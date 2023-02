«Arsenic mon amour»: joies et peines d’une ville minière

En juillet dernier, une étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) confirmait que l’air ambiant de la ville de Rouyn-Noranda était chargé de contaminants, ce qui expose ses habitants à un risque élevé de développer un cancer du poumon. La cause ? La fonderie Horne, la principale industrie de la ville, qui, grâce à une entente avec le gouvernement du Québec, est autorisée à émettre 100 ng/m3 d’arsenic dans l’atmosphère, alors que la norme prévue par la province est plutôt de 3 ng/m3.

Devant le tollé soulevé par le dévoilement de ces données, le gouvernement Legault s’est engagé à réduire ce plafond à 15 ng/m3 d’ici 2027 ; une résolution que 58 % de la population de Rouyn-Noranda juge insuffisante.

L’affaire a été reprise et décortiquée par l’ensemble des médias de la province. Pendant ce temps, à l’intérieur de la ville, les émotions, les réflexions, les tensions, les non-dits et l’urgence écumaient à tous les coins de rue. « J’étais obsédée par l’idée qu’il fallait qu’on parle de cet événement de l’intérieur, qu’on donne une tribune aux gens d’ici, raconte Marie Noëlle Blais, directrice littéraire aux éditions Quartz. Le projet comportait sa part de risque, et on a beaucoup hésité. Après réflexion, on est arrivés à la conclusion que la littérature nous permet de tout dire, de transformer notre colère en quelque chose de moins stérile. »

Pour écrire Arsenic mon amour, premier livre de la nouvelle collection Brûlot consacrée aux essais et à la réflexion, l’éditrice a contacté Jean-Lou David et Gabrielle Izaguirré-Falardeau, deux jeunes écrivains de la région.

Ambivalence

Ne se connaissant que par plumes interposées, les deux auteurs ont entrepris un échange épistolaire intime et enraciné dans le territoire et son histoire. Ils y explorent et nuancent le rapport trouble qu’ils entretiennent avec la fonderie, et interrogent son emprise mythologique et identitaire, tant sur le plan individuel que collectif ; un exercice dans lequel ils se sont lancés avec prudence et rigueur, rongés par le doute.

« La communauté rouynorandienne vit et meurt pour cette industrie, avec laquelle elle entretient une relation complexe, intime et historique, précise Jean-Lou David. C’est la colonne vertébrale de la ville. Tout le monde y est un peu attaché d’une façon contradictoire. Souvent, quand on élève la voix contre l’industrie minière ou la fonderie, c’est comme si on se dévaluait nous-mêmes aux yeux du Québec. C’est un sujet épidermique, qui touche les gens et suscite des réactions émotives chez eux. De mon côté, je crois qu’il est possible d’en parler avec nuances et précautions. »

Je n’ai jamais été autre chose que rouynorandienne. Et pourtant, depuis quelques jours, semaines ou mois, je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire.

Pour Gabrielle Izaguirré-Falardeau, les événements de l’été ont ouvert une brèche aux racines de son identité qu’elle a encore du mal à appréhender. « Je n’ai jamais été autre chose que rouynorandienne. Et pourtant, depuis quelques jours, semaines ou mois, je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire », écrit-elle.

« J’ai vécu une grande désillusion, souligne-t-elle en entrevue. Je suis très attachée à ma région. Beaucoup d’éléments formateurs de ma vie d’adulte et de femme ont pris forme dans cet endroit précieux, où je suis entourée de gens auxquels je voue respect, admiration et reconnaissance. Jusqu’à cet été, jusqu’à ce que les enjeux deviennent plus tangibles pour la population, je n’avais pas tellement été exposée aux divisions, aux conflits et aux tensions que peut causer la fonderie. J’ai compris que nous étions plus indissociables de l’industrie minière que je croyais. J’ai eu l’impression d’avoir idéalisé mon rapport à la région, de ne pas avoir pris conscience de ce qui formait l’ensemble de ma communauté et de mon appartenance à ce territoire. »

Reprendre le flambeau

Arsenic mon amour s’inscrit dans une longue tradition de mobilisation citoyenne qui prend et reprend vie de manière cyclique depuis la mise en oeuvre de la fonderie, il y a près d’un siècle. « Je pense, et c’est mon opinion personnelle, qu’il n’y a pas grand-chose qui peut arriver en Abitibi sans l’industrie minière. Lorsque je me plonge dans les archives de la ville, je constate que la mobilisation citoyenne a ponctué l’histoire, dans cette volonté de trouver un équilibre entre la vie de la communauté et celle de la région. La prise de parole est essentielle à cet équilibre. Même si je ne me considère pas comme un militant, j’ai l’impression, avec ce livre, de me placer en résonance avec quelque chose qui existe depuis très longtemps », souligne Jean-Lou David.

De la perspective intime et incarnée de l’essai émerge une profonde réflexion sur l’exploitation du territoire par les grandes industries, mais aussi une grande déclaration d’amour à une région, à ses paysages magnétiques, à ses silences créatifs, à ses espaces solidaires. « L’isolement et les carences abitibiennes donnent naissance à une nécessité de s’unir, de créer des solutions innovantes, de penser ensemble notre communauté », ajoute Gabrielle Izaguirré-Falardeau.

Contrairement à son collègue, qui pense que l’Abitibi mourra avec ses mines, la militante a espoir que cette solidarité et cette cohésion permettront à la région d’exister au-delà de l’industrie minière et de l’exploitation des sols. Elle demeure toutefois lucide.

« Il y a quelques jours, un article vantait encore le potentiel des métaux de l’avenir, et le rôle que l’Abitibi y jouera. C’est un combat qui est loin d’être terminé. Il n’y a peut-être pas d’issue, mais ce n’est pas une raison pour s’immobiliser et cesser d’exiger l’exploration d’autres avenues et la protection de nos ressources naturelles, dit-elle. Je crois en la nécessité de prendre soin de notre région en gardant l’industrie minière imputable, pour qu’elle ne soit pas la cause de notre perte. »

Arsenic mon amour Jean-Lou David et Gabrielle Izaguirré-Falardeau, Quartz, Rouyn-Noranda, 2023, 48 pages