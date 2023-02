Le territoire imaginaire

Le territoire, tel qu’il est conçu par les Autochtones, dépasse de très loin les petits points indiquant les communautés que l’on trouve sur les cartes du gouvernement du Québec.

Ce territoire, il a notamment survécu dans l’imaginaire autochtone. Et cet imaginaire très puissant, c’est ce qui a assuré la survie de l’identité autochtone jusqu’à nous, en dépit de l’histoire des pensionnats pour Autochtones.

Cette conviction profonde anime tout le travail de l’artiste Sonia Robertson, art-thérapeute et commissaire de l’exposition Eshi uapatakau ishkueuatsh tshitassinu/Regards de femmes sur le territoire, qui prend l’affiche à la Galerie de l’UQAM le 10 février.

« Chez les Premières Nations, c’est très développé, le rapport à l’imaginaire. La transmission se fait par des contes et dans les histoires. La force est prise dans le fait de symboliser cela. Ça a toujours existé, cette force artistique qui fait qu’on est encore résistant et en vie. C’est pour ça qu’il faut la garder, la développer. »

Ces femmes qui exposent ici, ce sont Marie-Andrée Gill, Sophie Kurtness et Soleil Launière, toutes originaires de la communauté innue de Mashteuiatsh, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, comme c’est d’ailleurs le cas de Sonia Robertson et de Caroline Nepton Hotte, qui a agi comme accompagnatrice du projet. Les Innus de Mashteuiatsh sont de la Première Nation de Pekuakamiulnuatsh.

Une Céline Dion innue

Pour Marie-Andrée Gill, le monde est peuplé d’univers parallèles. Aussi ne craint-elle pas de faire renaître Céline Dion dans la communauté innue de Mashteuiatsh, dans un collage tiré de la biographie de la chanteuse.

« J’aime utiliser la culture pop pour faire de l’art et pour passer mon message, dit-elle. J’ai découpé chaque mot dans la biographie officielle de Céline Dion. J’ai pris le personnage de Céline que tout le monde connaît, et je la fais naître à Mashteuiatsh, à la même date. Elle chante et va faire un tour à Montréal, puis, elle voit que ça n’est pas le fun, le rêve américain. Elle décide de revenir à Mashteuiatsh, elle rencontre René et ils vont dans le bois ensemble. »

Cela donne de jolies phrases comme ceci : « Une nuit, elle a fait un rêve. Les limousines d’eau peuplaient la rivière Saguenay. Elle connaissait par coeur le jazz de la forêt. »

« Nos histoires de famille, ce sont des histoires de nomades, commente Caroline Nepton Hotte, des histoires de montée et de descente du territoire dans différentes régions. […] Mes grands-parents ont des histoires comme ça, ceux de Sonia aussi. »

Le territoire, dans ce contexte, devient pharmacie, garde-manger, quincaillerie et bibliothèque.

Plus loin, Sophie Kurtness nous fait, elle aussi, entrer dans le monde merveilleux du territoire. Au centre de son installation, quatre roches dorment dans un memepsun, une sorte de hamac suspendu.

« Les roches représentent plein de choses qui sont liées au territoire, qui portent la vie. Je me suis dit moi aussi, j’ai porté la vie, et moi aussi, je suis un territoire. Les roches sont les représentations de mes quatre enfants. »

Dans l’imaginaire innu, les roches sont vivantes et animées, elles représentent la mémoire et la sagesse. Dans la tente suante, on appelle les roches qui chauffent « mushum », ce qui veut dire « grand-père » en innu.

Tout autour de cette installation, Sophie Kurtness a tracé des dessins sur le sol. En marchant, les visiteurs risquent d’altérer ces dessins, comme nous altérons la terre en y passant.

« Je veux que les gens réalisent qu’ils laissent une trace en passant, que cela va se modifier, veux, veux pas, dit-elle. […] Il y a une fragilité dans la terre, même si c’est quelque chose qui semble dur. »

Le territoire comme lieu de guérison

La troisième artiste, Soleil Launière, aborde le territoire comme « un lieu de guérison, de rencontre avec les esprits », explique Sonia Robertson. « Anciennement, on avait des cérémonies, dont une qu’on appelait la tente tremblante, qui avait énormément de puissance. On y voyait un trou noir, qui nous faisait voyager dans l’espace et dans le temps. Celui qui était imprégné de l’esprit entrait dans la tente et la faisait trembler. Il agissait comme traducteur entre le monde des vivants et celui des esprits. » Dans son installation, Soleil Launière associe ce tremblement à celui provoqué par le train, qui passait près de chez elle, alors qu’elle vivait à Mashteuiatsh, explique encore Sonia Robertson.

Les trois expositions présentées sont issues d’une résidence réalisée au centre d’artistes Le Lobe, au Saguenay.

Eshi uapatakau ishkueuatsh tshitassinu/ Regards de femmes sur le territoire Pésenté à la Galerie de l’UQAM, jusqu’au 1er avril