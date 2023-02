L’événement RIDEAU et le Phoque OFF revivent à Québec

Québec redevient ces jours-ci la capitale des arts de la scène avec le retour de l’événement RIDEAU et du Phoque OFF, deux importants rendez-vous annuels, qui attirent des centaines d’artistes, de producteurs et de diffuseurs de spectacles de la province, du reste du Canada et de marchés internationaux. Après avoir été forcées par les mesures sanitaires à imaginer des éditions virtuelles ces deux dernières années, les organisations de ces événements saluent la relance du milieu du spectacle vivant, lequel demeure toutefois bien conscient des nombreux défis qui se posent à lui.

L’association des diffuseurs pluridisciplinaires québécois RIDEAU organise pour une 36e édition son grand marché des arts de la scène jusqu’au 16 février. Environ 120 projets de toutes disciplines artistiques — chanson, théâtre, danse, musique classique et jazz, création pour jeune public, etc. — seront mis en vitrine dans l’espoir que les directeurs des lieux de diffusion d’ici et d’ailleurs les achètent pour les présenter à leurs publics. L’événement organise également aujourd’hui, au Centre des congrès de Québec, son Forum, une journée complète d’ateliers et de tables rondes abordant plusieurs dossiers sensibles pour l’industrie du spectacle.

Julie-Anne Richard, directrice générale de RIDEAU, constate l’enthousiasme renouvelé du milieu après trois ans de pandémie : « Nous avons fait éclater nos records d’inscriptions », confirme-t-elle en entrevue avec Le Devoir. Record de projets déposés par les artistes et leurs producteurs (420 cette année, normalement autour de 300), record de délégués (900, au lieu d’environ 700), record de professionnels internationaux sur place.

Ils seront une cinquantaine, une quinzaine de plus qu’en 2020, venus principalement de la France et de la Belgique, avec quelques représentants du Maroc et du Japon, qui s’ajoutent aux invités du reste du Canada francophone. Pour les cinq jours de l’événement, RIDEAU proposera 50 vitrines officielles, sans compter la vingtaine de 5 à 7 organisés indépendamment par les producteurs sur place. « C’est l’opulence ! » se réjouit Julie-Anne Richard. À peu près tout ce que Québec compte de salles de spectacle est mis à contribution.

Ainsi, le Phoque OFF profite de la convergence du milieu du spectacle à Québec pour attirer les professionnels du milieu avec une programmation 100 % musicale et axée sur la découverte. Le Phoque OFF a également son volet pro, qui s’articule sur une série de conférences et tables rondes baptisées Messes basses. Patrick Labbé, directeur général du Phoque OFF, s’attend aussi à une participation record jusqu’à la conclusion de l’événement, le 18 février.

« Plusieurs communautés différentes viennent brasser des affaires au Phoque OFF, explique Patrick Labbé. On y croise avant tout les artistes indépendants et autoproducteurs, puisque plus on est indépendant, plus on a besoin de travailler en collégialité. » La création du Phoque OFF, il y a neuf ans, a facilité la cohésion du milieu en permettant la rencontre entre les artistes et les diffuseurs.

« Au niveau des acheteurs, le Phoque OFF se distingue de l’événement RIDEAU, compare Patrick Labbé. RIDEAU s’adresse principalement aux diffuseurs institutionnels, alors que nous attirons les représentants des salles alternatives, comme les membres du réseau des Scènes de musique alternatives du Québec [SMAQ|, les bars-spectacles et les microbrasseries qui ne sont pas membres des SMAQ. Nous accueillons également beaucoup de représentants des festivals », ceux d’Osheaga, du Festival d’été de Québec, du Festival de musique émergente d’Abitibi-Témiscamingue et du Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer, pour ne nommer qu’eux.

Les participants de l’événement RIDEAU et du Phoque OFF font toutefois face à une délicate réalité postpandémique : les nombreux reports de tournées provoquent une congestion dans les programmations des lieux de diffusion, ce qui défavorise les projets artistiques émergents. Julie-Anne Richard reconnaît le problème, qu’elle décrit comme « un goulot d’étranglement. Les diffuseurs présentent encore aujourd’hui des spectacles qui avaient été prévus pour l’automne 2020 », indique-t-elle.

Ainsi, les spectacles qui seront mis en vitrine ces prochains jours à l’événement RIDEAU feront majoritairement partie des programmations des diffuseurs en 2024. « Il y a encore plus de spectacles qui sont proposés, les calendriers des diffuseurs sont déjà pleins, mais la pression est forte sur eux pour qu’ils présentent de nouveaux projets artistiques, commente Julie-Anne Richard. Tout ça se traduit par des programmations encore plus touffues, mais aussi par davantage de projets artistiques qui ne pourront malheureusement pas être présentés devant public. »

Pareil constat du côté du Phoque OFF, où environ 120 groupes et artistes musicaux seront mis en vitrine. Patrick Labbé vit aussi cette situation à titre de patron de la maison de disques Folivora Records : « Je passe mon temps à suggérer à mes artistes de reporter un peu la sortie de leur prochain album. Tout le monde s’apprête à lancer son projet en même temps, mais il n’y a pas davantage de salles et de festivals pour les programmer, ce qui crée une congestion. Et la compétition est forte — ce qui est normal, les artistes ont bénéficié d’aides financières durant la pandémie, alors ils ont pu travailler fort sur leurs projets. C’est dommage parce qu’en raison de la surabondance de l’offre, il y aura des propositions de grande qualité qui vont passer dans le beurre. »

RIDEAU Québec, jusqu’au 16 février 2023

Phoque OFF Québec, jusqu’au 18 février 2023