Des vacances captivantes au musée

Ce texte fait partie du cahier spécial Relâche scolaire

La relâche scolaire est une occasion en or de se perdre en famille dans les salles d’exposition sans compter son temps ! Voici un guide de ce que les musées et les galeries d’ici proposent et qui promettent merveille et dépaysement.

Musée des beaux-arts de Montréal

L’exposition TUSARNITUT ! La musique qui vient du froid proposée par l’établissement culturel montréalais explore la place qu’occupe l’expression musicale, comme la danse du tambour et le chant de gorge, dans les arts visuels inuits. De ce fait, elle permet aux visiteurs, petits et grands, d’en apprendre davantage sur les mutations de l’art contemporain et traditionnel autochtone des régions circumpolaires par l’entremise d’un prisme inédit et très poétique. À noter que des oeuvres de Kenojuak Ashevak, de Niap (Nancy Saunders) ou encore de Kananginak Pootoogook y sont présentées jusqu’au 12 mars.

Musée national des beaux-arts du Québec

L’artiste canadien Albert Jay Lunt, connu sous le pseudonyme Evergon, a droit à sa rétrospective à Québec jusqu’au 23 avril. Alors que ses photographies exploratoires et ses collages sont une comique célébration de la vie, le MNBAQ convie les plus jeunes à des ateliers de création pour tous, dont Drôles d’oiseaux et Couper, copier, coller, pendant la relâche. Le premier propose de s’immerger dans l’extravagance en créant un accessoire relatif aux volatiles tandis que le second invite à la confection de ses propres collages, à l’image de ceux d’Evergon.

Musée McCord Stewart

Dans la même veine, le Musée McCord Stewart propose en parallèle de l’exposition consacrée au photographe Alexander Henderson une activité destinée aux enfants âgés de 5 à 11 ans qui la visitent. Du 27 février au 3 mars 2023, ce jeu de « cherche et trouve »baptisé Paysage hivernal entraîne les petits à s’amuser avec les images historiques de la collection Photographie du musée.

Quant à Natu-natshishkueu. L’aventure de la rencontre, qui se tient aux mêmes dates, elle invite pour sa part les familles à porter un autre regard sur les Premières Nations et sur l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui. Savoir, trauma, résilience grâce à la remise d’un feuillet d’exploration ludique et éducatif.

En collaboration avec l’Office national du film du Canada (ONF), le Musée McCord Stewart offre, par ailleurs, pendant les vacances, une programmation de sept courts métrages d’animation portant sur la diversité culturelle et l’immigration, avec Compilation jeunesse. La diversité culturelle, une rencontre en images.

Musée d’art contemporain de Montréal

Le MAC s’est aussi inspiré de son exposition en cours sur l’artiste visuel Nelson Henricks et consacre la semaine de relâche, du mardi 28 février au vendredi 3 mars, à l’activité familiale Résonance chromatique. Celle-ci est gratuite pour les mineurs et 15 $ pour les adultes, sur réservation. À partir des vidéos Don’t You Like the Green of A ? et Heads Will Roll, réalisées par le Montréalais, les inscrits s’embarquent ainsi pour une expérience sensorielle immersive dans la couleur et le son où tous sont équipés de rouleau afin d’exécuter en rythme et comme bon leur semble des peintures originales.

Pangée

La galerie s’intéresse à la forme du conte dans sa nouvelle exposition collective L’heure du conte. Des artistes visuels comme Darby Milbrath, Nicholas Bierk, Trevor Bourke, Jennifer Carvalho ou encore Lera Dubitskaya se penchent ainsi sur l’imagination sans limite des créateurs grâce à différentes couleurs et textures passées entre leurs mains. « Comme l’enfant assis au sol qui s’abandonne au conte, nous pouvons permettre à l’oeuvre de se suffire à elle-même — en nous demandant où nous nous situons dans l’oeuvre, et non où l’oeuvre se situe en nous », nous avise Pangée.

Maison de la culture Claude-Léveillée

Sous la houlette du commissaire James Oscar, les deux artistes multidisciplinaires Clovis-Alexandre Desvarieux et Carl-Philippe Simonise s’interrogent, dans le cadre de l’exposition Le langage secret de l’Univers, notamment sur la place de la transmission, des rites de passage, de la pédagogie, de la spiritualité et de l’amitié dans l’existence. Grâce à plusieurs niveaux de lecture accessibles à toutes les catégories d’âge, les toiles de l’exposition réjouissent les visiteurs autant qu’elles leur apportent un peu de réconfort.

