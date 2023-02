Enceinte, Rihanna enchaîne ses succès à la mi-temps du Super Bowl

Enceinte de son deuxième enfant, Rihanna a livré une performance étincelante lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl, dimanche, enchaînant ses plus gros succès pendant 13 minutes.

La chanteuse, qui effectuait un retour sur scène, a commencé et terminé son spectacle sur une plateforme qui l’a transportée jusque dans les hauteurs du stade State Farm à Glendale, en Arizona. Les images étaient époustouflantes.

Pour l’occasion, elle portait une combinaison rouge vif avec une tenue serrée et caoutchouteuse en dessous, tandis que les danseurs, nombreux, portaient des combinaisons blanches et des lunettes ombragées.

Avec des chansons comme « Work », « Where Have You Been » et « Only Girl », les spectateurs ont rapidement pu comprendre que Rihanna sortirait ses plus gros succès commerciaux pour cette prestation.

Il n’y a pas eu de changements de costumes ou d’apparitions surprises d’invités, comme ce fut le cas dans plusieurs spectacles de la mi-temps des derniers Super Bowl.

Mais Rihanna n’en avait pas besoin.

Des lumières scintillaient depuis les gradins alors que la chanteuse a été isolée dans les airs pour chanter « Diamonds », en clôture de numéro.

La performance de Rihanna était son premier événement en direct depuis des années, et son premier depuis qu’elle est devenue mère il y a neuf mois.

Après le spectacle, un représentant de la chanteuse a confirmé que Rihanna était enceinte de son deuxième enfant lors de sa performance. Son ventre était d’ailleurs bien visible.

L’artiste de 34 ans a déjà un fils avec le rappeur A$AP Rocky.