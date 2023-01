Le sort de la Maison des écrivains de nouveau en jeu

La vente de la Maison des écrivains continue de causer des remous au sein de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ). À peine nommé, l’un des administrateurs a quitté son poste sur fond de divergences cette fin de semaine. Sous la pression, le conseil d’administration réévaluera mardi sa décision controversée.

Le directeur général de l’UNEQ, Laurent Dubois, a de nouveau plaidé lundi pour la vente de la Maison des écrivains, alors que les coûts d’entretien « s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars et vont continuer de croître année après année ». Mais M. Dubois a également confirmé que le conseil d’administration se pencherait à nouveau sur sa décision annoncée le mois dernier. « Les demandes formulées par nos membres à propos de la vente de la Maison seront discutées », a-t-il fait savoir par courriel.

Cette volte-face survient deux jours après que l’écrivain Alain Beaulieu, qui avait été nommé à la fin décembre, a annoncé qu’il renonçait à siéger au conseil d’administration. Sur Facebook, il a expliqué que « plusieurs raisons ont motivé ce désistement », mais sa publication laissait entendre que lavente de la Maison des écrivains n’était pas étrangère à sa démission.

Lieu symbolique

La Maison des écrivains, située tout près du square Saint-Louis, est non seulement le siège social de l’UNEQ depuis 1992, mais aussi un lieu où sont organisées toutes sortes d’activités en lien avec la littérature. La décision de s’en départir a été entérinée par le conseil d’administration, où ne siégeait pas M. Beaulieu à l’époque, mais n’a jamais été approuvée par l’ensemble des membres.

Depuis, les appels d’anciens dirigeants de l’UNEQ se sont multipliés pour que le processus de vente soit suspendu et qu’un vote sur la question soit organisé. Plusieurs membres d’honneur de l’UNEQ — Michel Tremblay, Jacques Godbout, Gilles Vigneault et Joséphine Bacon entre autres — ont renchéri la semaine dernière en publiant une lettre ouverte. Ils demandaient à la direction du syndicat d’ajouter ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale extraordinaire qui doit se tenir d’ici quelques semaines.

« Rien n’est explicité en ce qui concerneles activités littéraires et culturelles tenues régulièrement à la Maison des écrivains, tout comme l’utilisation de l’argent obtenu pour la vente de la maison. Le climat de grogne et de méfiance qui règne en ce moment au sein de l’UNEQ risque d’être néfaste à son développement », peut-on lire dans la missive.

Exemption de taxes

La Commission municipale du Québec (CMQ) avait octroyé une exemption de taxes à l’UNEQ à titre d’organisme à but non lucratif, comme plusieurs activités littéraires ouvertes au public étaient organisées dans la Maison des écrivains. Or, l’UNEQ a indiqué la semaine dernière craindre de ne plus répondre aux critères de la CMQ. S’ensuivrait une importante hausse de taxes si la maison n’était pas vendue, disait-on.

Une explication qui ne convainc pas Alain Beaulieu, membre démissionnaire du conseil d’administration. Pour lui, la levée de l’exemption de taxes foncières sur la Maison des écrivains n’est pas immuable. Il faudrait seulement scinder l’UNEQ en deux organisations distinctes : un syndicat, et une association faisant la promotion de la littérature québécoise. Celle-ci pourrait ainsi conserver la Maison des écrivains.

Alain Beaulieu a décliné notre demande d’entrevue. Par courriel, l’UNEQ a dit regretter son départ, tout en rejetant sa proposition de séparer l’UNEQ. « Depuis plus de 40 ans, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) travaille à la défense des droits socio-économiques des écrivaines et des écrivains ainsi qu’à la valorisation de la littérature québécoise, au Québec, au Canada et à l’étranger. Cette mission est fondamentale et continuera de l’être », a réitéré le directeur général.

Longue saga

M. Beaulieu avait été appelé à la fin décembre à remplacer l’écrivain Pierre-Luc Landry au conseil d’administration. Ce dernier avait démissionné avant la fin de son mandat, à l’instar de l’auteur jeunesse Mathieu Boutin. Ils avaient tous deux fait savoir que leur départ n’était pas directement lié à toute la saga entourant l’UNEQ.

Le syndicat était alors sur la sellette après avoir décidé à la suite d’une assemblée générale de 46 personnes d’imposer une cotisation à l’ensemble des auteurs au Québec. Cette décision a finalement été annulée à cause d’un vice de procédure.

Le conseil d’administration, composé de seulement six personnes depuis la démission d’Alain Beaulieu, déterminera également mardi des modalités de la nouvelle assemblée générale extraordinaire, où sera débattue la question des cotisations.