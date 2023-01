La culture est toujours en quête de publics

Les perspectives de fréquentation s’assombrissent un peu dans les secteurs culturels. Un sondage vient de révéler qu’un amateur de culture canadien sur quatre (24 %) a l’intention de moins dépenser en 2023 qu’en 2022 pour assister à des spectacles. Ce taux chute à un amateur sur cinq au Québec (20,7 %).

Les Canadiens de 18 à 34 ans annoncent encore plus de recul (33 %) que ceux âgés de 55 ans et plus (14 %). Un amateur sur cinq (18 %) dit par contre qu’il dépensera plus. Pour les autres (37 %), les dépenses projetées resteront stables.

64 % C’est le pourcentage d’amateurs de culture qui oeuvrent à temps plein sur leur lieu de travail qui préfèrent sortir le samedi.

Ces données ressortent d’une étude par sondage faite par le groupe pancanadien Affaires/Arts et le Centre national des arts sur la fréquentation des lieux d’art et de culture. L’échantillon de 1021 personnes contactées en anglais et en français du 19 au 22 décembre 2022 ne comprend que des gens qui ont fréquenté un musée, une galerie ou une salle de spectacle au cours de la dernière année prépandémique.

Voici d’autres constats de l’enquête.

Yes , week-end. Les amateurs qui travaillent à temps plein sur leur lieu de travail préfèrent les sorties culturelles le vendredi (35 %), le samedi (64 %) et le dimanche (44 %). Les préférences restent à peu près les mêmes pour les travailleurs en mode hybride ou en télétravail. À peine une personne sur cinq (21 %) dit que tous les jours de la semaine conviennent à une sortie. Cette ouverture générale est beaucoup plus manifeste chez les retraités (69 %).

Deux pour un. Le tiers (36 %) des publics affirment que les promotions du type 2 pour 1 restent l’incitatif le plus susceptible d’encourager la fréquentation d’un événement culturel. La deuxième place de la liste des incitatifs est occupée par le stationnement gratuit (13 %), puis suivent les expériences interactives ou immersives (8 %) et les horaires adaptés aux familles (7 %). Les rendez-vous avec les artistes, les événements de réseautage ou les visites des coulisses n’ont à peu près aucun impact.

Bas les masques. Les masques sanitaires obligatoires regagnent la seconde place dans la liste des incitatifs à retourner dans les salles de spectacle ou dans les musées : 15 % des amateurs en font leur principale motivation par rapport à 6,5 % en octobre 2022. La principale motivation, et de loin (35 %), reste toutefois liée à la programmation (« quelque chose d’intéressant ou d’amusant »).