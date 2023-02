Les enchères en ligne tissent leur toile

La tradition des ventes aux enchères, d’hier à aujourd’hui, des bas prix jusqu’aux objets de très grande valeur. Deuxième texte d’une série de trois.

« Heureusement, nous avions commencé à mettre en place des ventes en ligne deux ou trois ans avant la pandémie », explique au Devoir la présidente de la maison Iegor, Martine de Saint-Hippolyte. Les ventes aux enchères de cette maison établie en 1983 se déroulent désormais presque toutes sur Internet. Chacun est invité à suivre le déroulement des ventes depuis chez lui.

Nous avons commencé ça juste avant la pandémie. Pour nous, il n’est pas question de revenir en arrière.

Même lors de ventes traditionnelles de vins ou de tableaux, conduites par le commissaire-priseur Laurent Berniard, les amateurs rassemblés par la maison Iegor pouvaient déjà depuis un moment miser en ligne, en suivant le déroulement d’un catalogue illustré dûment préparé.

Chez Encans Empire, les ventes se font désormais là aussi toutes en ligne. « Nous avons commencé ça juste avant la pandémie. Pour nous, il n’est pas question de revenir en arrière », explique le propriétaire, Edward Rogozinsky, joint en Floride.

« Ce qu’il y a de plus précieux désormais pour les gens, c’est le temps », dit-il. « Même si les ventes aux enchères ont quelque chose de distrayant, beaucoup moins de gens qu’avant sont prêts à venir s’asseoir quatre ou cinq heures en attendant que l’objet qui les intéresse soit mis en vente. »

Une époque révolue

Basée à Toronto, la maison Heffel possède une antenne à Montréal, tout comme à Vancouver, à Ottawa et à Calgary. Elle attire à elle seule une large partie des grandes ventes d’art sur la scène pancanadienne. Là aussi, explique au Devoir Tania Poggione, responsable du bureau de Montréal, les ventes se font dorénavant en ligne, même pour des œuvres majeures. Ainsi, un tableau de Marcelle Ferron a été adjugé en ligne, le 24 novembre dernier, pour la somme record de 1,8 million de dollars. « Nous avons deux grandes ventes traditionnelles, au printemps et à l’automne, qui se tiennent depuis Toronto. » Sinon, la maison propose désormais une vente par mois. En ligne.

Pour Martine de Saint-Hippolyte, de la maison Iegor, l’époque des ventes devant une salle d’acheteurs est révolue. Elle appartient bel et bien à un passé qui n’est pas près de revenir. « Nous allons peut-être faire encore une vente à l’occasion en salle. Une ou deux par année, peut-être. Mais pour l’instant, nous n’en voyons pas l’utilité. Presque tout se fait par Internet maintenant. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Depuis 1983, Martine de Saint-Hippolyte et son mari ont contribué à valoriser les ventes aux enchères à Montréal. Ils servent souvent de passeurs pour les biens de gens plutôt aisés. Des milliers de tableaux, des bijoux, de grands vins millésimés, des manuscrits, des collections et des antiquités sont passés entre leurs mains.

Certaines ventes, les plus prestigieuses, explique Martine de Saint-Hippolyte, profitent désormais d’une entente avec l’hôtel des ventes Drouot en France. Ces ventes, elles aussi en ligne, profitent du réseau numérique de cette société, dont les origines remontent à 1852. « Nous avons aussi une entente avec un partenaire américain, LiveAuctioneers. » Rien à voir, souligne-t-elle, avec les ventes conduites sur de grands réseaux comme eBay. « Ici, l’expertise est mise en avant. »

Une relance numérique

La pandémie a-t-elle ralenti le marché des ventes aux enchères en faisant tout basculer pour de bon du côté du numérique ? « Au contraire ! Nous avons agrandi nos locaux, précise Martine de Saint-Hippolyte. Nous occupons plus d’espace que jamais. » Désormais, les gens peuvent venir apprécier plus d’objets sur place, en attendant la vente en ligne.

