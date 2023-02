Le grand bateau des grosses enchères

La tradition des ventes aux enchères, d’hier à aujourd’hui, des bas prix jusqu’aux objets de très grande valeur. Dernier texte d’une série de trois.

La partie de bateau, un tableau du peintre impressionniste Gustave Caillebotte, est entrée au Musée d’Orsay à Paris. Le tableau, estimé à 43 millions d’euros, a été acheté par LVMH. Propriété du français Bernard Arnault, ce groupe de luxe comprend entre autres les champagnes Moët Chandon, la maroquinerie Louis Vuitton, les montres Tag Heuer, le joaillier Tiffany Co., les produits Guerlain et Christian Dior, pour ne nommer que quelques-unes de ses enseignes.

Ce sont de gigantesques fortunes qui négocient désormais des œuvres de haute valeur, le plus souvent à l’occasion de ventes aux enchères dans l’une ou l’autre des grandes salles du monde. Ce commerce est pour l’essentiel la chasse gardée de quelques grandes enseignes mondialisées.

La maison Christie’s possède des bureaux dans 43 pays. Fondée en 1744, la maison Sotheby’s, quant à elle, est la plus ancienne compagnie cotée en Bourse à New York. En 2021, ses ventes ont été de plus de 7,2 milliards, en hausse, en pleine pandémie, de 68 % par rapport à l’année précédente. Christie’s, quant à elle, a fait à peine un peu moins bien pour la même période.

Chez Phillips, une autre maison de ventes aux enchères, les riches amateurs d’œuvres d’art moderne et contemporain se pressent. Les gros collectionneurs de photographies se retrouvent souvent là, comme chez Swann à New York. Le marché de la photographie explose. En mai 2022, un tirage du Violon d’Ingres de Man Ray, une photographie surréaliste de la célèbre Kiki de Montparnasse, a été vendu pour 17,8 millions. Cette image, reproduite à des millions d’exemplaires, est devenue la photographie la plus chère jamais vendue.

L’énorme marché asiatique de l’art est lui aussi très prisé. Il est canalisé en bonne partie par des maisons comme China Guardian ou Frieze Seoul. Mais toutes les grandes maisons possèdent désormais des divisions vouées à l’art asiatique.

Depuis deux ans, la maison Heffel, dirigée au Canada par les frères Robert et David Heffel, a elle aussi développé le marché de l’art asiatique. « C’est un marché en pleine expansion. Un marché très fort et mondial », précise Tania Poggione, directrice du bureau de Montréal.

Tout va bien

À toutes ces enseignes, on ne connaît pas la crise. Elles ont tout au plus été un peu secouées, ces dernières années, par des histoires de malversation vite oubliées. À la vieille maison des ventes Drouot, établie à Paris en 1852, plusieurs employés ont été entendus devant les tribunaux. Des commissionnaires subtilisaient des objets pour les revendre. Une cinquantaine d’employés, avec la complicité de commissaires-priseurs, se sont retrouvés inculpés en 2016.

En 2002, la maison Sotheby’s s’était vue pour sa part condamnée par la Commission européenne à une amende de plus de 200 millions de dollars canadiens. Motif ? Avoir fixé les prix, au cours de la décennie 1990, avec son concurrent Christie’s. Celui-ci s’en était tiré avec quelques tapes sur le nez. Christie’s a par ailleurs été poursuivi pour la vente de tableaux qui avaient été spoliés par les nazis.

7,2 milliards C’est, en 2021, le montant des ventes réalisées par Sotheby’s. En pleine pandémie, il s’agissait d’une hausse de 68 % par rapport à l’année précédente.

Les maisons aux enchères sont périodiquement prises plus ou moins violemment à partie. Une des affaires récentes qui a fait le plus de bruit implique le russe Dmitri Rybolovlev qui, après le rachat d’entreprises étatiques, est devenu un des plus grands producteurs d’engrais du monde. Rybolovlev a réclamé plusieurs millions de dollars à la maison Sotheby’s. Dans de longues procédures, conduites aux quatre coins du monde, cet oligarque affirmait que la société de vente aux enchères avait aidé un marchand, Yves Bouvier, à le flouer au moment où il avait acquis des tableaux, dont des Picasso, Rothko et Modigliani.

