Trop bien chez soi?

En mars 2020, lorsque presque l’entièreté du globe s’est retrouvée confinée dans l’objectif de limiter les dégâts causés par la COVID-19, le romancier et philosophe Pascal Bruckner a d’abord été horrifié. Pas du genre à tourner en rond, il a vite attrapé son exemplaire d’Oblomov, un grand classique de la littérature russe qu’il se promettait de lire depuis toujours, sans jamais trouver le temps. Le contexte, cette fois, pouvait difficilement être plus idéal.

En effet, le roman d’Ivan Gontcharov raconte l’histoire d’un propriétaire terrien souffrant d’aboulie et d’apathie, qui, à force de passer ses jours à s’incruster dans son meuble favori, finit par ne faire qu’un avec son divan. « Le livre m’a paru présenter beaucoup de similitudes avec la situation du monde, soulève le romancier et philosophe, joint à Paris par Le Devoir. J’ai donc commencé à travailler sur un projet de livre dont le héros serait un homme couché, en pantoufles et robe de chambre, comme un écho de tous ces gens qui ne prenaient plus la peine de s’habiller et travaillaient en caleçon. »

De cette réflexion a résulté Le sacre des pantoufles. Du renoncement au monde, un essai qui tente de saisir les racines philosophiques et les contours historiques de l’effacement progressif de la vie publique, des mentalités du renoncement et du repli sur soi qui nous isoleraient les uns des autres et nous enfermeraient dans un cocon douillet et connecté, à l’abri de la réalité, de ses chocs et de ses adversités.

Liberté, idéal déchu

Pour Pascal Bruckner, la pandémie a scellé le sort de la liberté, qui s’éloigne de plus en plus de son statut d’idéal. « Devant la menace, les gens ont immédiatement opté pour la sécurité au détriment de la liberté. C’est normal, on ne savait pas à quoi on avait affaire. On s’en est donc remis aux avis du gouvernement, qui était tout aussi perdu que nous. Il s’est installé, en France du moins, un contrôle administratif extrêmement fort, et une bureaucratie de la pandémie qui continue aujourd’hui. »

Bien qu’il soit critique des mesures prises par son gouvernement, tout comme des revendications des manifestants antivaccins, l’essayiste est bien conscient que la solution au dilemme moral proposé par la crise sanitaire n’existe pas. « Les démocraties s’en sont beaucoup mieux tirées que les régimes totalitaires. Mais aujourd’hui, alors qu’on fait tout pour sortir la pandémie de nos têtes, on voit bien que rien n’est terminé et que tout le monde tombe comme des mouches. »

En restreignant l’accès aux frontières, en compliquant les sorties, en transformant un voyage en bus ou une course au supermarché en expérience risquée, la COVID a accentué une tendance qui prend du galon depuis le début du XXIe siècle : celle de l’élargissement démesuré de l’espace domestique à laquelle répond le rétrécissement de l’espace public. Ce phénomène, selon le philosophe, serait une réponse à une politique de la peur, par la peur et pour la peur qui gouverne depuis le début du siècle.

« Cette peur a pris naissance avec les attentats du 11 Septembre. Puis, en 2003, une canicule a causé plus de 15 000 décès en France, renforçant la crainte liée à la crise climatique. Il y a ensuite eu la pandémie, puis la guerre en Ukraine et notre ami Poutine, qui menace régulièrement de nous vitrifier. On vit un moment historique propice au chaos. Les menaces se conjuguent pour faire valoir notre impuissance et nous faire rentrer dans notre terrier. »

Cette insouciance à jamais brisée constitue le triomphe de ce qu’il appelle les « passions négatives ». « On se définit désormais par soustraction — on souhaite moins consommer, moins dépenser, moins voyager — ou par opposition, on est contre : on est antivax, antiviande, antivote, antimasque, antinucléaire, antipass, antivoiture », écrit-il.

Les limites de la Toile

Le tout, bien sûr, atteint son apogée dès lors que l’on plonge son nez dans son téléphone cellulaire ; Internet représentant l’outil parfait pour nous garder rivés à nous-mêmes. « Cette agora planétaire qui devait nous faire communiquer avec le monde entier est devenue une machine à imposer la sédentarité. Pour s’ouvrir aux autres, il faut d’abord être assis. Internet est donc avant tout une leçon de siège. Jadis, les aventuriers prenaient la mer. Aujourd’hui, ils chaussent leurs lunettes de réalité virtuelle et se couchent. »

La promesse d’immensité que représente la Toile s’est aussi avérée vaine, puisque les algorithmes, les publicités ciblées et les réflexes naturels amènent plutôt les utilisateurs à naviguer dans un cercle très restreint, composé de personnes qui se ressemblent et qui partagent les mêmes opinions. « C’était utopique de croire que la Toile nous permettrait de nous connecter avec l’univers entier. Même si c’est amusant et même vertigineux d’être à un clic de n’importe quel endroit, c’est loin de suffire pour établir un contact avec le monde. Les pantoufles, c’est bien, surtout l’hiver, mais sortir à l’aventure, ça vaut le coup aussi. »

Une épreuve fortifiante

Dans son essai, Pascal Bruckner se montre critique de l’extrême gauche comme de l’extrême droite, du catastrophisme, du déclinisme et du « wokisme ». Loin de lui, toutefois, l’idée de prétendre que tout était mieux avant. D’ailleurs, il se dit agréablement surpris — et de nouveau optimiste — devant la réaction de l’Europe à l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine.

« J’étais certain que l’Europe allait se coucher. Ça fait dix mois que la guerre a commencé, et on continue à manifester en majorité une solidarité avec les Ukrainiens. L’Ukraine a réveillé l’Europe et a permis aux États-Unis de se refaire une réputation après vingt ans de défaites. Il se passe quelque chose de fondamental à mon avis, qui montre un aspect un tout peu plus héroïque du citoyen contemporain, moins mollasson, moins effrayé. La guerre n’est jamais souhaitable, mais il est vrai que ce sont les épreuves qui nous fortifient, alors que la paix nous engourdit. On ne sait pas ce que l’on vaut comme personne ni comme nation si on n’a pas eu l’expérience d’une véritable guerre. »

Le philosophe considère que les démocraties se trouvent à un carrefour historique. « C’est notre chance de reprendre la main sur les sociétés totalitaires ou autocratiques. La Russie est en très mauvaise position, la Chine connaît un recul, l’Iran est en proie au chaos et la Turquie vacille aussi. Ce sera à nous de voir si on saisira le moment ou si on cédera plutôt à l’inertie. »

Le sacre des pantoufles. Du renoncement au monde Pascal Bruckner, Grasset, Paris, 2022, 162 pages