La durée de protection du droit d’auteur prolongée de 20 ans

La grande mutation commence maintenant. La durée générale du droit d’auteur au Canada pour une oeuvre d’art protégée passe maintenant de 50 à 70 ans après l’année civile du décès de l’auteur.

Un exemple concret ? Les droits liés aux écrits de la romancière québécoise Adrienne Choquette (morte en octobre 1973) devaient arriver à terme à la fin de l’année 2023, y compris pour son plus célèbre roman (ou longue nouvelle) Laure Clouet. Ils seront maintenant protégés jusqu’en 2043.

Certains droits de propriété sont théoriquement éternels (ceux sur une maison par exemple). Les droits de propriété intellectuelle, eux, ont une durée limitée.

La décision du Canada (vie de l’auteur + 70 ans) découle de la nouvelle version de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) portant sur le libre-échange, traité entré en vigueur en juillet 2020. Les États-Unis et le Mexique appliquent déjà la règle du 70 ans, tout comme de nombreux partenaires commerciaux du Canada, dont l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon. Bref, la loi canadienne s’adapte à la norme internationale.

Une plus longue période de protection du copyright permet théoriquement de rentabiliser davantage l’exploitation d’une oeuvre, même si une étude australienne de 2021 montre que la prolongation temporelle n’a pas beaucoup d’effet sur les revenus générés. Ils se concrétisent très majoritairement dans les premières années suivant la première publication. L’harmonisation des balises légales facilite par contre les échanges internationaux.

Ottawa a mené plusieurs consultations publiques en 2021 avant de déposer cette année deux projets de loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (C-19 et C-244). Le gouvernement fédéral a fixé la fin d’une période de transition à la fin de cette année, et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi au 30 décembre 2022.

Pas une rallonge pour tous

La nouvelle réglementation n’a pas pour effet de rétablir des protections légales déjà expirées. En clair, les productions artistiques et culturelles tombées dans le domaine public avant 2023 y resteront. C’est le cas par exemple de l’oeuvre du poète et dramaturge Claude Gauvreau, mort en 1971. Un droit qui allait s’éteindre le 31 décembre 2023 bénéficiera par contre d’une protection de 70 années après la mort de son créateur, de sa créatrice ou du dernier survivant des coauteurs.

Les modifications légales s’avèrent plus compliquées que le simple ajout de vingt années à la protection du droit d’auteur de toutes les oeuvres. Plusieurs corpus bénéficient d’une rallonge de deux décennies, mais pas tous.

Parmi les ouvrages dorénavant protégés par la rallonge se retrouvent les productions littéraires, les pièces de théâtre et les opéras, les compositions musicales et les oeuvres d’arts visuels. On y retrouve aussi les signatures posthumes et les créations collectives, que tous ou seulement une partie des créateurs soient identifiables.

Parmi celles qui ne bénéficient pas de la protection étendue et ne conservent que la version « Vie de l’auteur + 50 ans », on retrouve les textes et autres productions de la Couronne (les productions du site Combat camera du ministère de la Défense par exemple), les enregistrements sonores, les performances et certaines oeuvres cinématographiques sans personnages de fiction.

Plusieurs groupes de pression ont critiqué les nouvelles dispositions tout simplement parce qu’elles vont restreindre dans le temps l’usage public gratuit de certaines oeuvres. Le cas des créations dites orphelines, dont les signataires demeurent inconnus, pose également du souci. Ces orphelines bénéficient dorénavant d’une protection prolongée de vingt ans.

Les oeuvres dites inaccessibles ajoutent une complexité. Celles-ci ne sont plus commercialement diffusées. Les bibliothèques publiques possèdent beaucoup de ces documents pour lesquels il peut s’avérer difficile, voire impossible, d’obtenir des droits de diffusion.

Les consultations publiques ont abordé les cas des fabrications de l’intelligence artificielle (IA) et celles utilisées par l’Internet des objets.

La création par des algorithmes crée un casse-tête juridique à la fois parce qu’elle détourne des images et des textes produits par des humains et potentiellement protégés, et parce que les originaux engendrés par des machines peuvent eux-mêmes réclamer de la protection. Les objets connectés (il en existe maintenant des dizaines de millions au Canada) peuvent donner accès à du contenu numérique protégé par le droit d’auteur.