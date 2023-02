Les regards perçants de Lukas Geniušas

Après Pavel Kolesnikov la saison passée, le Ladies’ Morning Musical Club faisait à nouveau preuve d’un indéniable flair en accueillant le pianiste russo-lituanien de 32 ans Lukas Geniušas.

Comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises, Lukas Geniušas est avec Pavel Kolesnikov, Benjamin Grosvenor, Beatrice Rana et, ici, Charles Richard-Hamelin l’un des pianistes qui se distinguent parmi les jeunes trentenaires. Nous avons découvert depuis le quadragénaire Jean-Baptiste Fonlupt. Parmi les pianistes que nous aimerions voir ou revoir ici, il ne faut pas oublier Schaghajegh Nosrati, après son fabuleux récital à Orford. Et, grande joie, Steven Osborne sera le pianiste du prochain concert du Ladies’ Morning, le 5 mars, donné avec le violoncelliste Alban Gerhardt.

Une sonate ignorée

C’est d’ailleurs Steven Osborne qui a remis en lumière, en 2022, la très méconnue 1re Sonate de Rachmaninov, véritable « Faust-Sonata », tout comme Liszt écrivit une Faust-Symphonie. Le programme est très clair, et le créateur Konstantin Igumnov l’a rapporté, même si Rachmaninov ne l’a jamais publié ou détaillé : le premier mouvement est un portrait de Faust, le second de Marguerite, et le troisième de Méphistophélès.

La filiation lisztienne est aussi pianistique, puisque, d’une certaine manière, cette sonate en ré mineur, avec des motifs récurrents, est héritière de la Sonate en si mineur de Liszt, même si elle se découpe clairement en trois volets. Ainsi, on repère facilement les motifs de Marguerite dans le Finale articulé autour de variations sur le Dies Irae, thème de la mort dans la musique des compositeurs romantiques et obsession de Rachmaninov dans de nombreuses oeuvres.

Après la création, Rachmaninov était obnubilé par le fait de concentrer son propos, mais dans la version originale choisie par Geniušas la sonate avoisine 40 minutes et, c’est vrai, tourne parfois en rond (les mouvements ont l’air de ne pas vouloir finir).

Le pianiste a fait tenir la partition sur le plan structurel et a fait preuve d’une virtuosité implacable et d’un son très adéquat (nourri et puissant, mais pas « claqué »), notamment dans le plus que redoutable Finale.

Vision inattendue

Comme lors de la première venue de Geniušas à Montréal, c’est le contraste entre la grande culture rachmaninovienne et la lumineuse intelligence du regard interprétatif sur un classique du répertoire, en première partie (les Études de Chopin la première fois), qui frappait, dimanche.

Geniušas sort complètement les Impromptus op. 90 du salon pour leur donner une force vitale par un jeu d’une grande droiture. L’emploi de la pédale est plutôt parcimonieux. La liquidité et la régularité dans les Impromptus op. 90 nos 2 et 4 est strictement parallèle. Il n’y a ici aucune mignardise, aucun atermoiement. C’est un Schubert qui lorgne Beethoven (la carrure dynamique de la fin du 2e). La rigueur de Geniušas rappelle la philosophie musicale d’un Charles Mackerras transposée au piano.

On se demandait ce que faisait l’inconnu Menuet D. 600 après le monument des 4 Impromptus, opus 90. Or cette programmation est un coup de génie. Ce Menuet d’un Schubert de 17 ans en do dièse mineur, qui ressemble si peu à un menuet, est une surprenante pièce, qui fait penser à du Bach plombé par un doute profond.

Tout se passe comme si Geniušas nous disait : les grandes remises en cause et pensées profondes ne sont pas forcément là où vous les attendez… Le Ladies’ Morning n’a certainement pas regretté le choix de ce nouvel invité. Lukas Geniušas reviendra.

Ladies’ Morning Musical Club

Récital Lukas Geniušas (piano). Schubert : 4 Impromptus, opus 90. Menuet en do dièse mineur, D. 600. Rachmaninov : Sonate pour piano n° 1, opus 28 (première version, 1909). Salle Pollack, dimanche 12 février 2023.