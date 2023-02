Vivre la relâche aux premières loges

Ce texte fait partie du cahier spécial Relâche scolaire

La scène québécoise demeure bien vivante tout au long de cette pause scolaire grâce à un éventail de performances destinées aux adultes comme aux enfants.

Festival

Le Festival de Casteliers propose une dizaine de spectacles de marionnettistes pour adultes ou pour enfants du 1er au 5 mars. Le festival accueille des créations issues entre autres du Québec, du Canada, de la France, de la Belgique, de la Tchéquie et de Taïwan.

Parmi elles, La potion de réincarnation, de la compagnie taïwanaise Jin Kwei Lo, offre une rare incursion dans l’art millénaire des marionnettes à gaine Bo De Hi tout en lui conférant une aura contemporaine. Le spectacle sans paroles Tchoutchou ! Woufwouf ! propose, quant à lui, de suivre l’histoire d’un chien qui brave sa peur de l’inconnu pour rejoindre l’être aimé. Cette création de Naivni Divadlo Liberec, l’un des premiers théâtres de marionnettes professionnels de l’ancienne Tchécoslovaquie, qui en est à sa première tournée à Montréal, est destinée aux tout-petits, aux enfants amateurs de train comme aux amoureux des chiens !

Spectacles

La Place des Arts offre aussi une programmation gratuite haute en couleur à l’espace culturel Georges-Émile-Lapalme du 1er au 4 mars. Offerte dans le cadre de Montréal en lumière, l’exposition interactive Fabuloscope donne vie aux légendes autochtones grâce aux technologies pionnières de l’animation que sont les zootropes et les praxinoscopes. Les familles auront de plus l’occasion de voir deux spectacles de contes, Le souhait de Petite Souris et Orphée aux doigts de fée, présentés à différents moments de l’après-midi.

Du 27 février au 4 mars, on se dirige à la Tohu pour rencontrer le spécialiste de l’ombromanie, l’art de projeter des ombres formant des silhouettes avec les mains, Philippe Beau. Son spectacle solo Magie d’ombres… et autres tours allie le génie de cinéastes devenus maîtres de l’illusion (Bresson, Méliès et Allen) à ses propres séquences ingénieuses.

À Pointe-à-Callière, une vingtaine d’artistes montréalais issus de communautés originaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine célébreront la diversité culturelle de la métropole. Du 25 février au 4 mars, le public pourra se régaler des pâtisseries japonaises KotoAn wagashi tout en s’abreuvant de contes, danses et musiques en provenance de ces trois continents.

Théâtre

En résidence au Centre du Théâtre d’aujourd’hui, Olivier Arteau et son collectif brouillent les codes traditionnels de la représentation théâtrale avec l’autofiction Pisser debout sans lever sa jupe du 2 au 11 mars. Le dramaturge et metteur en scène s’inspire de son vécu pour aborder les idées reçues gravitant autour de l’identité de genre. Par le biais de la performance, de la vidéo et de la musique, sa création se veut une « autopsie d’un monde [où chacun] tente de s’indéfinir ».

Côté théâtre jeunesse, la salle de diffusion de Parc-Extension offre le 26 février la pièce Parole d’eau qui retrace l’amitié entre Mamby et Hélène. Entre le Sénégal et le Canada, elles échangent sur les contrastes de leur relation avec l’eau, alors que l’une marche à la recherche d’oasis et que l’autre se débat avec les bancs de neige.

À Québec, le théâtre jeune public Les Gros Becs présente du 23 février au 12 mars l’oeuvre clownesque Là-bas. La création, destinée aux 5 à 12 ans, met en scène les aventures rocambolesques d’un trio de zigotos sur la route. Toujours dans la capitale provinciale, le théâtre le Diamant donne, du 2 au 4 mars, une voix à la comédienne Maude Laurendeau et à sa fille autiste qui doivent naviguer à travers les aléas du système scolaire, des cliniques et de leurs propres croyances. Dans une mise en scène intime d’Édith Patenaude, Rose et la Machine met en lumière les réalités et les limites d’un monde qui est appelé à s’adapter à la neurodivergence.

Danse

Du 1er au 3 mars, la chorégraphe Catherine Gaudet et sa compagnie présentent Les jolies choses à l’Édifice Wilder, une chorégraphie pour cinq danseurs qui s’activent au rythme d’un métronome. Dans l’est de Montréal, la Maison de la culture Mercier dévoile le 2 et le 5 mars la création jeunesse Le trésor de Pierre-Paul Savoie, qui pose un regard lumineux sur la grandeur des petits.

