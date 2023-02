Les journées de l’UNESCO, à quoi ça sert ?

Elles sont si nombreuses que certains s’y perdent, et d’autres haussent les épaules devant cette imposante succession de journées mondiales et internationales décrétées par l’Organisation des Nations unies (ONU) et ses nombreuses agences, dont l’UNESCO. La grande institution consacrée au rapprochement entre les peuples et les nations grâce à l’éducation, la science et la culture, basée à Paris, en a proclamé à elle seule un peu plus d’une cinquantaine. Bientôt, nous célébrerons la Journée mondiale de la radio (13 février), plus tard la Journée mondiale de la poésie (21 mars) et par la suite la Journée internationale du jazz (30 avril). Or, même le Conseil économique et social des Nations unies (mieux connu sous l’acronyme ECOSOC) affirmait qu’elles étaient vraiment trop nombreuses pour être efficaces, et qu’il fallait quelque peu freiner l’enthousiasme.

Mirta Lourenço, cheffe de la section pour le développement des médias et les médias en situation d’urgence de l’UNESCO, n’est pas de cet avis. « Comme n’importe quel citoyen, j’ai aussi remarqué qu’il y en a beaucoup, tient-elle à souligner, en rappelant au passage que nous sommes également dans la Décennie internationale des langues autochtones. Mais le véritable objectif, ce n’est pas la réussite de la journée — c’est un moyen de sensibilisation — ou la visibilité de l’UNESCO, mais le thème abordé, et son impact sur la société dans son ensemble. L’idée est de faire en sorte que les citoyens prennent conscience de l’importance d’agir. » Car au-delà de la question culturelle, c’est celle des droits de la personne qui demeure primordiale lors de ces journées, selon Mirta Lourenço.

À chacun sa journée

Aussi nombreuses soient-elles, chacune des journées proclamées par l’UNESCO doit faire l’objet d’une résolution à présenter lors de la conférence générale des États membres, tenue tous les deux ans. Mais avant qu’une telle résolution soit inscrite à l’ordre du jour, le processus est parfois long, reconnaît Mirta Lourenço. « L’Académie espagnole de la radio tenait à la Journée de la radio, et a porté ce projet pendant plusieurs années avant qu’il soit accepté, même avec le soutien de nombreuses associations de radios publiques ; le conseil exécutif avait même exigé une étude de faisabilité à toute discussion préalable. » Proclamée en 2011 par l’UNESCO et adoptée par l’ONU en 2012 — les journées soutenues par cette dernière sont alors soulignées par toutes les agences de l’organisation —, la Journée aura cette année pour thème « Radio et paix ».

Ce sont parfois des individus qui, grâce à leur célébrité ou à leur poids moral, peuvent faire en sorte qu’un phénomène culturel, une tradition, ou un élément du patrimoine ait sa journée, ou sa semaine. « [Le compositeur et pianiste américain] Herbie Hancock avait été nommé ambassadeur du dialogue interculturel à l’UNESCO, et c’est en partie grâce à lui si la Journée internationale du jazz existe », souligne Caroline Bouchard, professeure en communication internationale au Département de communication sociale et publique de l’UQAM. Elle s’intéresse beaucoup aux stratégies de communication de l’ONU, et précise que le concept de la journée internationale existait bien avant la fondation de l’institution en 1945. Cette dernière l’a vite repris à son compte. « C’est révélateur de constater qu’une des premières journées de l’ONU fut consacrée à… l’ONU ! Aujourd’hui, on en compte plus de 160 [toutes agences réunies]. »

La professeure aussi entend les critiques sur leur nombre imposant, mais voit leur utilité, dont sur le plan politique. « L’ONU, l’UNESCO ou les États membres peuvent profiter d’une journée pour sortir un rapport ou adopter une politique en lien avec la thématique, précise Caroline Bouchard. Pour les acteurs de la société civile, cela représente une occasion de faire avancer les choses, et c’est non négligeable. Par contre, même si l’UNESCO peut faire beaucoup, s’il n’y a rien au niveau local, régional et national, ça n’aura pas que peu d’impacts. »

