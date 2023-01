Le prince Harry et les deux solitudes

Les anglophones et les francophones de Montréal sont loin de partager le même intérêt pour les épanchements du prince Harry. Dans les librairies de l’est de la ville, on s’attendait certes à un succès à la suite de l’énorme battage médiatique des derniers jours. Mais la sortie des mémoires du prince rebelle n’avait rien d’exceptionnel mardi ; rien à voir avec ce qui se jouait au même moment de l’autre côté du boulevard Saint-Laurent, où une pléthore d’exemplaires s’empilait sur les étagères, comme on l’a rarement vu.

Personne à Montréal n’a fait le pied de grue mardi devant les magasins en attendant leur ouverture, comme ce fut le cas à Londres. Non, les révélations du duc de Sussex sur sa consommation de cocaïne et sur la perte de sa virginité n’ont pas donné lieu au même engouement qu’Harry Potter ou Twilight dans les rues de Montréal.

Reste que les libraires anglophones avaient sorti l’artillerie lourde pour la publication de Spare (Le suppléant en français). La librairie Indigo, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, en a commandé 850 exemplaires, dont une centaine pour sa section francophone tout de même. Presque deux tables entières à l’entrée étaient consacrées au livre choc, qui fait trembler les Windsor depuis que le contenu de l’ouvrage a fuité par erreur la semaine dernière.

« On avait commandé à peu près les mêmes quantités pour le livre de Michelle Obama juste avant Noël. Mais ce n’était pas pareil. C’étaient durant les Fêtes, donc les gens ne venaient pas juste pour ça. On n’en avait pas autant vendu la première journée non plus. Je ne me souviens pas d’une sortie aussi impressionnante pour une biographie », s’étonne Steve Lamothe, le gérant de l’endroit.

À l’heure du dîner, il estimait déjà avoir vendu entre 40 et 50 exemplaires. Un exploit pour un mardi matin frisquet de janvier, qui correspond habituellement à la saison morte dans les librairies après la cohue de décembre. Il ne dégage ni un genre ni un âge en particulier chez l’acheteur moyen du livre. « Ça intéresse tout le monde. Par contre, c’est vrai que ça touche plus les anglophones. Ils ont un plus grand sentiment d’appartenance à la monarchie », reconnaît M. Lamothe.

Pas de hautes attentes

Et pour cause. Le contraste avec une librairie francophone était saisissant. Au mythique Archambault au coin des rues Sainte-Catherine et Berri,le nombre d’exemplaires commandés pouvait se compter sur ses dix doigts. Quelques livres ont été réservés au préalable sur Internet, mais sans plus. Dans la vitrine du magasin, ce sont toujours les nouveaux romans de Geneviève Pettersen et de David Goudreault qui sont à l’honneur. Le visage sérieux en gros plan du prince Harry, qui orne la couverture du Suppléant, n’y est pas.

En effet, la chaîne Renaud-Bray, également propriétaire d’Archambault, ne s’attend pas à un succès à tout casser pour les confessions du second fils du roi Charles III. « Habituellement, on peut deviner un succès au nombre de réservations que l’on reçoit avant. Cette fois, il n’y a rien qui laisse présager que ce sera un grand succès. Il y a bien eu quelques réservations en amont. Mais pas plus que pour n’importe quelle biographie d’une célébrité », souligne Floriane Claveau, la directrice des communications chez Renaud-Bray.

En d’autres mots, le détaillant ne croit pas que le prince Harry parviendra à détrôner Pierre Gervais, l’ancien gérant de l’équipement du Canadien, dont les mémoires figurent au sommet des ventes de livres au Québec depuis novembre. « Peut-être qu’avec la série documentaire de Netflix sur Meghan et Harry, les gens en ont eu assez aussi », laisse entendre Floriane Claveau.

Le Québec, un cas à part

Dans les faits, le prince Harry pousse cette fois le bouchon encore plus loin avec ce livre. Celui qui vit aux États-Unis depuis 2020 y écorche son frère, l’héritier de la couronne, William. Il y va aussi de révélations inédites pour un membre de la famille royale, s’aventurant dans un registre parfois très intime, notamment lorsqu’il raconte avoir été circoncis à la naissance.

Résultat : Spare a battu des records lors de sa première journée en librairie au Royaume-Uni. En France, 210 000 exemplaires du Suppléant ont été mis en vente mardi. C’est 21 fois le nombre d’exemplaires disponibles en français au Canada, alors que le bassin de population est seulement huit fois plus grand environ.

« Les Français n’ont pas le même lien avec la monarchie britannique. Pour eux, ce n’est pas un symbole colonial comme au Québec. Même si c’est une république et qu’ils ont tranché la tête du roi, il y a une nostalgie pour tout ce qui a rapport à la monarchie », remarque le journaliste Marc Laurendeau, spécialiste de la famille royale.

N’allez pas croire cependant que les déboires de la famille royale laissent de marbre les Québécois, prévient-il : « il y a tout un paradoxe au Québec. D’un côté, on veut rompre avec cette institution parce qu’on la juge coloniale. Mais de l’autre, on s’intéresse à tout le côté people autour de la monarchie. Chaque fois qu’on en parle à RDI, les cotes d’écoute augmentent. Je pense que les Québécois ont un intérêt, mais ils n’ont pas le même attachement que les anglophones. C’est ce qui explique sans doute la réaction différente à la sortie de ce livre. »

Le prix de l’ouvrage en français (47,95 $) pourrait aussi freiner la curiosité de certains Québécois.