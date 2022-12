Les flâneurs

Glace vitale

La deuxième production née d’une collaboration entre l’ONF et le Planétarium de Montréal nous entraîne bien sûr aux confins de notre système solaire, mais aussi sous les épaisses (mais moins qu’avant…) couches de glace de l’Arctique et de l’Antarctique. Mondes de glace s’emploie, à travers des images spectaculaires et la narration apaisante de l’artiste Beatrice Deer, à mettre en lumière l’importance capitale de cette matière gelée parfois mal aimée (et menacée) pour le maintien de la vie sur Terre, et sa présence autour et sur d’autres planètes, qui donnent des espoirs de découvrir des traces de vie très loin d’ici…