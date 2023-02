Les ventes aux enchères populaires

La tradition des ventes aux enchères, d’hier à aujourd’hui, des bas prix jusqu’aux objets de très grande valeur. Premier texte d’une série de trois.

D’un grand coup sec, le petit marteau du commissaire-priseur vient de tomber. Les regards se tournent vers le gagnant. Qui est-ce ? Le public cherche à le repérer. Peut-être est-ce l’homme à la chemise bleue, au fond de la salle, celui qui vient de baisser la tête ? Pas certain. L’attention des curieux est tout de suite ramenée à la suite de la vente. Les objets défilent, les uns à la suite des autres, dans un étrange ballet aux propriétés vaguement hypnotiques.

La scène se répète dix fois, cent fois. Sur un plateau posé devant l’encanteur, voici quelques pièces de vaisselle d’une maison où tout doit être vendu à la suite de la mort de son propriétaire. « Des verres à eau, les gars ! Toutte le beau set icitte, là, regarde çâ ! Des verres à eau, c’est pas ma sorte pantoute, les verres à eau ! Who would give me fivedollars ? J’ai cinq ! I’ve got five ! Who would give me ten ! Yes ! Thank youmadame ! And fifteen here ! Quelqu’un me donne 20 piasses pour toutte les verres icitte ? Toutte ça, là, icitte ! Non ? So, 15 piasses une fois, 15 piasses deux fois ! Sold to you, at the back, madame, pour 15 $. Ç’pas cher, ça ! »

Les ventes aux enchères traditionnelles se déroulent d’ordinaire dans des salles fréquentées par des habitués, auxquels viennent se joindre quelques amateurs et curieux. L’hiver, les ventes traditionnelles, celles qui ne sont pas conduites en ligne, se font désormais rares. Les temps ont changé. Il sera question d’autres formes de vente aux enchères dans le deuxième et le troisième texte de cette série. 

Le commissaire-priseur — l’encanteur, comme tout le monde dit dans les ventes populaires — est souvent un personnage coloré qui possède des qualités de metteur en scène. Il procède à la vente de lots en suscitant la rivalité entre des acheteurs tout en s’en faisant l’arbitre. Ceux qui sont intéressés par un même objet s’observent en chiens de faïence. Les rusés feignent plutôt l’indifférence. Certains trépignent et dévoilent leur jeu d’emblée. En certains cas, selon des arrangements préalables avec les commissaires-priseurs, il est possible d’enchérir par téléphone, voire par Internet, lors de ventes pareilles.

Après deux années de pandémie où elles se sont trouvées à peu près arrêtées, les ventes aux enchères traditionnelles ont-elles encore de l’avenir ? « C’est sûr que ça a beaucoup baissé », explique Geneviève Manseau, des Services d’encan BSB. Ces jours-ci, son époux, Stephen Barrie, se trouve en Angleterre comme commissaire-priseur d’une grande vente internationale de machinerie lourde. « Il va partout pour le travail. » De son côté, elle gère la caisse. Dans ce métier, il faut savoir tout faire et tout vendre.

Un spectacle

« La culture a changé. C’est moins populaire que c’était. Mais il y a toujours eu des vagues de popularité qui changent », explique Geneviève Manseau. Elle note que les meubles anciens se vendent désormais très peu, voire plus du tout. « Plusieurs antiquaires qui s’approvisionnaient chez les encanteurs ont fermé leurs portes. La demande n’est plus là. Par contre, les publicités anciennes sont devenues très populaires. »

Aux enchères, rien n’est jamais à prendre tout à fait au pied de la lettre. Tout est vendu « tel quel ». L’humour et l’énergie de celui qui conduit la vente permettent de tenir tout le monde en haleine pendant des heures, même ceux qui n’achètent rien.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

L’été, en région en particulier, il se tient encore plusieurs ventes aux enchères traditionnelles. Le public s’y retrouve pour miser sous une tente ou tout simplement en plein air, à proximité de maisons vidées peu à peu de leur contenu.

Plusieurs encanteurs ont l’habitude d’être accompagnés par une cantine mobile qui vend des hot-dogs. Les doigts qui touchent les objets sont parfois enduits du gras des frites et sont tachés par la « moutarde baseball ».

C’est en suivant des encanteurs avec ses parents, propriétaires de cantines mobiles, qu’Alain Brousseau a appris le métier. Il conduit désormais des ventes depuis 26 ans. Un vaste public a pu le voir à l’oeuvre grâce à l’émission La fièvre des encans, diffusée sur la chaîne Historia. Sur son site Internet, cet encanteur de Sherbrooke se présente tout bonnement comme « le boss » des enchères.

