La vente de la Maison des écrivains soumise à un vote

Après des semaines de tourmente, l’Union des écrivaines et des écrivains du Québec (UNEQ) remet le sort de la Maison des écrivains entre les mains de ses membres, qui auront à se prononcer sur la question lors d’une assemblée générale extraordinaire le 29 mars prochain. L’UNEQ continue cependant de faire valoir que la vente de son siège social est nécessaire pour des questions financières.

Lors de cette assemblée virtuelle, les membres se pencheront également sur le délicat dossier des cotisations. Rappelons que l’UNEQ, à l’époque composée de seulement 1600 membres, avait initialement décidé que tous les auteurs au Québec devraient lui payer une cotisation syndicale, à hauteur de 2,5 % des revenus pour les membres, et de 5 % pour les non-membres.

Cette décision avait soulevé l’ire dans le milieu littéraire le mois dernier, d’autant qu’à peine 46 avaient participé à l’assemblée générale lors de laquelle ces montants avaient été adoptés. Finalement, l’UNEQ était revenue sur sa position à cause d’un vice de procédure.

Mais le syndicat avait continué de faire l’objet de critiques, cette fois pour la vente de la Maison des écrivains, son siège social historique près du carré Saint-Louis. Des auteurs et d’anciens dirigeants de l’UNEQ, attachés à ce lieu, avaient une fois de plus accusé la direction actuelle d’avoir manqué de transparence. Seul le conseil d’administration avait débattu de la question. Jamais les membres n’avaient été consultés.

Même si la question sera soumise au vote le 29 mars, la direction de l’UNEQ campe sur sa position. Elle espère convaincre les membres de l’importance de vendre la résidence. « Les coûts d’entretien, de réparation, de besoins en personnel et de mise aux normes, notamment en matière d’accessibilité universelle et de sécurité, qui ne cesseront de croître dans les prochaines années, compromettent à moyen terme la capacité de l’Union à assurer la pérennité financière de l’organisation et son développement », peut-on lire dans un communiqué transmis mercredi.

L’UNEQ a par ailleurs fait savoir qu’un comité sera mis en place pour trouver des pistes dans le dossier des cotisations. « Ces travaux permettront au conseil d’administration de soumettre une nouvelle résolution aux membres lors de l’assemblée générale extraordinaire », indique-t-on.

Les auteurs qui désirent participer à l’assemblée du 29 mars devront avoir adhéré à l’UNEQ au moins 30 jours avant.