Les Encans Empire comptaient jusqu’à trente personnes pour manipuler les pièces et faire le nécessaire lors des ventes aux enchères traditionnelles. « Depuis la pandémie, nous ne sommes que cinq. Et ça fonctionne très bien. Mieux que jamais », assure Edward Rogozinsky. « Nous pensions que cela allait favoriser surtout les ventes chez les jeunes. Mais tout le monde est resté en fait. »

Toutes les deux semaines, une nouvelle vente est programmée par Empire. « Nous vendons des bijoux, beaucoup de bijoux, mais aussi des tableaux, des tapis, des collections. La vérité est que la COVID nous a beaucoup aidés. On n’a pas manqué une seule vente. »

Cependant, ce nouveau mode de vente a fait l’impasse sur les meubles. « C’est trop compliqué. Pour les livraisons. À la dernière vente, nous avions des acheteurs de Pologne et de Colombie-Britannique… On peut tout envoyer, mais parfois ça coûte plus cher que l’objet lui-même. »

Fiables ?

Les ventes aux enchères conduites désormais en ligne sont-elles fiables ? Le patron de la maison Empire jure que oui. « Nous avons obtenu des contrats de vente pour le gouvernement après enquête. La même chose avec des banques, qui nous font confiance. Nous avons vendu en ligne les avoirs d’un milliardaire de Montréal, comme de M. Phillip Robinson, le propriétaire de Gray Rocks. »

Tania Poggione affirme que la maison Heffel compte au petit nombre des pionniers du genre. « Nous faisons des ventes en ligne depuis 1999. Depuis ce temps, nous n’avons cessé d’améliorer notre plateforme ». Elle met en avant les ententes de la maison avec de grands musées.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

« Bien sûr, il y a toutes sortes de monde qui tentent leur chance maintenant dans les ventes en ligne », observe la présidente de la maison Iegor. Mais, s’empresse-t-elle d’ajouter, « ce n’est pas un coup de baguette magique ». Autrement dit, le numérique ne donne pas de l’expertise à qui n’en a pas déjà. L’expérience et la notoriété du vendeur continuent d’entrer en ligne de compte.

« Si un client achète un objet et qu’il constate, preuve à l’appui, que cela ne correspond pas à ce qu’il entendait acheter, nous le remboursons, même si, en principe, les ventes sont finales », dit Martine de Saint-Hippolyte.

Tout le monde en ligne

Les encanteurs traditionnels sont souvent moins outillés en matière de vente en ligne. En périphérie de la ville de Sherbrooke, le coloré propriétaire des Enchères A/B tente, comme bien d’autres, de reconvertir sa pratique à l’ère du numérique. Alain Brousseau mise sur le numérique, sans pour autant compter sur un site Internet dûment sécurisé. « J’en fais maintenant plus de vingt par année. En ligne seulement. » À chaque vente, il souhaite en ligne « une bonne encan [sic] à tous ».

Les enchères en ligne, « c’est ça qui nous a sauvés et c’est la meilleure idée que j’ai eue de faire ça », affirme de son côté Scott Bennett, troisième d’une lignée d’encanteurs.

À Saint-Hyacinthe, l’encanteur bien établi Sylvain Gélineau procède lui aussi depuis un moment à des ventes en ligne. Dans une vente en cours, il offre des tableaux d’artistes populaires, de même que quelques sérigraphies d’Alfred Pellan, de Normand Hudon ou de Jean Paul Riopelle. Rien qui ne commande des prix stratosphériques, sauf de rares exceptions, à la différence des ventes de chez Heffel.

Les risques

N’y a-t-il pas d’emblée des risques lorsqu’on achète des lots en ligne sur des sites ? Comment savoir que vous n’êtes pas en train d’être le jouet d’un fraudeur ? « C’est sûr que, si quelqu’un apparaît beaucoup, je fais des vérifications » à son sujet, indique au Devoir Alain Brousseau. Il ajoute qu’« il y a beaucoup de gens qui achètent en gros toutes sortes de choses pour les revendre ». Autrement dit, en ligne, il n’est pas rare de voir les mêmes acheter en quantité, du moins à des enseignes comme la sienne.

La façon de procéder d’Enchères A/B est une des plus simples observées par Le Devoir : une page Facebook où défilent, un à un, les objets d’une vente, avec pour chacun un minimum d’information. Les noms de ceux qui enchérissent apparaissent avec leurs mises, comme s’il s’agissait d’un simple commentaire. Rien à voir avec les façons de faire nettement plus encadrées de maisons plus importantes.

Quels sont les filets de sécurité dont dispose l’acheteur ? Alain Brousseau est le premier à regretter que les pratiques de la vente aux enchères en ligne ne soient pas davantage encadrées. « J’espère qu’il va y avoir des règlements ! Plusieurs ne sont même pas enregistrés. J’en vois plein. »