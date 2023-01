«Cabaret Bio dégradable»: pire la biographie, meilleure l’inspiration

La passion de Marie-Chantal Toupin pour le brocoli, la haine viscérale de Michel Girouard à l’égard des bisexuels ou encore « Mad Dog » Vachon qui utilise le mot en n à profusion : les autobiographies de vedettes sont une source intarissable de ridicule. Depuis 15 ans, d’autres vedettes se plaisent à en lire des extraits dans le cadre du Cabaret Bio dégradable. Un événement résolument moqueur qui perdurera tant et aussi longtemps que des célébrités croiront que leur banale existence est à ce point intéressante qu’il vaille la peine d’en faire un livre.

« Ce qui m’étonne, après 15 ans, c’est que les vedettes ne semblent pas avoir compris le message ! Il se publie encore de très mauvaises autobiographies, à notre plus grand bonheur », lance avec une pointe d’ironie le producteur Didier Morissonneau, à qui l’on doit l’exercice.

Le concept est simple : des artistes lisent sur scène des passages d’autobiographies de vedettes, tous plus impertinents les uns que les autres. Il y a bien sûr les classiques, comme la bio de Jacques Boulanger, dans laquelle l’animateur d’Allô Boubou s’épanche sur la manière dont il se rase chaque matin. Ou encore le Journal intime d’une lofteuse, que la demi-finaliste de l’édition de 2006 de Loft Story Elisabetta Fantone avait publié du haut de ses 26 ans. Se sont ajoutés au fil des ans d’autres bijoux du genre, comme De la Beauce à Nashville, tous les rêves sont permis, du chanteur country Robby Johnson.

Un puits sans fond

Par souci de se renouveler, Didier Morissonneau se fait un devoir de lire tout ce qui se publie au Québec dans le genre autobiographique. Et chaque fois, il déniche des perles.

« À force de se faire demander par les revues à potins ce qu’elles ont fait cet été et de se faire poser d’autres questions insignifiantes, les vedettes en viennent à penser que leur vie est intéressante. Mais c’est un grand malentendu. En réalité, leur vie n’intéresse personne. Les gens achètent ces revues-là pour les photos, essentiellement », soutient le producteur du spectacle, qui souligne d’ailleurs que la plupart des ouvrages lus lors du Cabaret Bio dégradable n’ont pas été des livres à succès, loin de là.

Ce serait donc par narcissisme plus que par mercantilisme que des vedettes de tout acabit inondent les librairies de leurs états d’âme.

Reste que les éditeurs y trouvent aussi leur compte. « C’est plate à dire, mais c’est une industrie qui dépend beaucoup des subventions. Et les subventions viennent avec la quantité. La tentation est donc là de publier très rapidement. Il y a beaucoup de textes qu’on lit au Cabaret qui sont très mal édités ; la faute revient souvent plus à l’éditeur qu’à la vedette », note Didier Morissonneau.

Que l’on ne s’y trompe pas, cependant : le producteur du Cabaret Bio dégradable n’a rien contre les autobiographies de vedettes en soi. Si beaucoup provoquent l’hilarité malgré elles, il y en a bien quelques-unes qui sont tout de même dignes de mention et qui ont une vraie valeur littéraire.

Il cite notamment celles de Dominique Michel, de Guy Latraverse et de Gilles Latulippe, qui racontent chacune des pans entiers de l’histoire de l’industrie québécoise du spectacle. Aucun second degré ici.

« Il y a vraiment des livres que je commence à lire en me disant que ça va être drôle et qui s’avèrent finalement très intéressants. Tout est dans le contenu, dans le vécu. Une carrière de 50 ans, c’est sûr que ce n’est pas comme quelqu’un qui a eu un seul hit », observe-t-il.

Drôles sans le savoir

La première édition du Cabaret Bio dégradable a eu lieu en 2008 au Café Cléopâtre, lieu plutôt incongru pour tenir un tel événement. Déjà, le ton décalé était donné. Plusieurs des artistes de la troupe, comme Anaïs Favron ou encore Rémi-Pierre Paquin, sont devenus des habitués et ont pris un malin plaisir à interpréter des textes pourtant insipides.

L’humoriste Sylvain Larocque, pour sa part, était là dès le début. Jamais n’a-t-il eu de vergogne à tourner en dérision la biographie de personnalités du milieu artistique qu’il pouvait croiser par la suite.

« Elles ont juste à ne pas l’écrire, rétorque-t-il. Tout ce qu’on fait, c’est lire verbatim ce qui est écrit. On ne fait pas ça pour rire du monde, on fait juste pointer l’absurdité. Il y a des textes qui sont tellement drôles, et les gens qui ont écrit ça n’ont pas l’air de s’en rendre compte. La réalité dépasse la fiction. »

Celui qui est maintenant conseiller municipal à Longueuil a sans doute une vie plus trépidante que plusieurs vedettes ayant publié leur autobiographie. Mais son expérience au sein du Cabaret Bio dégradable le dissuade pour l’heure de suivre leur exemple.

