Les flâneurs

La force des mots

Si la mise en scène de Maxime Carbonneau apparaît parfois statique, Je t’écris au milieu d’un bel orage, au TNM, adapté par le travail de moine de Dany Boudreault d’une multitude de documents d’archives et de lettres amoureuses (1944-1959) échangées par la comédienne Maria Casarès et l’écrivain Albert Camus, séduit d’abord par l’oreille. Anne Dorval, en pasionaria, et Steve Gagnon, plus sobre, servent des répliques fulgurantes, jalouses, éperdues qui traduisent l’humanité brûlante de ce couple d’amants et font souvent oublier des redites et un punch final trop appuyé.