Comment se laisser encore étonner?

On s’étonne devant notre téléviseur chaque jour en voyant défiler toutes ces images atroces de la guerre en Ukraine. Comme on s’étonne de voir tel ou tel artiste repousser les limites du bon goût pour espérer rester dans le coup. L’étonnement s’inscrit dans presque toutes les sphères de nos vies, pour les bonnes ou les moins bonnes raisons, constate le metteur en scène Michel G. Barette. Dans un court essai à teneur philosophique, il en appelle néanmoins à cultiver ce sentiment, qui ne cesse de pousser l’être humain à se dépasser, dans les arts entre autres.

« L’étonnement est aussi un moteur pour créer. Car nous, les artistes, on essaie constamment d’étonner le public. C’est comme ça que l’on innove. […] Oui, on aime se retrouver dans notre zone de confort. On peut avoir envie de revoir un film qu’on aime, de revoir notre chanteur préféré en spectacle. Mais en même temps, même pour les créateurs de ces spectacles, il faut essayer de trouver un moyen pour essayer de surprendre encore le public », explique Michel G. Barette, à ne pas confondre avec l’illustre interprète du Temps d’une dinde.

Comme son homonyme, Michel G. Barette a lui aussi fait carrière dans le milieu artistique. Il a mis en scène plusieurs spectacles présentés au Festival international de jazz de Montréal ou encore au Festival d’été de Québec. Il fait partie de la Société de musique contemporaine du Québec. Mais, surtout, Michel G. Barette fut de l’équipe fondatrice du Cirque du Soleil, pour laquelle il a travaillé jusqu’à la fin des années 1980.

Cette compagnie québécoise partie de rien a justement bâti sa renommée internationale en faisant de l’étonnement sa marque de commerce. Tantôt avec des mises en scène à l’avant-garde, tantôt avec des acrobaties qui repoussent presque la règle de la gravité. Mais l’étonnement n’est pas infini. Arrive un moment où l’on devient prévisible et où, même si on le veut, on ne parvient plus à se renouveler. D’où les difficultés du Cirque du Soleil dans les dernières années, reconnaît Michel G. Barette, qui demeure toutefois attaché à ce fleuron québécois.

« Le Cirque du Soleil a vraiment poussé l’étonnement à ses limites. Mais à un moment, tu as beau faire appel à des artistes tous plus étonnants les uns que les autres, tu finis par faire le tour du jardin. C’est pourquoi la plupart des compagnies de cirque durent autour de 25-30 ans maximum. Après, soit elles ferment, soit elles sont rachetées. Le problème du Cirque du Soleil, c’est que la nouvelle direction a repris dans la même voie », évoque celui qui signe son premier livre avec L’aventure de l’étonnement. Une ouverture vers l’imaginaire.

Quand l’étonnement va trop loin

Dans cet essai d’une centaine de pages, Michel G. Barette souligne également que la course à l’étonnement peut parfois s’avérer une arme à double tranchant. Pour s’étonner d’eux-mêmes, pour assouvir cette quête perpétuelle, certains iront jusqu’à se mettre en danger, en s’abandonnant à des drogues sans cesse plus fortes, ou en s’adonnant à des expériences extrêmes, quitte à risquer leur vie.

Même en culture, l’étonnement n’a pas que du bon. Il pousse des artistes à franchir la ligne de l’acceptable. En voulant trop surprendre son public, on finit parfois par le perdre.

C’est aussi ce culte de l’étonnement qui est en partie à l’origine de cette information spectacle qui interfère avec une couverture journalistique juste et objective, fait remarquer Michel G. Barette : « Les médias ont besoin d’une audience. Et ils doivent donc toujours travailler à reformuler l’information afin que ça demeure étonnant. »

Renouer avec l’étonnement

Or, cette soif inassouvie pour l’étonnement, qui nous habite tous, ne doit pas pour autant être refoulée. « Tout est une question de mesure », résume Michel G. Barette, qui croit qu’il s’agit de toute manière d’un sentiment naturel. En science, rappelle-t-il, c’est pour dépasser leur étonnement, pour expliquer ce qu’ils n’étaient pas en mesure de faire, que les grands esprits en sont venus à faire les découvertes qui les ont rendus célèbres.

Mais à notre désir de vivre des expériences hors de l’ordinaire se heurte aussi notre penchant, tout aussi naturel, pour le confort. Plutôt que de se laisser surprendre, même s’il en a envie, l’être humain peut être porté à refuser le risque, à choisir l’immobilisme, par facilité. C’est d’autant plus vrai en ces temps post-pandémiques, les habitudes casanières étant difficiles à délaisser.

« L’humain a quand même un instinct grégaire. Je ne crains pas beaucoup pour que nos comportements normaux reprennent. Les gens vont finir par retrouver l’envie d’être étonnés. Ils vont retrouver cette saveur, ce piquant », espère Michel G. Barette.

L’aventure de l’étonnement. une ouverture vers l’imaginaire Michel G. Barette, Somme toute, Montréal, 2023, 130 pages