10 humoristes dévoilent leur nouveau spectacle

Dix humoristes dévoileront officiellement cet hiver leur nouveau spectacle. Alors que trois en sont à leur baptême et que trois autres en sont à leur deuxième effort, quatre d’entre eux méritent sans contredit l’étiquette de chevronnés. Le milieu pourrait bien être en train de renouer avec la vitesse de croisière qui était la sienne avant la pandémie.

Commençons par celles et ceux qui en sont à l’étape cruciale du premier solo. C’est à Maude Landry que revient l’honneur de briser la glace. Dans L’involution, l’humoriste de 31 ans, lauréate de l’Olivier de la Découverte de l’année en 2018, devrait répondre à des questions par d’autres questions, poser sur le monde qui l’entoure un regard drôlement singulier et aborder les vastes enjeux de l’existence avec une nonchalance désarmante. Au Gesù le 24 janvier et au Grand Théâtre de Québec le 22 février.

Après avoir parcouru la province en compagnie de Marie-Lyne Joncas, la seconde moitié du duo Les Grandes Crues, Eve Côté, s’apprête à monter sur les planches en solo. Dans Côté Eve, un spectacle mis en scène par Joël Legendre, la Gaspésienne, diplômée de l’École nationale de l’humour en 2014, misera certainement sur ses indéniables qualités de conteuse. À l’Olympia le 1er février et à la salle Albert-Rousseau le 21 février. D’ici là, vous pourrez voir l’humoriste à l’animation de la 5e saison de Roast Battle : le grand duel, une émission présentée le jeudi à 21 h sur la chaîne Z.

Associé à La soirée est (encore) jeunependant 10 ans, Jean-Sébastien Girards’apprête à vivre une première expérience solo. Grâce à son spectacle intitulé Un garçon pas comme les autres, l’homme de radio espère bien devenir « un humoriste à part entière ». Entre grande tendresse et pure méchanceté, Girard revisite son enfance et son adolescence, admet son sens du drame et son appétit pour la célébrité, accueille en somme sa précieuse singularité. À l’Olympia le 15 mars et à la salle Albert-Rousseau le 27 mars.

Deuxième effort

Dandy verbomoteur toujours prêt à défendre la couronne britannique, tiré à quatre épingles et doté d’un sens inouï de l’autodérision, le comédien et humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques est le premier à reconnaître qu’il est né avec trois siècles de retard. Gageons que ce fertile décalage entre les époques et les cultures, qui était au coeur de son premier opus, Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour, tiendra aussi un rôle clé dans le deuxième : Enfant du siècle. Au Gesù le 9 mars et au Grand Théâtre de Québec le 6 avril.

Le deuxième spectacle solo de Pierre-Luc Pomerleau s’intitule Moqueur polyglotte. Cette fois, l’humoriste et imitateur, diplômé de l’École nationale de l’humour en 2010, compte susciter le rire en puisant allégrement dans ses histoires personnelles. À l’Olympia le 4 avril et à la salle Albert-Rousseau le 9 mai. D’ici là, on vous recommande Les p’tites trouvailles de PLP, des capsules vidéo dans lesquelles Pomerleau commente de manière hilarante des petites annonces pour le moins saugrenues dénichées sur Marketplace.

Pour le polyvalent Fabien Cloutier, l’heure est venue de présenter son deuxième spectacle d’humour. Avec Délicat, l’homme de 47 ans, originaire de la Beauce, reconnu pour son franc-parler, compte démontrer qu’il est encore possible de tout dire. À la salle Albert-Rousseau les 17 et 18 avril, puis au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts les 11 et 12 mai. Pour patienter, on vous recommande la lecture de L’allégorie du tiroir à ustensiles, un recueil de chroniques et de monologues publié par Lux Éditeur en novembre dernier.

Les chevronnés

Dans Nomo sapiens, son cinquième spectacle en quinze ans de carrière, Boucar Diouf, le plus scientifique de nos humoristes, continue de faire rire tout en instruisant. Il est cette fois question de l’intelligence et de la connerie humaine : « L’humain, c’est l’animal qui repousse sans cesse les frontières du savoir tout en prouvant au reste de la création que la bêtise est sans limite. » À l’Étoile de Brossard le 2 février et au Grand Théâtre de Québec le 18 février.

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2007, mais révélé au grand public dix ans plus tard grâce à un numéro hilarant et dorénavant mythique sur les ravages du crossfit, Simon Gouache en est à son troisième spectacle solo. Papa depuis octobre dernier, l’humoriste estime que son nouvel opus, tout simplement intitulé Live, est « rythmé, honnête, mature et imagé ». À l’Olympia le 21 février et à la salle Albert-Rousseau le 14 mars.

À 67 ans, afin de souligner 40 ans de carrière, Daniel Lemire remonte sur scène en compagnie de ses célèbres alter ego. Yvon Travaillé, Ronnie Dubé, Edmond Ratté, Oncle Georges et les autres fourniront leur point de vue sur l’actualité. Voilà qui promet. À la salle Albert-Rousseau le 4 avril et au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis le 26 avril.

Né en France, installé au Québec depuis 2005, Jérémy Demay est sur le point de présenter son troisième spectacle solo, Naturel. Comme en fait foi l’affiche, où on peut le voir s’élancer au-dessus d’un lac dans son plus simple appareil, l’humoriste affirme qu’il se dévoile cette fois comme jamais, n’hésitant surtout pas à exploiter la dimension comique des situations qu’il a vécues. À l’Olympia le 17 mai et à la salle Albert-Rousseau le 1er juin.