Pointe-à-Callière

Avec Le monde en tête, la collection Antoine de Galbert, le musée invite un public de tout âge à un voyage autour du monde, de l’Afrique à l’Asie en passant par l’Océanie et les Amériques. Jusqu’au 12 mars, quelque 300 coiffes et couvre-chefs, qui ont une fonction utilitaire, sociale, identitaire ou symbolique, rassemblés par le collectionneur français Antoine de Galbert, sont en effet présentés à la lumière de la diversité époustouflante de 200 peuples et communautés. De plus, toujours en lien avec l’exposition, un rallye au fil des vitrines des commerces autour du musée qui permet de découvrir des oeuvres réalisées par des enfants du quartier sous la direction de l’artiste Lindsay Cornish est aussi organisé pendant la relâche.

Musée de la civilisation

Faire des expériences et vivre bien des surprises, c’est ce que promet Observer. L’expo qui déroute !, une aventure inclusive et unique en son genre qui se tient jusqu’au 26 mars. Pensée pour les enfants et leur famille, cette exposition pique la curiosité autant qu’elle met au défi. Pour garder le cap, les participants doivent donc déjouer quelques pièges et faire preuve de ruse. Par exemple, l’une des installations permet de se glisser dans la peau d’une personne affectée par un handicap visuel et sollicite l’ouïe pour trouver la solution.

Centre des sciences de Montréal

Jusqu’au 12 mars, les foules (6 ans et plus) sont attendues au Centre des sciences de Montréal afin de remonter le temps et de faire la connaissance des dinosaures. Dinosaures autour du monde envoie les visiteurs à l’ère mésozoïque, époque de la rupture de la Pangée, pour suivre le règne de 172 millions d’années des dinosaures et l’évolution de centaines d’espèces… jusqu’à leur extinction. Cette exposition interactive reproduit une vingtaine de dinosaures — comme le Tyrannosaurus rex, le Apatosaurus et le Mojoceratops — grandeur nature en format animé, qui bougent et émettent des sons ! L’approche climatologique et paléontologique de Dinosaures autour du monde est aussi une belle occasion pour les familles de parfaire leurs connaissances préhistoriques. Psst ! On dit même qu’un vrai fossile d’hadrosaure est présenté au public.

Espace pour la vie

Pendant la relâche, les amateurs de cosmos ont rendez-vous au Planétarium Rio Tinto Alcan pour profiter de plusieurs projections. Balade spatiale, de la série Voyageurs stellaires, emmène les spectateurs pour une promenade extravéhiculaire hors de la Station spatiale internationale, guidés par des astronautes. Une expérience qui assure une vue imprenable sur la Terre et un avant-goût du vide de l’espace. Il y a aussi Objectif : nouveaux ciels, qui se vit comme une épopée intergalactique à la recherche d’une nouvelle planète habitable. Cette activité est à la fois immersive et participative puisque le public peut voter pour sa nouvelle planète préférée, et ainsi influer sur le cours du spectacle… Pour que le passage au planétarium soit complet, il ne faut pas oublier de s’arrêter à l’exposition Pleins feux sur nos météorites !, où plusieurs spécimens qui ont fini leur course sur notre planète sont observables.

La Biosphère met aussi de l’avant Plastisapiens, une activité méditative de réalité virtuelle pour mieux cerner les réalités du plastique dans notre environnement. Cette installation s’appuie sur la science pour soumettre un récit écofuturiste à la beauté que l’on dit à la fois étrange et ironique.

L’entité du Jardin botanique soumet enfin un programme riche et varié pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires. L’exposition Jardin de l’étrange attire les visiteurs jusque dans la serre numéro 10 du Jardin botanique. Il paraît même qu’on y trouve un laboratoire ultrasecret dans lequel sont scrutés de bizarres végétaux. Mais à quoi servent ces recherches ? Et quels secrets révèlent-elles ? Les plantes carnivores font ainsi partie de cette mystérieuse flore qui utilise des moyens ingénieux pour capturer son butin. Tout un chacun est invité à découvrir les stratégies mises en place par ces plantes sans pitié grâce à l’activité Carnivores en action, une sorte d’olympiade bien spéciale ! Capture ta proie. Invente un piège inspiré par les plantes carnivores est une animation qui est issue de cette exposition dans laquelle les petits participants se font lancer des défis pour apprendre à fabriquer un piège à insectes… à la manière d’une redoutable dionée attrape-mouche !

