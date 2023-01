Le Yukonnais aux racines québécoises qui fait rire Toronto

L’humoriste yukonnais George Rivard était dans la jeune vingtaine, habitué à faire des blagues étranges, lorsqu’un collègue plus âgé lui donna un conseil qui changea sa carrière. « Tu viens du Yukon, tu es adopté, ton père est francophone — parle de toi sur la scène », lui dit l’humoriste. George Rivard l’écouta, et sa carrière prit son envol. Depuis, il raconte son histoire unique dans la plus grande ville au pays. Il sera sur scène à Montréal pour la première fois de sa carrière le 19 février, au club Comedy Nest.

René Rivard, le père de George, est bien connu à Whitehorse, la capitale du Yukon, où l’humoriste a grandi. « Si je mentionne “mon père” sur scène là-bas, le public sait de qui je parle », indique celui qui réside à Toronto depuis quelques années. Dans les années 1980, René Rivard, natif de Causapscal, en Gaspésie, a mis les voiles sur l’Ouest canadien, où il a longtemps travaillé en tant que technicien de la faune. « Je suis venu au Yukon pour le travail et l’aventure », raconte-t-il dans une vidéo de l’office de tourisme du territoire.

Des années plus tard, son histoire sert d’inspiration à son fils adoptif, qui performe chaque semaine dans les comedy clubs les plus fréquentés de Toronto. Les conversations de plus en plus nombreuses qu’il a eues avec son père au fil de sa carrière lui ont fait voir que son sens de l’humour n’était pas tombé du ciel, mais aussi mieux comprendre les défis auxquels René a fait face en déménageant à l’autre bout du pays, il y a 40 ans. « C’était comme déménager dans un autre pays à l’époque », raconte George Rivard.

« Raconter les histoires de ma famille me permet de tisser des liens avec le public, explique l’humoriste né en Sierra Leone. Tout ce que je veux, c’est que les gens se disent en m’écoutant : “J’ai déjà eu ce sentiment dans le passé.” »

Humoriste actif

Comme plusieurs humoristes, George Rivard ne chôme pas. Sa semaine commence le dimanche et se termine… le dimanche suivant. Du mercredi au vendredi, il participe à des soirées d’humour. Le reste du temps, il prend part à des soirées « micro ouvert » ou les anime. À l’exception d’un emploi de jardinage l’été, le trentenaire s’investit entièrement dans l’humour. « Il y a deux ans, je faisais ma déclaration de revenus et j’ai pensé “O.K., ça se passe vraiment” », relate-t-il.

L’humoriste aimerait un jour participer au gala « Nouveaux visages » de Juste pour rire, mais il ne se perd pas dans ses rêves. « Les buts, ce sont comme des montagnes : vous en grimpez une, vous pensez avoir atteint vos objectifs, puis vous en voyez plein d’autres », philosophe-t-il dans un café du Petit Portugal, à Toronto. « Je veux continuer de faire de l’humour. J’ai appris à me concentrer uniquement sur le processus, poursuit-il. Vous devez avoir du plaisir en faisant ce travail. »

Ses parents et sa famille élargie prennent plaisir à le regarder sur scène, même s’ils ne comprennent pas toutes ses blagues. George Rivard performe devant eux sans gêne. Son père, qui lui propose des farces par texto, vient à ses spectacles à Whitehorse caméra à la main. « J’adore quand mes parents sont là, c’est bon de leur montrer ce que je fais. Ils sont fiers de moi », raconte le Torontois. « Je présume que mes parents ont dit à tout le monde que je serai à Montréal », dit-il.

Les limites

La relation parents-fils bénéficie de la transparence de George et du respect de celui-ci pour les francophones. « Je ne rabaisse pas les gens », explique-t-il. À Whitehorse, en mars 2022, il prend l’accent québécois pour une production Juste pour rire. « Mon père est un vrai Canadien français : il dit “ouin” », a-t-il raconté lors du spectacle. « Je lui en avais parlé avant », précise George Rivard, gêné d’admettre qu’il imitait son père lorsqu’il était un « mauvais adolescent ».

Le public de Whitehorse — la capitale de la troisième région au pays pour ce qui est du taux de bilinguisme — a bien ri à cette boutade. « Et la blague aurait fonctionné même si je n’avais pas fait l’accent », note George Rivard. En tant qu’humoriste, le Yukonnais reproduit l’accent avec répartie. « Parfois, je vais y faire allusion et dire “Imaginez un accent francophone”, mais je ne le prendrai pas. Si je me moque des francophones, je veux que les francophones en rient », résume-t-il.

Les buts, ce sont comme des montagnes : vous en grimpez une, vous pensez avoir atteint vos objectifs, puis vous en voyez plein d’autres

George Rivard habite à 5500 kilomètres de la maison où il a grandi, mais il n’est pas près de manquer d’histoires. « J’ai plein d’histoires de mon enfance et de mon adolescence, et j’en ai des nouvelles chaque fois que je reviens chez moi », dit-il. « J’étais de retour à la maison dernièrement, et je demande à mon père : “Pourquoi y a-t-il un fusil à pompe dans le placard ?” Il me répond tout naturellement : “Il y a un ours dans les parages”, raconte l’humoriste en riant. À Toronto, ce genre de situation est invraisemblable. »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.