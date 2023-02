Les flâneurs

Riopelle et elle

La journaliste Hélène de Billy profite du centenaire de la naissance de Jean-Paul Riopelle pour publier une version revue et augmentée de sa biographie de l’artiste parue il y a 25 ans. Les ajouts proposent des « souvenirs de coulisses » pour éclairer le making of de l’enquête hagiographique. Les nouvelles pages contextualisent et personnalisent le travail. « À cette époque, je voyais en Riopelle un personnage de légende, l’équivalent d’un Miles Davis ou d’un Joe Cocker », confie-t-elle dès les premières lignes célébrant avec nostalgie et sans wokisme « les années quatre-vingt-dix, la liberté, l’absence de censure, la naïveté politique, l’aisance dans les rapports sociaux »…