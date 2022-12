La chasse-galerie: la modération a bien meilleur goût

Pour célébrer le temps des Fêtes en littérature, Le Devoir replonge dans les contes et légendes de Noël qui bercent notre imaginaire collectif depuis le XIXe siècle. Troisième texte d’une série de trois.

Au Québec, la Saint-Sylvestre a longtemps été la fête la plus importante de l’année. Jusqu’au début du XXe siècle, c’est le 31 décembre que l’on se réunissait en famille et entre amis pour partager un bon repas, s’offrir des cadeaux et festoyer jusqu’au petit matin. Noël, à l’époque, demeurait essentiellement une fête religieuse, où les foyers partageaient un dîner plus copieux avant de se rendre à la messe de minuit.

C’est peut-être pour cette raison que le conte de Noël le plus célèbre du Québec ne comporte pas de sapin, de père Noël, ni de bûche au chocolat, et prend plutôt place dans la nuit qui mène vers la nouvelle année, avec ce qu’elle comporte de promesses, de résolutions… et de boisson !

Née de la tradition orale, c’est grâce à Honoré Beaugrand, qui l’a mise par écrit dans le journal La Patrie, en 1891, puis dans un recueil de contes, en 1900, que la légende de la chasse-galerie a pu traverser le temps.

Originaire de l’ouest de la France, le terme « chasse-galerie » désignait les cris, plaintes et hurlements sauvages qui traversaient parfois le ciel la nuit et que les Français assimilaient à une chasse aérienne menée par des diables et des damnés. En réalité, ces bruits terrifiants et inconnus provenaient probablement du passage des oiseaux migrateurs ou du fracas des tempêtes.

Au Québec, cette « rôdeuse d’histoire » s’est beaucoup transformée et raconte les mésaventures d’un groupe de bûcherons contraints de passer la veille du jour de l’an 1832 dans leur camp situé en haut de la Gatineau. Déçus de fêter seuls, loin de leurs bien-aimées, les hommes scellent un pacte avec le diable afin de faire le voyage rapidement jusqu’à leur village, à bord d’un canot volant. En échange, ils ne doivent en aucun cas invoquer Dieu ni toucher le clocher d’une église, au risque de contrecarrer le salut de leur âme.

Au retour, le pilote, plus très apte à gouverner, fait échouer le canot dans un banc de neige, puis dans un gros pin, au pied duquel les fêtards perdent connaissance. Ils y sont retrouvés, ivres morts, par d’autres travailleurs, l’âme intacte mais la dignité en morceaux.

Établir la richesse d’une culture

« L’émergence des nationalistes et l’engouement nouveau pour la littérature canadienne-française sont certaines des raisons qui ont poussé Honoré Beaugrand à mettre la légende par écrit, soulève Kim Gladu, professeure associée au Département des lettres et humanités de l’Université du Québec à Rimouski. Sa publication fait suite à la rébellion des Patriotes et au rapport Durham, dans lequel on affirme que les Canadiens français sont un peuple sans histoire et sans littérature. Ces derniers ont voulu prouver la force et la richesse de leur culture et de leurs traditions littéraires en les immortalisant sur papier. »

La chasse-galerie, comme plusieurs légendes de l’époque, met donc en valeur un vieil héritage français à risque d’assimilation, ses traditions, sa langue populaire et colorée, ses valeurs, sa foi et son esprit familial et communautaire. « Beaucoup de gens ont eu accès à cette histoire dès sa publication, puisqu’elle a été faite par la voie d’un journal. Ils se sont reconnus dans cette réalité si près de la leur, ce qui a grandement contribué au succès et à la pérennité de la légende. »

Au fil des ans, le conte a été adapté et réinterprété en chansons, au théâtre, au cinéma et en littérature. Jusqu’à tout récemment, le parc d’attractions La Ronde détenait également un manège inspiré du canot volant : la Pitoune.

Selon Vincent Vanoli, auteur de la bande dessinée La chasse-galerie (La Pastèque, 2000), le schéma classique de la légende permet de ne pas la respecter scrupuleusement, de la réinterpréter et d’y injecter une dose de modernité et d’étonnement, ce qui en fait un merveilleux terrain de jeu. « Elle a traversé les époques parce qu’elle est pleine de fantaisie, d’humour, de nostalgie pour un passé plus perméable à l’imaginaire, au merveilleux et à l’originalité, avant que la société et la culture ne s’uniformisent partout au XXe siècle. »

Règles et transgression

La structure narrative de la légende, conforme au genre du conte traditionnel, explique également sa permanence à travers le temps, en faisant appel à des motifs récurrents et familiers qui sont ancrés dans notre mémoire et notre imaginaire collectif ; une structure ancrée dans la dichotomie entre le bien et le mal véhiculée par l’Église catholique.

« On y retrouve, comme dans plusieurs autres légendes populaires, l’idée d’une interdiction, puis d’une transgression, indique Aurélien Boivin, professeur, essayiste et grand expert du conte québécois. Il y est question d’un manquement aux lois de l’Église. Ici, les hommes entretiennent des relations amoureuses en dehors des liens sacrés du mariage, en plus de mettre en péril leur salut éternel en pactisant avec le Diable. »

Si ces errements ont retenu l’attention des Canadiens français de l’époque, ce sont peut-être les risques, les transgressions et les libertés qu’a pris Honoré Beaugrand qui ont permis à leurs descendants, moins religieux, de continuer de s’y reconnaître.

« C’est la seule légende québécoise dans laquelle les fautifs ne sont pas punis. Certes, ils tombent après avoir heurté un arbre, mais c’est parce qu’ils ont bu et non parce qu’ils ont transgressé les règles. Honoré Beaugrand était athée, et n’était pas partisan de l’hégémonie de la religion catholique. C’est ce que j’appelle un pacte ironique avec le diable », ajoute-t-il.

« Le conte légitime en quelque sorte le droit à l’erreur, mais surtout le droit d’entretenir des désirs qui ne sont pas en concordance avec ce que nous impose la société. Même si l’histoire est bien campée dans la réalité de l’époque, elle parle d’émotions, de dilemmes et de réflexes humains qui ne changent pas. Et puis, les Québécois sont encore connus pour cet amour des célébrations et de la bouteille », conclut Kim Gladu.

La conclusion de la légende nous rappelle d’ailleurs, en ces festivités, de ne pas prendre le volant si on a forcé un peu sur le mousseux : « Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c’est que ce n’est pas si drôle qu’on le pense d’aller voir sa blonde en canot d’écorce, en plein coeur d’hiver, en courant la chasse-galerie ; surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. »

La chasse-galerie et autres récits Honoré Beaugrand, Boréal, coll. « Boréal Compact », Montréal, 2002, 188 pages

La chasse-galerie Vincent Vanoli, La Pastèque, Montréal, 2000, 40 pages