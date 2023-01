«Le Journal de Québec» sera désormais imprimé à Mirabel

Le Journal de Québec sera désormais imprimé de Mirabel, où l’est déjà Le Journal de Montréal. La direction du quotidien a annoncé jeudi la vente de l’ensemble des opérations et des équipements de son imprimerie de Québec à Imprimerie Québecor Média.

La décision « n’a pas été facile à prendre », soutient l’éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, Sébastien Ménard, dans une note adressée aux lecteurs et aux annonceurs, publiée en ligne jeudi matin. Elle était toutefois nécessaire pour « assurer la pérennité du Journal de Québec », considérant la « métamorphose que subit le monde des médias et la concurrence déloyale que livrent les géants du web aux médias traditionnels jumelée à celle de Radio-Canada ».

Ce changement à venir permettra donc de concentrer l’impression des deux quotidiens d’information de Québecor à un seul endroit. Cela entraînera toutefois la mise à pied de pressiers et d’expéditeurs, indique M. Ménard, sans préciser le nombre de personnes qui seront concernées. « Nous tenons à les remercier sincèrement pour tous les efforts et le travail accompli au cours des années qu’ils ont consacrées au Journal. »

Il tient par contre à rassurer les lecteurs : Le Journal de Québec continuera d’être imprimé six jours par semaine et d’être livré chaque jour. Ils auront même désormais droit à une édition imprimée « toute en couleurs ». Ils découvriront aussi prochainement dans les pages du quotidien de « nouveaux rendez-vous » concernant l’actualité de la capitale, notamment en lien avec les sports ou la culture.

En revanche, la relocalisation de l’impression du quotidien obligera à devancer l’heure de tombée et donc d’adapter la couverture des événements se déroulant en soirée. Ces événements seront toujours couverts par les journalistes, mais leurs articles seront disponibles uniquement dans la version numérique du journal.

Il y a moins d’un mois, Québecor avait déjà annoncé la fin de l’édition papier du dimanche du Journal de Montréal et du Journal de Québec à compter de 2023, en raison encore une fois de « la concurrence mondialisée des géants du Web » et des difficultés à recruter des camelots.