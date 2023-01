Les flâneuses

Hello, Wisconsin !

Trônant au sommet du palmarès de Netflix, That 90’s Show, suite de la série culte That 70’s Show, nous transporte en 1995 chez Red et Kitty Forman. Ayant décidé d’y passer ses vacances d’été, Leia, 15 ans, fille d’Eric et de Donna, se lie d’amitié avec les jeunes de Point Place, dont un certain Jay, fils de Kelso et de Jackie. Truffée d’apparitions surprises, de clins d’oeil à la série originale et à la culture populaire, la série de 10 épisodes fait sagement la part belle à la diversité et reprend avec bonheur les fameuses séquences joyeusement enfumées du cercle dans le sous-sol des Forman.