Ce point de vue est partagé par Louise Sicuro, fondatrice et longtemps directrice générale de Culture pour tous, l’organisme qui pilote depuis plus de 25 ans les Journées de la culture. « Il faut se raccrocher au territoire, dit celle qui siège au conseil d’administration du Musée d’art de Joliette, et cultiver la fierté, comme la Ville de Québec le fait puisque le Vieux-Québec figure sur la liste du patrimoine mondial. » Elle constate que des initiatives nationales ou citoyennes finissent par avoir un plus grand rayonnement. « Depuis 40 ans en France le 21 juin, la Fête de la musique constitue un événement incontournable, repris dans de nombreux pays, alors que l’on entend très peu parler de la Journée internationale de la musique [tenue le 1er octobre et instaurée en 1975, une initiative du grand violoniste Yehudi Menuhin]. Et que dire du succès du fameux 12 août, j’achète un livre québécois : c’est une initiative de la base, et le gouvernement québécois l’a appuyée par la suite. » En 2014, les auteurs Amélie Dubé et Patrice Cazeault étaient d’ailleurs loin de se douter que leur idée toute spontanée provoquerait un tel engouement des lecteurs, à une période de l’année normalement assez calme chez les libraires.

C’est encore la faute aux médias ?

Pour que des expériences de ce type puissent se vivre, encore faut-il que les citoyens en soient informés. Même si l’UNESCO tient à ce que ces journées « atteignent un grand degré d’universalité », selon le souhait de Mirta Lourenço, ce n’est pas toujours chose simple. « Ces événements semblent très conceptuels et éloignés de nous », déplore Patrick White, professeur de journalisme à l’École des médias de l’UQAM. Le phénomène s’explique en partie… par les médias eux-mêmes. « Il faut le lier au déclin de la couverture culturelle au Québec, car c’est de moins en moins une valeur sûre, sans compter la disparition de plusieurs publications, dont les quatre hebdos montréalais, et les nombreuses suppressions de poste, comme à Montreal Gazette récemment. » Parallèlement à ce régime minceur, conjugué à celui de la couverture internationale, « la production culturelle et télévisuelle québécoise est très abondante, précise Patrick White. Ajoutez à cela l’importance de notre star-system et les scandales des vedettes, il reste bien peu de place ». Bref, en culture comme ailleurs, le contenu local sera privilégié par rapport à celui émanant d’une grande institution internationale comme l’UNESCO.

Alors qu’elles sont si nombreuses, et si différentes, est-il vraiment possible de mesurer les effets de ces journées ? Pour Karoline Truchon, professeure de communication à l’Universitédu Québec en Outaouais (UQO), « c’est très difficile de quantifier et de qualifier leur impact, mais je considère que toutes les portes d’entrée à la culture sont importantes, nécessaires et complémentaires ». Elle les aborde « comme un entre-deux dans la vie d’un individu, un moment de suspension qui nous fait réfléchir ». Selon elle, la culture ressemble à une maison, et on peut y entrer de bien des manières, « même par le sous-sol ou la cheminée ! » dit Mme Truchon en riant. « On pénètre tous au même endroit, mais pas nécessairement de la même façon, et ça teinte notre expérience ; on peut même décider de ne pas prendre part à ce que l’on nous propose. Mes étudiants me demandent souvent : quel est le sens ? Mais il n’y en a pas qu’un seul ; l’expérience de la subjectivité est fascinante, mais trop souvent évacuée. »

Que le nombre de journées internationales soit si élevé apparaît comme une critique récurrente dans plusieurs milieux, dont culturels, comme si à vouloir tout célébrer, la fête n’avait plus vraiment de sens. Pas pour Karoline Truchon. « La pluralité des événements, des moyens et des institutions témoigne d’une réelle vitalité culturelle. Et pour revenir à la métaphore de la maison, chaque personne décide de son propre circuit à l’intérieur de celle-ci. De toute façon, conditionner l’expérience des autres, leur demander ce qu’ils vont faire de ce qu’on leur offre, ça ne nous appartient pas. »