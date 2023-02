«Franz Schubert», Christian et Tanja Tetzlaff, Lars Vogt

Comment ne pas frémir à voir arriver quasiment de l’au-delà un Trio opus 100 de Schubert, oeuvre où le compositeur semble dialoguer avec la mort, joué par Lars Vogt, décédé le 5 septembre 2022 ? Ces Trios op. 99 et 100 et cette Arpeggione, plus un nocturne et un rondo ont été enregistrés en février et juin 2021. Nous n’avons pas voulu lire la notice avant écoute. De fait, la majorité des enregistrements ont été réalisés dans la douleur juste avant le diagnostic de cancer ; l’Opus 99, après le début de la chimiothérapie. Il n’y a ici rien de pathétique ou de hanté par la finitude. Ces trios de Schubert sont ce qu’on espérait : le pendant de l’album Schwanengesang (Alpha) avec ce Quintette des Tetzlaff entre ciel et terre (Martin Helmchen était alors le pianiste). La caractéristique n’est pas l’appui expressif, c’est la subtilité des traits, l’exploration de la frontière entre le matériel et l’immatériel. Ce travail réalisé par les archets demande des doigts magiques pour le relayer. Vogt les a, comme Helmchen dans le Quintette, et c’est bouleversant.

Franz Schubert ★★★★★ Classique Christian et Tanja Tetzlaff, Lars Vogt, Ondine 2 CD ODE1394-2D