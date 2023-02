Montréal en lumière: le grain de sel de Terre-Neuve

Enfant, Jeremy Charles gagnait de l’argent de poche en allant extraire les langues de morue au quai de la communauté de Mount Pearl, en banlieue de St. John’s, à Terre-Neuve.

Encore aujourd’hui, ce mets délicat, qu’on saupoudre de farine et de sel, est une spécialité terre-neuvienne, malgré les terribles années qui ont marqué la disparition des stocks de morues, et l’imposition d’un moratorium sur la pêche à partir de 1992.

Mais Jeremy Charles n’est pas en reste. Devenu l’un des chefs les plus réputés du Canada, et propriétaire du restaurant The Merchant Tavern, à St. John’s, il sera à Montréal dans le cadre de Montréal en lumière le 28 février, au restaurant Vin mon lapin, pour faire goûter et connaître les spécialités de sa région natale.

Sa cuisine est entièrement conçue à partir de la nature sauvage de sa région. « À Terre-Neuve, précise-t-il, nous avons le droit de cuisiner de l’orignal ou du lapin sauvage, dit-il. Ça n’est pas le cas à Montréal, donc nous ne pourrons pas servir ces mets. Mais c’est intéressant d’en parler. »

Jeremy Charles l’admet, la province de Terre-Neuve n’a jamais beaucoup brillé pour sa gastronomie.

« Terre-Neuve n’est pas connue pour sa scène culinaire, dit-il. Traditionnellement, nous avons cuisiné pour pouvoir servir un grand nombre de personnes, des grosses familles, beaucoup de pommes de terre et de morue salée. Ce ne sont pas des éléments qui sont mis en avant dans les démonstrations d’art culinaire canadien. C’est pourquoi nous nous donnons comme mission de montrer tous les produits magnifiques que nous pouvons trouver dans la nature terre-neuvienne. »

Dans cet univers, il y a encore de la morue. « Nous en avons encore, mais pas dans les quantités d’autrefois. La nature de la pêche a changé, plusieurs se sont tournés vers le crabe ou les crevettes », dit-il. Dans un livre magnifique, intitulé Wildness: An Ode to Newfoundland and Labrador, qu’il a signé aux éditions Phaidon, les recettes de joues d’orignal et de sorbet aux myrtilles succèdent aux oeufs de pétoncle fumés aux champignons, au flétan avec céleri-rave et vin rouge ainsi qu’au pâté de foie de perdrix. Dans une recette d’oursins et d’oeufs de capelan trempés dans l’encre de pieuvre, il explique qu’il s’agit simplement de colorer les oeufs avec l’encre pour qu’ils ressemblent à du caviar !

Tous les aliments utilisés ici sont sauvages. Et le chef se fait une priorité d’utiliser l’entièreté du produit. Il prendra par exemple la fourrure de l’orignal pour fabriquer des mouches pour la pêche, lui qui, selon son père, ne peut voir un plan d’eau sans y plonger sa ligne.

L’orignal, quant à lui, n’est pas une espèce endémique à Terre-Neuve. « Il y a été introduit en 1904 comme proie pour les chasseurs », explique-t-il dans son livre.

Influence autochtone

L’influence autochtone, en particulier au Labrador, est énorme. « Dans nos terres du Labrador du Nord, il n’y a pas de vaches ni de moutons, mais il y a beaucoup d’ours polaires », raconte le chasseur inuit Paul Jararuse dans l’ouvrage.

« Les gens faisaient autrefois du sel à partir d’algues de mer. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose ? » demande Lori McCarthy, propriétaire de Cod Sounds, une entreprise qui encourage le tourisme culinaire à Terre-Neuve.

Au sujet du sel, le Québécois Manuel Bujold présente quant à lui, à Montréal en lumière, le sel Saint Laurent, d’origine 100 % québécoise, fait de flocons de sel récoltés à la main aux Bergeronnes, sur la Haute-Côte-Nord.

La venue de Jeremy Charles au restaurant Vin mon lapin fait partie du volet gastronomique du festival Montréal en lumière, qui débute jeudi à Montréal. On y retrouvera aussi des chefs venant de France, d’Italie, de Belgique, de Suisse et de Scandinavie. L’événement propose de nouveau cette année le sentier de glace de 300 mètres érigé au-dessus de la place des Festivals, qui sera accompagné de toute une programmation de prestations en direct et aux platines. Le festival se décline également en salle de spectacle, et propose une centaine d’activités culturelles pour la Nuit blanche du 25 février.

Le festival Montréal en lumière aura lieu du 16 février au 5 mars.