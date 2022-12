Dix tendances 2023 en culture

La prospective, c’est le bagne à perpétuité. En janvier 2022, l’année s’annonçait encore indubitablement marquée par la pandémie. En février, la Russie envahissait l’Ukraine et le monde basculait dans une nouvelle crise avec des effets catastrophiques à la chaîne ressentis profondément jusqu’à aujourd’hui. En décembre, rebelote, la Chine a été frappée par la plus importante vague de contaminations au monde, amplifiée par l’apparition de nouveaux variants. Adieu prescience, plus rien ne va.

On prend bonne note : rien n’est sûr dans les prévisions, même quand elles concernent ce qui semble le plus assuré. Dans ce cadre mou et avec humilité, voici donc quelques tendances lourdes qui pourraient influencer la production et la consommation des productions culturelles en 2023.

Commémoration. Si la tendance se maintient, l’année qui commence sera nostalgique à souhait autour des célébrations jusqu’à plus soif du centenaire de Jean-Paul Riopelle. Les nouvelles perspectives esthético-politiques forçant à se demander pourquoi en faire encore autant pour un autre artiste mâle et blanc devraient jeter un peu de sable dans l’engrenage commémoratif. Il y aurait en plus d’autres centenaires à ne pas négliger, et on verra bien si le géant automatiste les éclipsera tous. L’artiste visuelle Betty Goodwin elle aussi est née en 1923, tout comme les géants du théâtre d’ici Jean-Louis Roux, DenisePelletier et Jean Duceppe.

Inflation. C’est le pachyderme dans la maison de verre. Si les estimations d’un taux d’inflation à plus de 6,5 % se réalisent, les portefeuilles vont y goûter avec d’inévitables répercussions sur les dépenses culturelles. Certains secteurs du divertissement devraient être plus touchés que d’autres, dont celui de la restauration et du spectacle vivant payant, déjà bien touchés par la crise pandémique. La fréquentation des théâtres a chuté de 84 % en 2020 par rapport à l’année précédente sans COVID. En 2022, le manque à gagner tournait autour de 15 à 20 % par rapport aux années les plus fastes de la dernière décennie.

Législation. Le projet de loi C-11 maintenant à l’étude au Sénat va autoriser le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à imposer des « conditions de service » à tout site Web qui diffuse des émissions commerciales pour assurer la découvrabilité du contenu canadien. Le projet de loi C-18, lui aussi en cours d’amendement, obligerait les grandes plateformes numériques à partager certains revenus avec les éditeurs de presse canadiens pour financer une partie du coût de production de l’information. Ces deux lois auront des effets majeurs sur la production et la consommation en culture.

Décolonisation. Une grande révolution des perspectives sur l’histoire et l’histoire de l’art en particulier est en gestation depuis plusieurs années dans les musées, et elle devrait s’étendre en 2023 et au-delà. Les effets bien visibles apparaîtront dans les démarches de recherches de provenance des oeuvres et éventuellement de leurs restitutions, comme dans la consultation et l’implication des communautés de référence pour la préparation des expositions. La crise en développement au Musée des beaux-arts du Canada autour de ce changement de paradigme sera particulièrement à surveiller. Une nouvelle direction doit y être nommée dans les prochains mois.

Diversification. Comme les musées, les écoles, les universités, les théâtres, les maisons d’édition et les médias deviennent des caisses de résonance des nouvelles luttes identitaires et égalitaires. La mutation s’expose au plus simple, jusqu’aux clichés, dans la transformation de la vieille série Sex and the City mettant en vedette de Blanches new-yorkaises privilégiées réapparue dans And Just Like That, concentré de wokismeforcé. Les transformations en faveur de l’inclusion des groupes traditionnellement discriminés devraient se poursuivre, mais les réactions face à certains supposés excès du wokisme (cancel culture, victimisation, novlangue, politique des sentiments, etc.) pourraient aussi s’amplifier, ne serait-ce que dans l’industrie du commentariat.

Censure. Québec a adopté une loi sur la liberté d’enseignement en milieu universitaire en juin. Le procureur général du Canada a jugé en décembre que le CRTC a outrepassé ses pouvoirs en blâmant Radio-Canada pour l’utilisation du mot en n sur ses ondes. Le jeu est-il calmé pour autant ?

#MeToo. Le mouvement social contre les violences faites aux femmes va-t-il continuer à débusquer les harceleurs et les agresseurs dans les milieux culturels qui ont en fait lancé, puis porté la grande dénonciation ? Le Québec deviendra sous peu le premier État dans le monde à déployer des tribunaux spécialisés pour les violences sexuelles et celles d’ordre conjugal. Les ardeurs de dénonciations médiatiques donnent par contre des signes d’essoufflement, et les contrecoups anti-#MoiAussi commencent à se manifester sans gêne.

Box-office. Le carnage en salle fait de plus en plus de victimes dans tous les genres cinématographiques, ou presque. The Fabelmans de Steven Spielberg, très puissant candidat à l’Oscar du meilleur film, a rapporté moins de huit millions aux guichets nord-américains, mais en a coûté six fois plus ; Triangle of Sadness, également encensé et primé de toutes parts, a rapporté encore moins. 23 décembre est devenu le champion du box-office des films québécois en 2022, avec 1,4 million de dollars de revenus. Le nouveau Avatar a bien passé la barre du milliard de recettes, mais il lui en faut encore autant pour couvrir ses frais. Bref, rien ne va plus avec le modèle traditionnel de diffusion du grand art du XXe siècle. Si le crash continue, 2023 pourrait bien être l’année de bascule vers un point de non-retour.

Streaming. Les plateformes de diffusion de plus en plus nombreuses permettent de plus en plus aux films de trouver leurs publics, comme la quantité et la qualité des séries télé ne cessent de surprendre, y compris avec des suites, des antépisodes et des dérivés. L’excellente franchise Yellowstone vient d’engendrer 1883 et 1923. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l’âge d’abondance va continuer. La chaîne d’approvisionnement de la télé pourrait bien elle aussi entrer en crise profonde l’an prochain. Les grands noms américains, maintenant trop nombreux pour permettre aux abonnés de suivre, ont déjà réduit du quart leurs commandes de nouvelles séries durant la seconde moitié de 2022 par rapport à la même période en 2021. La chute est de 40 % quand on considère le deuxième semestre de 2019.

Numérisation. L’intelligence artificielle créative fait déjà sa marque dans différentes disciplines, surtout en art numérique, ça va de soi. La massification de programmes informatiques de production de textes et d’images devrait logiquement influencer la production de contenus médiatiques, y compris les plateformes d’information. La quatrième version du modèle de langage ChatGPT pourrait bientôt, sinon fournir le moyen de combiner des productions multimédias liant textes et images, au moins introduire une capacité accrue de synthèse de textes. Est-ce trop s’avancer que de prévoir qu’à la fin de l’année prochaine, l’article sur les prévisions culturelles 2024 sera rédigé par l’algorithme ChatGPT4