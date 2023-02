Le funambule des mots

S’il était encore vivant, Serge Gainsbourg (1928-1991) serait certainement de ceux que l’on dénonce publiquement comme infréquentables et inévitablement banni des médias, radios, télés, réseaux sociaux… Ce n’est pas nous qui le prétendons, mais sa fille Charlotte, dans une entrevue au journal The Guardian en 2019. « Tout aujourd’hui est si politiquement correct, si ennuyeux, si prévisible. Et tous les gens ont tellement peur de ce qui arrivera s’ils vont trop loin. […] Mon père serait censuré à chacun de ses choix. »

Et les choses ne se sont certainement pas adoucies dans le milieu des arts depuis quatre ans. Lui qui aimait provoquer, attaquer ce mortel ennui qu’incarne le bon ton bourgeois, lui qui a donné une connotation homosexuelle à la célèbre chanson Mon légionnaire, lui qui fit une version reggae de la bien française Marseillaise, lui qui évoqua un zeste d’inceste dans ce qui est finalement (si on prend la peine d’en lire les paroles) un chant d’amour possessif d’un père pour sa fille et d’une fille pour son père, lui, le contestataire, l’inclassable, fait l’objet d’une exposition à Paris — pas à côté, certes, mais par n’importe où — à la Bibliothèque publique d’information (Bpi) du célèbre Centre Pompidou.

Ironie du sort ?

Vous avez lu l’histoire de Serge Gainsbourg, comment il vécut, comment il est mort… Ça vous a plu, hein ! Vous en demandez encore ? Voici l’occasion d’en apprendre plus… Plusieurs pans de l’exposition parlent des « scandales » médiatiques de Gainsbourg, mais on y traite aussi et surtout d’art.

Il voulait devenir peintre, adorant Francis Bacon. Il fit aussi de la photo et du cinéma. Mais Gainsbourg dit avoir brûlé presque tous ses tableaux pour se dévouer à un art qu’il prétendait être mineur. Comme il aimait l’ajouter, il aurait retourné sa veste après s’être aperçu qu’elle était doublée en vison ! Ainsi, si on le croit, il n’aurait écrit majoritairement que des chansons fugitives, séduisantes, amours éphémères de l’art populaire, juste des petits riens mis bout à bout… Un art sensuel, mais sans suite ?

Le voici pourtant exposé dans le même bâtiment qui abrite un des temples de l’art moderne… Concession de l’establishment à la mode, comme cela aurait été le cas avec le prix Nobel de littérature décerné à Bob Dylan en 2016 ? Élargissement du concept d’art qui, depuis une centaine d’années, n’en finit plus de se redéfinir ? Simple et banal constat que la poésie peut être chantée ? Mais que retenir exactement de cette exposition ?

Est-ce si bon ?

Celui qui, avec les années, vu de l’extérieur, semblait de plus en plus déraper, sombrer dans l’alcoolisme et l’approximation verbale lors de ses apparitions médiatiques est ici montré comme un artiste de la précision, de la sophistication langagière, de l’invention poétique… Avec la présentation de ses manuscrits, l’exposition permet au visiteur de suivre à la trace ses recherches langagières.

Dans ses écrits — 550 chansons ! —, il s’est nourri de Poe, Baudelaire, Nabokov, Musset, Nerval… À la Bpi, le visiteur découvre un Gainsbourg vraiment érudit, citant dans ses entrevues plus littéraires de nombreux auteurs de sa bibliothèque impressionnante. On le présente ici comme le « digne héritier du mouvement dada, des surréalistes, et de la postmodernité ». Plus que du bon mot épatant la galerie, il aurait été l’écrivain du mot juste, de l’expression évocatrice, travaillant ce que l’on permettra d’appeler l’univers linguistique de son époque. Il n’hésitait pas à inventer ou à détourner des anglicismes, à jouer et à jouir des onomatopées, mais aussi à détourner des écrits, à élaborer des collages sophistiqués. Il aurait très vite compris la force du rap et de sa scansion.

On y explique aussi comment il fut un des premiers en France à élaborer un album concept, ayant une unité narrative à travers toutes les chansons. Il y a aussi développé un parlé-chanté dont toute la chanson actuelle a hérité. Dans sa musique, on trouve des appropriations et des détournements de la musique de Chopin et Brahms, mais aussi de la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba tout comme d’autres musiciens, dont le Nigérian Babatunde Olatunji, qui ne sont pas mentionnés dans l’exposition… Cette délicate question de l’appropriation aurait mérité d’être plus fouillée.

Et on y en apprend plus sur la création de son personnage artistique. En 1955, au Cabaret Mylord, Gainsbourg a vu Boris Vian, dont il se dégageait « une présence agressive, atypique pour l’époque ». C’est ce type de figure cynique qu’il cultiva toute sa vie. Un des textes de présentation le cite à ce sujet : « La provocation et l’agression sont les dynamiques indispensables pour faire bouger les gens. »

Il devient alors à la fois docteur Jekyll et Mister Hyde, Gainsbourg et Gainsbarre, interpellant directement la question du double artistique, question encore très actuelle. L’exposition approfondit cet enjeu en faisant des références à des doubles littéraires, ceux du Portrait de Dorian Gray, de Wilde, ou du Horla, de Maupassant.

Notre époque, qui tourne le dos au modèle romantique et symboliste de l’artiste explorant tous les aspects de l’âme humaine, même les plus sombres et les plus choquants, peut-elle encore glorifier ce pourfendeur de l’art insipide ? À l’heure où la société veut des artistes « employés modèles » — expression de l’auteur Laurent Cauwet dans son livre La domestication de l’art —, Gainsbourg le séditieux, le frondeur, semble encore résister et déranger, trouvant ici une profondeur supplémentaire.

Signalons que l’hôtel particulier où il habitait, La Maison Gainsbourg, sise au numéro 5 bis de la rue de Verneuil, à Paris, ouvrira ses portes durant l’année 2023.

Serge Gainsbourg. Le mot exact. À la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou, à Paris, jusqu’au 8 mai.