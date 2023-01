La professeure autochtone Élisabeth Kaine est décédée

La professeure-chercheuse, artiste et designer wendate Élisabeth Kaine est décédée le 29 décembre dernier d’un accident vasculaire cérébral. Professeure associée de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), où elle a enseigné à partir de 1989, Mme Kaine a notamment cofondé la Boîte rouge vif, organisme autochtone sans but lucratif de préservation, de transmission et de valorisation des patrimoines culturels autochtones.

Elle a été commissaire de l’exposition permanente du Musée McCord, Voix autochtones d’aujourd’hui, et a aussi travaillé à la recherche derrière l’exposition C’est notre histoire, consacrée aux Autochtones au Musée de la civilisation de Québec.

Mais au-delà du travail effectué dans ces deux institutions, Élisabeth Kaine, qui était spécialisée en design et en culture matérielle, a beaucoup travaillé dans les communautés autochtones, sur le terrain, pour amorcer un travail de décolonisation. Elle a ainsi, notamment, collaboré avec le Musée des Abénakis à Odanak. Son collègue à la Boîte rouge vif, Denis Bellemare, également professeur associé à l’UQAC, se souvient que, dès son arrivée à l’université, en 1989, Mme Kaine avait manifesté son intention de « travailler dans les communautés avec les artisans » et d’y offrir des formations. Elle était aussi, avec Mathieu Cook, cotitulaire de la Chaire de l’UNESCO en transmission culturelle chez les Premiers Peuples comme dynamique de mieux-être et d’empowerment.

Si Denis Bellemare constate aujourd’hui qu’Élisabeth Kaine a eu « une influence énorme » sur de nombreux chercheurs, dont Jean-Philippe Warren et Denys Delâge, cette reconnaissance a tardé à venir, dit-il.

« Elle était très décidée, mais tout en douceur, raconte-t-il. Elle avait un but très précis, mais ça a pris énormément de temps pour qu’elle ait une reconnaissance institutionnelle. »

Dans un article ironiquement intituléRécit d’une incursion autochtone en territoire muséal, publié dans la revueICOFOM Study Series en 2021, Élisabeth Kaine a raconté comment le fait d’exposer leurs réalisations donnait du pouvoir aux membres des communautés autochtones.

« Dans un contexte où je peux m’assurer de ne jamais perdre de vue cet objectif d’épanouissement, je reste convaincue que ce médium demeure l’un des outils les plus puissants d’empowerment et de rencontres interculturelles. Les projets d’exposition menés en mode collaboratif avec les Premiers Peuples aident ces derniers à mieux nommer leur propre culture, à la valoriser et à la transmettre », écrivait-elle.

Cela étant dit, dans le même article, Élisabeth Kaine a aussi longuement décrit l’impression persistante de ne pas être écoutée dans ses échanges avec les institutions muséales.

« L’impression de l’expérience vécue en ce territoire Autre peut se décrire ainsi : même quand je me suis sentie écoutée au début du mandat, cette écoute s’est rarement concrétisée dans l’exposition », écrit-elle. Elle précise d’ailleurs que « le “je” est ici inclusif des voix des centaines de membres des Premières Nations que j’ai rencontrés dans le cadre de mes actions de recherche ».

Désapprendre avant tout

Selon elle, la seule façon de décoloniser les musées est, pour ces institutions, de « désapprendre » leurs façons de faire. « Pas de décolonisation des musées sans changements quasi complets des façons de faire, ce qui implique d’abord de “désapprendre”. »

Si, à la veille de sa mort, Élisabeth Kaine constatait les progrès accomplis dans cette direction, elle comprenait aussi qu’il restait « beaucoup de chemin à faire », poursuit Denis Bellemare.

« Ce n’est pas complètement noir, dans le sens où, maintenant, on nous demande notre avis. Il y a 15 ou 20 ans, jamais on ne nous le demandait, disait Élisabeth Kaine en entrevue début décembre au Devoir. L’Ouest canadien a été précurseur dans le changement, entre autres le Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique. Au Québec, ça a été lent. »

Au moment où ce mouvement semble s’amorcer pour de bon au Québec, le décès soudain d’Élisabeth Kaine pourrait se faire cruellement sentir dans le monde muséal.

« L’annonce de son départ précipité est d’une telle tristesse et une énorme perte pour la communauté muséale, écrivait pour sa part lundi Marc-André Champagne, responsable des relations publiques pour le Musée McCord Stewart. Je n’ai eu que très peu d’occasions de lui parler, mais elle avait une aura assez exceptionnelle et faisait montre d’une grandesagesse. Ne plus pouvoir bénéficier de son savoir est une véritable tragédie. »