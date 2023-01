Réglé comme une horloge

Ils passent inaperçus, ou presque. Ils sont pourtant des acteurs essentiels du milieu culturel. Le Devoir propose une série de portraits de métiers de l’ombre, à travers les confidences de professionnels qui les pratiquent ou les ont déjà pratiqués. Aujourd’hui : les gardiens de musée.

Stéphanie Boucher connaît le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) par coeur. Depuis tout juste vingt ans, elle sillonne ses couloirs et ses salles d’exposition au rythme de vingt kilomètres quotidiens. « En tant que patrouille, je suis la gardienne qui marche toujours, qui court d’un côté et de l’autre », explique-t-elle avec entrain. Chaque matin, à 7 h 30 tapantes, elle entame en effet la ronde d’ouverture du musée. Éclairage et audiovisuel fonctionnels, portes débarrées, salles ouvertes ou fermées, oeuvres en place, etc. : la liste des tâches qu’elle doit accomplir avant les premiers visiteurs, à 10 h, est longue. « Je dois avoir le temps de tout ouvrir et de m’assurer que tout est en ordre pour le public. » Plus tard dans la journée, elle sera chargée de distribuer le courrier et de veiller à la bonne répartition des fournitures au sein de l’établissement.

Le 3 janvier 2003, Stéphanie Boucher entame son aventure au MBAM en tant que gardienne de salle après avoir étudié en art et en photographie. Ces employés discrets, postés dans les moindres recoins, sont les yeux du musée, et nous les côtoyons parfois sans nous apercevoir de leur présence.

En deux décennies, la journée type des gardiens de salle de musée n’a pas changé, puisqu’elle commence toujours par une tournée de vérification. Mais le rôle de ceux-ci va bien au-delà des tâches de surveillance, car ils deviennent de véritables compagnons. « Qu’ils aiment une exposition ou pas, certains visiteurs viennent vers nous pour en discuter », raconte Stéphanie Boucher.

Puisqu’elle entend tout et voit tout, Stéphanie Boucher a plus d’une anecdote à raconter. Si, lors de ses rondes, elle n’est jamais tombée sur des badauds qui auraient voulu jouer à cache-cache après l’heure de fermeture du MBAM, elle a en revanche déjà trouvé des gens assoupis dans les toilettes. « Ce n’est pas si improbable que ça, qu’une personne qui n’a pas un grand intérêt pour l’art et qui accompagne un proche s’endorme. C’est pour ces visiteurs-là que nous faisons des vérifications régulières, afin d’être sûrs que personne n’a été oublié », précise la gardienne.

Stéphanie Boucher a aussi déjà eu affaire à une femme qui s’était mise à adopter des postures de yoga au milieu d’une salle d’exposition. Une première ! « La conversation était devenue complètement absurde, se souvient-elle. J’ai gentiment dû lui dire qu’il fallait être sur ses deux pieds dans un musée, car sinon il y avait un risque de tomber sur les oeuvres. »

Un métier loin d’être ennuyeux

Trêve de plaisanterie, la gardienne de musée soutient qu’au MBAM, c’est la sécurité des visiteurs et des oeuvres qui compte avant tout. « Nous mettons tout en oeuvre afin qu’il n’y ait aucun geste malveillant au musée », affirme Stéphanie Boucher. Depuis la vague d’attentats qui a sévi au cours des dernières années en Europe, des agents ont été embauchés et des vérifications supplémentaires auprès du public s’imposent. Et qu’en est-il des récentes attaques à la soupe contre des toiles de maître ? Selon elle, il s’agit d’une menace de plus à prendre au sérieux. « Nous avons un protocole établi si jamais quelque chose survient, et nous mettons beaucoup d’efforts dans la sensibilisation et la prévention », ajoute-t-elle. Pour ce faire, les différentes équipes travaillent en étroite collaboration. « Nous ne sommes jamais seuls, pour quoi que ce soit, et nous sommes tous en communication constante. »

Enfin, à ceux qui croient que le métier de gardien de musée est monotone, Stéphanie Boucher veut donner tort. « Notre profession est toujours en évolution, et elle fluctue au fil des expositions », affirme-t-elle. Puis, les activités connexes à ses responsabilités sont nombreuses. En 2015, quand le Musée a présenté l’installation From Here to Ear de Céleste Boursier-Mougenot, le département de la sécurité du MBAM avait pour mission de prendre soin des quelque 70 diamants mandarins, ces petits oiseaux qui, laissés en liberté dans l’une des salles du musée, allaient se percher sur des guitares et des basses pour créer une mélodie. « À l’époque, personne ne s’entendait sur ce qu’il fallait faire avec les oiseaux. Finalement, on nous a demandé de les nourrir et de leur donner de l’eau », se rappelle, un brin nostalgique, cette passionnée éperdue.

Avis aux visiteurs Les gardiens de musée sont d’abord présents pour accueillir les visiteurs et s’assurer qu’ils passent un bon moment tout en veillant à ce qu’ils ne boivent pas, ne mangent pas et ne touchent pas les oeuvres. Mais selon Stéphanie Boucher, il y a aussi un côté beaucoup plus subtil : « Certaines personnes sont si émerveillées lors de leur passage au Musée des beaux-arts que souvent elles ne voient pas les bancs ou les comptoirs qui sont pourtant juste devant elles. » Et c’est alors le drame ! « Il y a une possibilité d’accident. Il arrive que les gens trébuchent ou foncent dans un mur », ajoute la gardienne, dont le rôle est aussi de faire de la prévention. Récemment, une oeuvre de Claude Tousignant a ainsi dû être remplacée, parce que son effet d’optique était si important que des dames tombaient en s’en approchant de trop près.