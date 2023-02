Les flâneuses

La folle histoire du monde

Personnage créé en 2013 pour le magazine satirique Charlie Brooker’s Weekly Wipe sur BBC Two, Philomena Cunk (Diane Morgan, hilarante) est une journaliste idiote et mal informée totalement décomplexée. Dans Planète Cunk (Cunk on Earth), série mocumentaire de Charlie Brooker, créateur de Black Mirror, elle nous raconte l’histoire du monde à travers ses plus grandes inventions en s’entretenant avec de vrais historiens, anthropologues et scientifiques, qui répondent et réagissent avec grand sérieux à ses questions les plus stupides et à ses commentaires les plus décalés. Sur Netflix.