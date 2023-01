La réalité augmentée en met plein les sens au MBAM

L’artiste américain Jean-Michel Basquiat est décédé en 1988 à l’âge de seulement 27 ans. Ça ne l’a pas empêché de créer plus de 600 peintures et 1500 dessins et de s’affirmer comme un leader du néo-expressionnisme. Pour rendre justice à cette oeuvre foisonnante, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a dû aller au-delà des limites de la réalité.

Le MBAM a demandé au studio Dpt. « d’augmenter » des oeuvres parmi les plus marquantes du peintre et dessinateur de descendance haïtienne et portoricaine en les replaçant virtuellement dans leur environnement d’origine : le New York des années 1970 et 1980. Les créateurs de Dpt. sont eux aussi des artistes, mais d’un tout autre genre : leur talent se trouve dans le maniement de la réalité augmentée, une couche numérique qui ajoute du contenu multimédia à l’environnement immédiat de l’utilisateur.

« Il était important pour le musée de remettre les oeuvres de Basquiat dans leur contexte d’origine, car il produisait ses oeuvres à partir de ce qui lui tombait sous la main. Ce n’était pas vraiment conçu pour finir exposé dans une galerie ou un musée », explique au bout du fil Nicolas Roy, le grand patron de Dpt.

Jazz en aérosol

Le studio a finalement créé pour une vingtaine d’oeuvres de Basquiat exposées au musée une couche immersive qui ajoute des explications sur son processus créatif.

Cette « couche immersive » remplace l’ambiance généralement neutre et feutrée typique d’un lieu comme le MBAM par une atmosphère autrement plus chaotique de certains lieux marquants de la Grosse Pomme. Quelque chose de plus près des influences de l’artiste, qui a appris le maniement du crayon et des couleurs en se faisant d’abord les dents sur des graffitis, dans lesquels on trouve d’ailleurs des traces de ses influences musicales. Cela commande non seulement un changement de décor, mais aussi une certaine sonorité urbaine et musicale.

« Le musée voulait que les visiteurs comprennent bien l’influence de la musique sur l’oeuvre de Basquiat. On a donc inclus du jazz et du hip-hop, entre autres. C’est assez rare qu’on entende de la musique dans un musée. Normalement, c’est un lieu fait pour être silencieux », dit Nicolas Roy.

Pas cette fois-ci : les curieux qui veulent revivre autant avec leurs oreilles qu’avec leurs yeux une époque marquée par l’émergence de la peinture en aérosol sur fond de béton gris n’ont qu’à sortir un téléphone de leur poche et pointer sa caméra vers l’oeuvre désirée. Apparaissent alors à l’écran et dans les écouteurs des éléments ajoutés à ce qui est accroché au mur.

La formule semble faire mouche : un visiteur sur cinq se prête au jeu, constate Nicolas Roy. Ça en dit long sur le taux de pénétration des téléphones intelligents auprès des amateurs québécois d’arts visuels… « Et pour nous, c’est une excellente nouvelle », dit-il.

Plus qu’un gadget

Pour Dpt., l’exposition sur Basquiat, qui se termine le 19 février prochain, est une belle vitrine pour illustrer que bien appliquée, la réalité augmentée peut servir à autre chose qu’à envoyer les enfants chasser les Pokémon dans le parc. « Quand c’est plus qu’un gadget, les gens ont tendance à vouloir l’utiliser », poursuit Nicolas Roy.

Celui-ci dit avoir reçu des invitations à collaborer de la part d’autres musées et d’autres entreprises qui ont vu ce que le studio montréalais avait produit pour le Musée des beaux-arts. Signe que la réalité augmentée n’est pas non plus que l’affaire des grosses boîtes technos comme Meta ou Microsoft…

« Nous assistons à la naissance d’une nouvelle technologie. Il faut lui laisser le temps de se trouver des situations où elle peut être utilisée de façon intéressante et pertinente. »

Il faut aussi préparer le terrain. Car justement, les fabricants de ces téléphones qu’on doit sortir de sa poche et tenir devant ses yeux pour accéder à la portion de cette réalité qu’on qualifie d’augmentée ont bien compris que l’expérience n’était pas encore parfaite.

Leur solution ? Incorporer dans des lunettes, idéalement aussi faciles à porter que des lunettes traditionnelles, les composants électroniques qui permettront à la réalité augmentée de prendre forme devant nos yeux de façon plus littérale.

On attend les premières lunettes de réalité augmentée d’un moment à l’autre, au plus tard en 2024. Le studio Dpt. se dit prêt à relever le défi. Le Musée des beaux-arts voudra sans doute accueillir davantage d’expositions qui l’exploitent.

Artiste résolument d’avant-garde, Jean-Michel Basquiat, s’il était encore en vie aujourd’hui, l’aurait peut-être lui-même déjà adoptée.

À plein volume. Basquiat et la musique Musée des beaux-arts de Montréal, jusqu’au 19 février