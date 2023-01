Les flâneurs

Liés par le mensonge

Nouveaux auteurs (Annabelle Poisson et Pierre-Marc Drouin), nouveau réalisateur (Jean-Philippe Duval), nouveau patron (Benz Antoine), nouvelle collègue (Gabrielle Poulin B.) et nouveaux bureaux : la deuxième saison de Doute raisonnable, qui débute sur les chapeaux de roues, se place sous le signe de la nouveauté. Heureusement que Julie Perreault et Marc-André Grondin, dont les personnages cachent des faits à leur équipe, ainsi que Kathleen Fortin sont toujours de la partie. Une saison qui promet d’être riche en suspens si l’on se fie aux deux premiers épisodes. Sur ICI Télé.