurs outils afin de permettre aux assiégeants d’édifier les batteries de canons et de mortiers qui bombardent la garnison britannique à partir de la pointe de Lévis.

Cette ferveur révolutionnaire est alimentée par les femmes qui organisent des assemblées où elles font parfois boire des « liqueurs fortes » aux hommes afin de les encourager à s’enrôler dans l’un des deux régiments canadiens levés par le Congrès. « Le curé de Montmagny dira que les femmes étaient quasiment plus rebelles que les hommes », relate Deschênes.

Les Canadiennes les plus militantes héritent du surnom incongru de « Reine de Hongrie », qui fait référence au titre porté à la même époque par Marie-Thérèse d’Autriche. Gaston Deschênes en a répertorié trois dans la région de Québec, à Saint-Vallier sur la Côte-du-Sud, à Saint-Pierre de l’île d’Orléans et à Sainte-Marie de Beauce. « Les femmes ne sont pas restées inactives », souligne l’auteur.

Mobilisation

La Conquête britannique de 1759 hante la mémoire de la Côte-du-Sud, qui a particulièrement souffert du passage des régiments du général Wolfe, comme l’a raconté Deschênes dans L’année des Anglais. Le natif de Saint-Jean-Port-Joli se garde toutefois d’établir un lien direct entre les fermes incendiées en 1759 et l’élan révolutionnaire qui souffle sur la région quinze ans plus tard.

Les sources ont leurs limites. On ignore ainsi ce qui a bien pu amener le maître-charpentier Clément Gosselin à risquer sa vie et son confort pour se joindre aux insurgés à l’âge de 28 ans. « Il construisait des églises, on pourrait quasiment parler d’un entrepreneur, observe Deschênes. C’était un homme à l’aise, qui aurait pu continuer sa carrière, ce n’était pas un va-nu-pieds. »

Tandis que les Américains assiègent Québec, Gosselin arpente la Côte-du-Sud à la recherche de volontaires pour combattre les troupes du roi George III. « Il y avait beaucoup d’obstacles à l’enrôlement, constate l’historien. Il fallait passer outre au serment d’allégeance et aux enseignements de l’Église. »

Sur les 500 volontaires canadiens recrutés au cours de la période, on en dénombre une centaine originaires de la Côte-du-Sud. C’est trop peu pour l’armée de Benedict Arnold, dont les régiments sont décimés par leur assaut infructueux sur la basse-ville de Québec et par une épidémie de petite vérole.

Maquis

En mai 1776, les Américains filent à l’anglaise dès l’approche des navires de la Royal Navy, qui débarquent des milliers de soldats dans le port de Québec. Gosselin est arrêté puis relâché par les autorités royales, qui font preuve de clémence envers le félon. « Il s’en est tiré assez bien », admet Deschênes.

Clément Gosselin aurait pu retrouver sa vie paisible d’autrefois, à l’instar de la vaste majorité de ses compatriotes ayant baigné dans la Révolution de l’hiver de 1775-1776. Le résident de La Pocatière choisit pourtant la clandestinité avec la complicité de son épouse, Marie Dionne. Après avoir mené des missions d’espionnage pour les Américains, le maquisard réintègre son régiment avec le grade de capitaine, pour lequel il touche une solde mensuelle allant de 26 à 60 dollars américains.

L’entrée en guerre de la France aux côtés des États-Unis en 1778 ravive l’espoir des révolutionnaires canadiens. Versailles n’a toutefois pas l’intention de reprendre son ancienne colonie. « Est-ce que le pauvre Gosselin savait ça ? Je ne le sais pas, mais il a été utilisé », déplore Deschênes.

Le menuisier poursuit le combat jusqu’à sa démobilisation dans les mois qui précèdent le traité de paix de 1783. Il passera le reste de sa vie à cheval sur la frontière. Marqué par son expérience révolutionnaire, Gosselin se présentera encore sous son ancien grade de major « des armées des États-Réunis de la mérique » dans les années d’après-guerre. Il le fera notamment en 1784 lors d’une simple transaction foncière devant un notaire de la Côte-du-Sud. « C’est intrigant, admet Deschênes. Il a collaboré à la guerre d’indépendance et il vient se pavaner en territoire ennemi ! »

Oubli

Pour Gaston Deschênes, la trajectoire du Québec aurait pu dévier de son axe si la colonie avait disposé d’un parlement en 1775. « L’adresse du Congrès américain suggère aux Canadiens d’envoyer des délégués à Philadelphie, mais comment les envoyer si on n’a pas de structure démocratique de représentation ? » demande celui qui a oeuvré pendant près de trente ans à la bibliothèque de l’Assemblée nationale.

L’historien s’étonne aujourd’hui du faible écho laissé dans notre mémoire par le bouillonnement révolutionnaire de 1775. « C’était un acte de rébellion, lance Deschênes en repensant aux insurgés de la Côte-du-Sud. Je ne comprends pas pourquoi on n’a jamais identifié ces gens-là comme des indépendantistes. On ne leur a pas élevé de monuments… ils ont perdu. »

Un pays rebelle. La Côte-du-Sud et la guerre de l’Indépendance américaine Gaston Deschênes, Septentrion, Québec, 2023, 258 pages