« C’est sûr que les encanteurs sont moins nombreux qu’avant, même si l’émission La fièvre des encans a relancé la curiosité des gens », dit Geneviève Manseau. « Dans les encans, c’est entre le prix du gros et le prix de détail. Parfois, on fait de très bonnes affaires », ajoute-t-elle. Mais parfois non. Au prix de vente, il faut ajouter les taxes. Et parfois une commission à l’encanteur qui peut aller de 10 à 25 %, selon les maisons.

Il faut être averti et savoir goûter l’expérience, prévient Mme Manseau.

Trois générations

« Mon grand-père a dû commencer à faire ça dans les années 1960 », explique l’encanteur Scott Bennett. Arthur « Art » Bennett avait même été mandaté par quelques figures importantes du monde du hockey professionnel, explique son petit-fils avec fierté. « Il a vendu les animaux de Bobby Hull. Il a aussi vendu pour Scotty Bowman. »

Dans Je chante à cheval avec Willy Lamothe, un documentaire de 1971 consacré au chanteur country, quelques images montrent une vente à la criée dans les Cantons-de-l’Est. On y voit Art Bennett à l’oeuvre. Il parle vite, très vite, selon les standards du genre, dans un mélange d’anglais et de français moins articulé que chanté. Seuls les initiés peuvent prétendre le suivre. « Mon grand-père vendait de tout. Comme mon père. Des antiquités, mais aussi des animaux. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le petit-fils a repris l’entreprise familiale. « Où est-ce que mon grand-père avait appris ça ? Je ne le sais pas. Mais il avait obtenu un permis pour faire ça. Dans le temps, il pouvait faire trois ou quatre encans par semaine. Mon père en faisait aussi beaucoup. » La mère de Scott, Patricia Stanley, continue d’être présente aux ventes. « Ma mère fait ça avec nous, je pense, depuis plus que quarante ans. »

Les ventes aux enchères sont souvent fondées sur une affaire familiale. Harry Graham, un autre encanteur bien connu du public des Cantons-de-l’Est, a lui aussi vu son fils lui succéder. « Il y en a moins qu’avant, quand même », constate comme d’autres Scott Bennett. Pourquoi ? « Les habitudes ont changé. » Les gens se voient moins passer plusieurs heures, pour le plaisir, devant un défilé de marchandises très diverses.

De grands mystères

Au fil d’une vente traditionnelle, les acheteurs s’observent et s’étudient du coin de l’oeil. Certains sont moins patients que d’autres, qui laissent intelligemment filer en observant l’action jusqu’à s’en mêler au dernier moment.

Parfois, après plusieurs ventes, tout paraît paralysé, sans qu’on sache trop pourquoi. Personne ne réagit plus. L’encanteur a beau s’époumoner, rien n’y fait. Alors, il arrive que le premier qui parvient à s’arracher à cette étrange torpeur commune fasse « une très bonne affaire », comme on dit.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le contraire se produit aussi. Une commode en pin qui n’annonçait rien suscite soudain un brouhaha général avant d’être adjugée pour plusieurs milliers de dollars. Personne ne comprend alors très bien ce qui s’est passé. Ce sont les mystères des ventes aux enchères.

Comment réagir ?

Le commissaire-priseur tente souvent de lancer les ventes à un prix élevé. Trop élevé. Si personne ne bronche, il calme ses appétits. La vente se dégonfle. Elle repart, plus doucement, mais parfois en dépassant vite le seuil que personne ne voulait au préalable franchir quelques instants seulement auparavant. La patience est de mise.

Les habitués s’installent au fond, sur les côtés, enfin, là où ils peuvent bien observer les réactions de la salle autant que les objets proposés par l’encanteur. Ceux qui, mal placés, s’évertuent à miser peuvent parfois se retrouver à enchérir contre eux-mêmes. Cela s’est vu. Ils risquent en tout cas d’être vaincus par leur propre enthousiasme.

Les acheteurs s’inscrivent d’abord à la table des ventes. Un carton avec un numéro vous permet de vous signaler et d’additionner vos achats.

Désormais, il est souvent possible de s’inscrire à l’avance en ligne. Être un acheteur connu offre parfois des avantages impalpables, mais réels.

Dans tous les types d’enchères, les règles de base demeurent à peu près les mêmes. Y compris dans les ventes plus huppées, conduites par de grandes maisons nationales ou internationales. Il en sera question en particulier dans la suite de cette série.