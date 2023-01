Le Mois Multi, un art de mondes et de monstres

Après deux ans de turbulences pandémiques, Mois Multi atterrit à Québec avec un bouquet fort relevé pour égayer le spleen de février. Le festival d’arts numériques et électroniques « renaît » après l’éclipse COVID-19 et propose, en guise de retrouvailles, un mois monstrueusement jubilatoire pour réfléchir à l’état du monde.

Il y aura des robots de rebuts à voir, des chants imperceptibles de cours d’eau à ressentir, des histoires de sexe aux cheveux gris à entendre. Cette année, Mois Multi et son thème, « Monstres, martyrs et cieux », ratissent large et à l’étranger pour émouvoir, pour faire rire, pour souvent émerveiller.

« C’est comme une renaissance, cette année, souligne le commissaire, Émile Beauchemin, qui orchestre la programmation de l’événement depuis cinq ans. C’est le retour des spectacles et des installations, et nous voulions en faire une grande célébration. »

Cette 24e édition tient aussi du papillon, explique son commissaire. Le festival sort enfin de son cocon sanitaire, prêt à déployer ses ailes avec le public pour explorer une humanité et un monde en mutation.

Des oeuvres à découvrir

Une oeuvre emblématique de la programmation met en scène des robots de rebuts, fabriqués à même les ordures que l’Occident déverse en Afrique. Le Congolais Precy Numbi conçoit ses sculptures de tôle,de pièces électroniques et de plastique recyclés comme autant d’écohéros, justiciers d’une planète dont les habitants s’entêtent à exploiter leurs prochains et à foncer dans le mur climatique. Une humanité parfois si inhumaine peut-elle encore revendiquer le monopole de la conscience ? Le regard implacable des androïdes d’ordures présentés dans Robots sapiens Kimbalambala paraît inquisiteur : qui est le monstre, la créature de pollution ou nous qui la rendons possible ?

Dans ce monde en transformation, la mélodie des cascades commence àsonner faux jusqu’à déboussoler les oiseaux. Les chutes, en effet, chantent en produisant des infrasons capables de voyager sur près de 400 km et d’orienter la migration aviaire. Il y a, cependant, de la distorsion avec l’avancée des villes et de leur pollution sonore. Le Catalan Marc Vilanova propose, avec Cascade, de faire voir et de faire ressentir le chant des chutes grâce à 150 haut-parleurs qui amplifient ces infrasons. La fréquence frappera une fibre optique lumineuse, qui témoignera de leur oscillation sur un grand rideau sonore. « C’est une façon de rendre tangible ce que nous ne percevons pas, explique Émile Beauchemin. C’est une oeuvre empreinte de poésie, très imposante aussi : l’installation fait près de 27 pieds de long et 12 pieds de hauteur. »

La bande torontoise de Mammalian Diving Reflex fait un retour cette année avec une nouvelle livraison d’expériences humaines. En 2022, la troupe avait confié les ciseaux — et les têtes des volontaires — à des enfants de Québec devenus apprentis coiffeurs d’un jour. Cette fois, la troupe revient dans la capitale avec un nouveau spectacle sur le sexe. Tout l’automne, le groupe a recruté une quinzaine d’aînés de la capitale pour concevoir All the Sex I’ve Ever Had. Le spectacle s’articule autour des anecdotes sexuelles vécues par les protagonistes. Un brin voyeur, un tantinet irrévérencieux, le spectacle se veut d’abord et avant tout un acte libérateur qui fait un clin d’oeil — et surtout un pied de nez — aux tabous qui mettent la sexualité sous cloche.

« C’est une fête échafaudée avec les gens d’ici, précise Émile Beauchemin. Ça permet d’avoir accès à des voix qui ont peu accès à la scène. Les gens sont fébriles, mais ils ont hâte de partager ce geste émancipateur ! »

Pendant trois soirs, Kid Koala et son orchestre jazz déposeront The Storyville Mosquito sur la scène du Diamant, ce bijou de salle de spectacle à Québec. Le Vancouvérois et sa bande présenteront une oeuvre cinématographique musicale conçue en direct sur la scène. En tout, 14 artistes rendront possible ce tour de force. Le film raconte l’épopée d’un moustique qui abandonne tout pour partir à la conquête de la ville. « C’est l’histoire d’un saut dans le vide, d’un saut devant soi, confie le commissaire. Il y a une grande recherche et une grande virtuosité derrière cette oeuvre. »

Le Mois Multi fait aussi une place de choix aux artistes d’ici — qui ne sont, souvent, pas prophètes en leur propre pays. Liminal, de Louis-Philippe Rondeau, permettra à des gens « de 3 à 99 ans », explique Émile Beauchemin, de se plonger dans une oeuvre interactive et immersive sur l’implacable passage du temps. « Cet artiste-là a fait le tour du monde avec son travail, mais nous le connaissons très peu au Québec, déplore le commissaire du 24e Mois Multi. Je trouvais ça complètement fou qu’il n’ait pas la place qui lui revient ici. »

Mois Multi À l’Espace 400e et dans différentes salles de Québec, du 1er au 26 février