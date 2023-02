Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, de Musset à «Loft Story»

Avec son style tiré à quatre épingles et son humour décalé, il peut se targuer de ne ressembler à aucun autre humoriste au Québec. Qui d’autre que Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques aurait l’érudition pour faire référence à Alfred de Musset dans le titre d’un spectacle ? Deux siècles séparent les deux hommes, mais Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques se dit lui aussi victime du « mal du siècle ». Ce mal-être qui le ronge, ce n’est pas tellement l’impression d’être né à la mauvaise époque. Non, tout n’était pas meilleur avant. C’est plutôt ce sentiment d’avoir grandi entre deux époques et de n’appartenir à aucune d’entre elles. Le point de départ d’une quête identitaire qu’il exorcise sur scène.

« Dans Confession d’un enfant du siècle, Musset parle du fait que les romantiques comme lui ont un peu le cul entre deux chaises et ne savent plus trop où se situer entre l’époque napoléonienne et la modernité. Je trouve que ça peut ressembler à ce que je vis aujourd’hui. Je suis né avant l’arrivée d’Internet, et quand je parle à des jeunes, je ne comprends pas tout. J’essaie tant bien que mal de suivre, mais je me rends compte que je ne suis vraiment plus le public cible », résume l’humoriste de 35 ans avec l’élégance vintage qu’on lui connaît.

Dans son costard, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques se fond parfaitement au décor victorien du chic hôtel Mount Stephen du centre-ville, où il nous a donné rendez-vous. Un lieu anachronique et un brin guindé qui était tout indiqué pour celui qui joue de ses origines bourgeoises.

Un peu bourge, certes, mais pas snob pour autant. D’avoir lu Alfred de Musset et George Sand ne l’a jamais empêché d’aller s’épancher sur sa vie sexuelle au micro de l’influenceuse Lysandre Nadeau, ou de paraître éméché au balado de Mike Ward. On peut tout aussi bien être invité à Salut, bonjour ! pour rendre hommage à la reine Élisabeth que citer Albert Camus, pied-noir d’ailleurs comme son père.

Le déclin de l’empire français

Le père de Philippe-Audrey a grandi en Algérie française jusqu’à ses 10 ans, avant que sa famille, comme des milliers d’autres, plie bagage pour la métropole après l’indépendance. Une tragédie familiale qui a toujours habité l’humoriste, conscient de venir d’une lignée à la fois de colonisateurs et de victimes de la guerre. De quoi relativiser le manichéisme des livres d’histoire et nourrir cette perpétuelle quête identitaire.

« Il y a un paradoxe dans le fait de venir à la fois de l’Algérie et du Québec. D’un côté, on a un peuple qui a lutté pour son indépendance, qui a fait la guerre, et qui l’a obtenue. De l’autre, un peuple qui a lutté pour l’indépendance à sa manière, mais qui n’y est jamais parvenu, qui l’a même refusée. C’est une dualité que j’ai toujours eue en moi », confie ce grand passionné d’histoire.

Son père a par la suite immigré au Québec, où il a connu sa mère. Lui est historien du théâtre, elle enseigne l’histoire de l’art. Famille intellectuelle, donc, pour qui la littérature est primordiale. Enfant, Philippe-Audrey baigne dans la culture française. À son entrée à l’école, il s’est d’ailleurs attiré les moqueries de ses camarades pour son accent franchouillard. Il mettra du temps avant de s’imprégner de véritables références québécoises.

« La première fois que j’ai eu l’impression de voir ma réalité à la télé au Québec, c’est quand j’ai regardé Le déclin de l’empire américain de Denys Arcand. Ça ressemblait vraiment à nos soupers de famille. Pas tant à cause de la tenure des conversations, qui sont très érotiques dans Le déclin. Mes parents se gardaient une gêne, quand même ! Mais dans la répartie, dans les références très intellectuelles, ça y ressemblait beaucoup par contre », évoque-t-il.

Du théâtre à l’humour

Contrairement à presque tous les humoristes de son âge, Philippe-Audrey n’a donc pas grandi avec les galas Juste pour rire à TVA. L’humour viendra plus tard dans sa vie. Au départ, c’est d’abord le théâtre qui l’attirera. À 19 ans, il entre même au prestigieux Conservatoire d’art dramatique. « Trop jeune », « pas assez mature », conclut-il avec le recul. À sa sortie de l’école, il est d’ailleurs le seul de sa cohorte à ne pas être approché par un agent. Une humiliation dont il mettra longtemps à se remettre.

C’est un peu par accident qu’il se replie sur l’humour. Le véritable déclic aura lieu dans une soirée de théâtre un peu expérimental au début des années 2010. Il y présente un monologue dans lequel il se glisse dans la peau d’un candidat de Loft Story un peu niais. Pour la première fois, il réalise combien il peut être jouissif d’avoir face à soi un public hilare. Toutes ces heures passées à écouter TQS en soirée, de manière quelque peu ironique, n’auront pas été vaines. Et ce regard très second degré qu’il porte sur la vacuité de notre époque continue de faire son succès aujourd’hui.

Depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour en 2014, Philippe-Audrey n’a pas chômé. Après avoir été de la distribution de Like moi, il a renoué avec le jeu dans la comédie Les Barbares de La Malbaie et tient la vedette dans la websérie Teodore pas de H, dont la troisième et dernière saison a été tournée cet été. Avec son ami Thomas Levac, il anime l’un des balados les plus écoutés au Québec, Deux princes.

À travers ses mille projets, il a trouvéle temps d’écrire un deuxième one-man-show, Enfant du siècle, dont la mise en scène est signée par son grand ami Adib Alkhalidey. Un spectacle dans lequel il incarne encore une fois « une caricature de lui-même, comme n’importe quel humoriste », mais qu’il décrit tout de même comme plus personnel que son précédent. « Avec ce spectacle, j’essaie de provoquer toutes sortes de rires. Le gros rire gras, c’est sûr, mais aussi le rire de malaise, le petit sourire, le rire jaune, même le rire de compassion. Il y a plein de sortes de rires et je m’amuse beaucoup à naviguer là-dedans. C’est tellement beau, entendre quelqu’un rire », ajoute-t-il avec une fierté manifeste.

Lorsqu’on lui demande si l’humour aura été un prix de consolation, Philippe-Audrey s’arrête. Il réfléchit, l’air grave, comme s’il voyait sa vie soudainement défiler, avant de se confier : « Non, ce n’est pas un prix de consolation. Comme tout bon gars de théâtre un peu élitiste, au début, je regardais l’humour de haut. Je croyais que c’était facile. Mais finalement, c’est beaucoup plus abouti que ce que je pensais. Il y a un rythme, un ton, une précision linguistique. L’humour, c’est une alchimie de mots, c’est la forme d’art qui se rapproche le plus de la poésie. »

Enfant du siècle De Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. Au Gesù, du 16 février au 18 février, et partout au Québec ensuite.