Pas pour tout le monde

La directrice du bureau d’Heffel à Montréal se défend devant l’idée que les ventes aux enchères soient la chasse gardée de gens très fortunés. « Nous avons des œuvres pour tous les budgets, affirme Tania Poggione. Nous offrons des œuvres de 500 $ à 10 millions ou plus. Nous avons une gamme d’oeuvres très diversifiée, pour des collectionneurs privés et corporatifs. »

La maison Heffel se félicite d’avoir vendu, à l’automne 2022, un tableau de Marcelle Ferron pour 1,8 million. L’œuvre, sans titre, datée de 1962, était estimée à un prix cinq fois moins élevé. Un portrait de la reine Élisabeth II, signé par Andy Warhol, a par ailleurs été vendu, lors de la même vente, pour la rondelette somme de 1,1 million.

Photo: Maison Heffel

En mai dernier, la Monnaie royale canadienne a chargé la maison Heffel de vendre une pièce unique, fabriquée par ses soins. Baptisée sobrement Summum, cette pièce de monnaie contient un kilogramme de platine pur, surmonté de centaines de diamants roses. Bien loin de l’allure des vieux jetons de stationnement, la pièce constitue le pinacle de la « collection Opulence ». La pièce Summum s’est vendue 1,2 million, droits d’acheteur compris, « au terme d’enchères très animées ». Cette vente était « très intéressante », commente Tania Poggione.

Chez Heffel, comme chez bien des maisons du genre, l’acheteur doit ajouter 25 % au prix de vente pour des œuvres dont le prix est inférieur à 25 000 $. Le taux devient ensuite variable. De son côté, le vendeur qui confie ses pièces à la vente doit débourser, selon les prix obtenus, entre 10 et 25 %. Autrement dit, une maison de vente gagne de l’argent des deux côtés à la fois.

Les nouveaux termes du marché

Le 5 octobre 2018, l’artiste contemporain Banksy détruit en partie une de ses œuvres, vendue aux enchères pour 1,2 million d’euros. Girl with Balloon est déchiquetée, alors que la vente est conclue, grâce à un mécanisme caché. L’opération était soi-disant réalisée pour dénoncer la « marchandisation » de l’art. Était-ce suffisant pour que l’acheteur se rebiffe ? Bien au contraire ! Les bureaux de Banksy se sont d’ailleurs empressés de certifier l’authenticité du « produit » qui a résulté de cette similidestruction. Il s’agissait désormais, selon leurs dires, d’une nouvelle œuvre baptisée Love is in the Bin.

La supposée destruction initiale de ce tableau est devenue virale. Des millions de personnes l’ont vue, comme si le nombre de paires d’yeux posées sur un objet lui conférait son intérêt. Love is in the Bin a été remis en vente en 2021. L’acquéreur des lambeaux du tableau original a dépensé plus de 21,8 millions d’euros. Si bien que quatre ans après la vente initiale, la valeur rehaussée par ce coup publicitaire a été multipliée par 18. À chaque vente, bien entendu, la maison qui préside à la cession empoche une rondelette commission.

L’essayiste Annie Le Brun estime que nous sommes entrés dans une période où l’événement établit l’équivalence de l’image et de l’argent. Ce sont aussi des objets numériques qui sont désormais mis en vente. La technologie, aussi bien dire, en est à produire l’œuvre d’art. Si bien que les marchands sont arrivés au point où ils concèdent des titres de propriété sur quelque chose dont la matérialité et la réalité apparaissent pour le moins diffuses.

Les vedettes internationales du monde de l’art contemporain, de Kapoor à Banksy en passant par Damien Hirst, explique encore Annie Le Brun, « ont systématiquement travaillé à anéantir autant l’original lui-même que la notion de matérialité qui en était l’essence », dans un monde où, par ailleurs, l’art et son appropriation sont devenus des enjeux de la haute finance.

Le monde des ventes aux enchères, bien dressé à suivre la voie tracée par le retentissement de l’argent, est-il complice d’une étrange asphyxie programmée ? Toutes ces ventes, qui battent sans cesse des records, risquent en tout cas d’avoir pour conséquence de neutraliser complètement la nature insurrectionnelle de certains artistes, ramenant l’ensemble des artistes au plancher du scintillement de l’argent. Selon Annie Le Brun, encore, nous sommes ainsi passés « de l’art au marché de l’art ».