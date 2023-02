Une menace de grève plane sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Sans convention collective depuis trois ans, embourbés dans des négociations qui avancent au ralenti, les employés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) s’apprêtent à entrer en grève le 14 février prochain.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (STTuBAnQ-CSN) a annoncé mercredi matin avoir officiellement envoyé son avis de grève au ministère du Travail.

En assemblée générale mi-janvier, ses membres ont voté à 94 % pour se doter d’une banque de 10 journées d’arrêt de travail. À moins d’un revirement de situation et d’une avancée dans les négociations d’ici là, les cinq premières journées de grève seront donc utilisées à compter du 14 février au matin.

« L’inflation actuelle nous appauvrit à chaque paie, puisque nous n’avons pas reçu d’augmentation salariale depuis quatre ans. Plus le temps passe, plus nos membres s’impatientent face à une négociation qui s’étire pour rien depuis plus d’un an », a fait valoir la présidente du syndicat, Sylviane Cossette, par voie de communiqué.

Cela fait des mois que les employés espèrent trouver une entente satisfaisante — incluant un rehaussement des salaires — avec leur employeur et le Conseil du trésor. Le problème, c’est que les négociations sont au ralenti, en raison notamment des multiples changements du représentant du Secrétariat du Conseil du trésor à la table des négociations, qui obligent à chaque fois de repartir à zéro, selon le syndicat.

Bas salaires

D’après ses calculs, les employés de la BAnQ ont un salaire bien plus bas que nombre de leurs confrères d’autres bibliothèques québécoises. À titre de comparaison : un commis de bibliothèque travaillant à BAnQ gagne environ 33 000 $ par année, tandis qu’il peut espérer récolter 37 200 $ à l’Université de Montréal, 43 700 $ à la Ville de Beloeil ou même 49 300 $ à la Ville de Brossard.

Pendant ce temps, les départs se multiplient à l’interne, ce qui prive l’institution de l’expertise dont elle a besoin.

« Le Conseil du trésor doit corriger rapidement ce problème et bonifier l’enveloppe budgétaire qui favorisera l’attraction et la rétention de ses salarié-es », insiste Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN).

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Conseil du trésor n’avait pas encore répondu au Devoir.