Les employés de BAnQ en grève dès mardi

Les services de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) seront perturbés dès mardi puisque ses quelque 350 employés entameront une grève de cinq jours.

La Grande Bibliothèque demeurera ouverte, mais les services d’abonnement, d’emprunt de disques vinyle ou encore le Service québécois du livre adapté ne seront pas disponibles, précise BAnQ sur son site Internet. Les édifices et les sites des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale seront aussi fermés. Il sera toutefois possible d’emprunter et de rapporter des livres.

Sans convention collective depuis trois ans, le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (STTuBAnQ-CSN) dénonce une négociation « qui s’étire pour rien depuis plus d’un an ». Selon la partie syndicale, les discussions sont ralenties par les changements du représentant du Secrétariat du Conseil du trésor, qui obligent les parties à recommencer l’exercice à zéro chaque fois.

Le syndicat demande notamment une augmentation des salaires de ses employés, qu’il considère comme étant parmi les plus bas du secteur. Selon ses estimations, un commis de bibliothèque travaillant à BAnQ gagne environ 33 000 $ par année, comparativement à 37 200 $ à l’Université de Montréal ou à 49 300 $ à la Ville de Brossard.

La présidente du STTuBAnQ-CSN, Sylviane Cossette, affirme que ces conditions d’emploi poussent plusieurs de ses membres à trouver un travail ailleurs.

« En plein contexte de rareté de main-d’oeuvre et d’inflation, les budgets de BAnQ ne sont pas indexés, ce qui impose à l’institution un déficit constant qui augmente d’année en année et qui affecte directement ses opérations. […] Le Conseil du trésor doit donc corriger rapidement ce problème », avait déclaré au début du mois par communiqué Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN).

Contacté par Le Devoir, le Conseil du trésor n’a pas souhaité commenter le dossier. Il dit cependant travailler « étroitement avec BAnQ », à qui il a donné un mandat de négociation. « La négociation est un exercice difficile, qui demande de l’ouverture, mais aussi des compromis de part et d’autre », précise-t-il.

La grève déclenchée par le STTuBAnQ-CSN se poursuivra jusqu’au 18 février. Les membres du syndicat se sont dotés d’une banque de 10 jours de grève, adoptée à 94 % en assemblée générale le 16 janvier dernier.

Avec Annabelle Caillou