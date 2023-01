Trop connectés, les musées?

Véronique Baudoin était emballée à l’idée de visiter le Biodôme avec ses enfants et ceux d’une amie anglophone. Mais une fois sur place, entre la forêt boréale et la jungle tropicale, cette professeure au primaire a été très déçue de ne trouver aucun panneau explicatif qui donnerait des informations sur les animaux observés.

« Je n’étais pas sûre du nom des animaux, raconte-t-elle en entrevue. Mon garçon me pose des questions, je cherche les pancartes, et il n’y en a pas. » Il y a bien quelques feuillets qui ont été distribués à l’entrée, mais tous les animaux n’y apparaissent pas, dit-elle. Il y a aussi des guides qui sont dispersés dans le Biodôme, mais il faut les trouver, et, ce jour-là comme bien d’autres, le Biodôme est bondé. « Je suis sûre que les guides sont super bons. Mais est-ce qu’ils vont nous suivre partout pour offrir des explications ? » demande-t-elle.

On lui suggère plutôt de télécharger une application sur son téléphone pour obtenir un commentaire sur les environnements visités. À une époque où on demande aux jeunes de « limiter leur temps d’écran », et aux professeurs de favoriser la lecture dans des situations variées, la démarche passe mal. Furieuse d’être renvoyée à son téléphone intelligent alors qu’elle effectuait une sortie familiale, elle écrit, le lendemain, une lettre au service à la clientèle du Biodôme.

« Ah ! Je dois télécharger l’application et j’aurai toutes les informations sur mon téléphone ? Et si j’ai le goût de regarder autre chose qu’un écran, pour une fois, laisser mon regard errer dans les paysages naturels et quand même avoir la possibilité de savoir ce que je vois ? Pas possible. Il n’y a aucun panneau. Et si mon enfant de 12 ans n’a pas de téléphone ? Pas possible non plus ? C’est vrai, il n’a qu’à rester avec moi, sa mère, qui a un téléphone et qui a téléchargé l’application ! Et s’il ne veut justement pas rester avec moi ? Il pourra quand même explorer par lui-même, c’est juste qu’il ne saura pas tout à fait ce qu’il voit. »

En réponse à sa lettre, le Biodôme écrit d’abord : « La fermeture du Biodôme pour des rénovations majeures au cours des dernières années a permis à l’équipe pédagogique de revoir l’approche muséale de l’établissement. Alors que des études nous ont montré qu’à peine 5 % des gens lisent les panneaux d’interprétation, il a été décidé de les retirer lors de la réouverture du Biodôme. » Ces études, précise la chargée de communications d’Espace pour la vie, Anne Bourgoin, « ont été commandées par le Biodôme à des étudiants en muséologie de l’École du Louvre et de l’Université de Montréal ».

On poursuit en disant que « la transmission des connaissances scientifiques se fait principalement à travers l’équipe d’éducateurs et d’éducatrices spécialisés ». Et qu’il y a, bien sûr, une application mobile qui a été pensée pour fournir informations, jeu-questionnaire, voire réalité augmentée pour accompagner les visiteurs dans leur visite.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

En muséologie pourtant, un courant semble poindre à l’horizon, en faveur d’une certaine décroissance de la numérisation des contenus, selon Flavio Cardellicchio, qui poursuit un doctorat en lien avec la muséologie numérique et qui enseigne sur le sujet.

À cet égard, il cite la muséologue italienne Eva Sandri, qui écrivait déjà, en 2017, que « face à l’engouement pour les technologies de la part d’un grand nombre de musées, on observe en parallèle des actions qui tendent à atténuer, voire à effacer la présence des dispositifs numériques. Ces logiques prennent deux formes principales. L’une des tendances actuelles de ces dispositifs est de se rapprocher d’une production matérielle […]. D’autres musées vont plus loin et promeuvent auprès de leur public un certain charme nostalgique du musée d’avant le numérique ».

Ce besoin d’éteindre les cellulaires pour entrer dans un environnement essentiellement physique au musée pourrait s’être accentué avec la pandémie, qui nous a confinés derrière des écrans durant de longues années, avance-t-il.

Cette omniprésence de l’usage du téléphone cellulaire dans des lieux culturels et publics ne se limite d’ailleurs pas qu’aux musées. Elle se répand dans les théâtres, où il faut souvent télécharger le programme avant de se faire dire d’éteindre les appareils, ou au restaurant, où on accède au menu par un code-barres qu’il faut scanner.

Pour le professeur de communication Vincent Duclos-Bélanger, cette surutilisation du téléphone cellulaire dans des lieux culturels et publics a pour effet de creuser la « fracture numérique », qui sépare les gens qui utilisent un téléphone intelligent et ceux qui n’en ont pas.

Au Québec, précise-t-il, 35 % des personnes âgées de 65 ans et plus n’ont pas de téléphone intelligent, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec. C’est aussi le cas de 18 % de la population qui n’est détentrice d’aucun diplôme scolaire. Par ailleurs, le pourcentage de personnes ayant l’usage d’un téléphone intelligent est plus élevé à Montréal que dans le reste du Québec.

Une plus-value

« L’idée n’est pas d’être technophobe ou de considérer que le numérique n’a pas sa place en culture », précise-t-il, ajoutant que le numérique offre souvent « une plus-value réelle sur le plan de l’expérience ».

« Mais dans un cas comme celui de l’Espace pour la vie, si en effet on ne fait que numériser les contenus éducatifs physiques, il me semble que c’est problématique sur le plan de l’accès, explique-t-il. Comme vous le mentionniez, si on additionne toutes ces expériences (musée, restaurant, transport en commun, etc.) dont l’accès dépend de plus en plus du numérique, on risque d’exacerber des inégalités sociales déjà existantes (entre les âges, les classes sociales, le niveau de littératie, etc.). On disqualifie ou exclut davantage des personnes qui ont déjà peu, ou moins, accès à certains espaces. »

Précisons qu’à la suite des appels du Devoir, le Biodôme a ajouté que l’équipe travaille « à un projet d’ajout de signalisation depuis un certain temps. Cette signalisation permettra d’identifier les espèces présentées dans les écosystèmes, et nous travaillons à ce qu’elle s’intègre bien à l’environnement pour ne pas briser le sentiment d’immersion », a fait savoir la chargée de communication Marie-Joëlle Filion.