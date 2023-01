Les flâneurs

Rendez-vous ciné en ligne

L’ère des festivals « virtuels » est peut-être révolue, mais certains d’entre eux qui étaient déjà proposés en ligne avant que ce soit à la mode persistent. C’est le cas de Plein(s) Écrans(s), dont la 7e édition se poursuit jusqu’au 29 janvier et qui présente gratuitement sur ses pages Facebook et Instagram ainsi que sur son site Internet une sélection quotidienne de huit courts métrages québécois, dont plusieurs propositions audacieuses qui font sourire et réfléchir… On a passé un bon moment devant le « suspense » comique Opération Carcajou (26 janvier) et le documentaire urbanistique Des voisins dans ma cour (25 janvier).